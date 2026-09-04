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Lionel Messi honorera-t-il son contrat avec l’Inter Miami jusqu’en 2028 ? Une ancienne star de la MLS prédit l’avenir de la légende argentine
Leagues Cup, MLS Cup et trophée de MVP pour Messi
Messi a rejoint les États-Unis en 2023 pour poursuivre le rêve américain. La légende de Manchester United et de l’Angleterre, Sir David Beckham, dans son rôle de copropriétaire de l’Inter Miami, a contribué à rendre ce transfert possible.
L’icône du FC Barcelone a eu un impact retentissant dans le sud de la Floride, aidant les Herons à remporter la Leagues Cup et la MLS Cup. Il a également remporté deux titres de MVP et attiré de fervents supporters dans des stades à guichets fermés à travers les États-Unis.
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Messi a pris sa retraite internationale avec l’Argentine
L’Inter Miami a pu prolonger l’accord initial signé par Messi lorsqu’il a traversé l’Atlantique, mais des questions ont été soulevées quant au fait de savoir si ces termes seront bel et bien menés à leur terme. L’intéressé lui-même a laissé entendre que le moment de ranger définitivement ses chaussures, qui ont battu tous les records, n’était plus très loin.
Le joueur le plus titré de l’histoire a mis un terme à sa carrière de 207 sélections avec l’Argentine, en tant que vainqueur de la Coupe du monde et triple finaliste, et se concentre désormais sur le club. Il continue de faire le travail avec l’Inter Miami, avec quatre buts inscrits lors d’un récent succès 7-1 contre Montréal.
Ses proches amis Luis Suarez et Rodrigo De Paul restent à ses côtés, tandis qu’il a été question de l’arrivée de son ancien coéquipier au Barça, Neymar, dans le Sunshine State pour reformer la célèbre attaque « MSN ».
Messi ira-t-il au bout de son contrat avec l’Inter Miami jusqu’en 2028 ?
Messi semblant, pour l’instant, satisfait, faut-il donc s’attendre à ce qu’il poursuive au moins encore quelques années ? Interrogé sur le fait de savoir s’il voit des conditions lucratives être respectées, Hislop, ancien gardien du FC Dallas, a déclaré à GOAL via Spillsen, experts norvégiens des casinos : « Oui. L’une des raisons, c’est qu’il a été au premier plan dans la planification, dans tout ce qui entoure l’ouverture du nouveau stade et ce qui va suivre. Je pense qu’il ira au bout de cela, au minimum. Il assumera probablement ensuite une sorte de rôle d’ambassadeur, donc il continuera à être présent à Miami, même si c’est simplement pour venir aux matches tous les jours.
« Mais en tant que joueur, tant qu’il reste en forme, je m’attends à ce qu’il aille au bout de cela. Je comprends sa décision de prendre sa retraite internationale. Les exigences du football de championnat et du football international sont énormes. Même pour quelqu’un qui a 38 ou 39 ans, compte tenu du fait que vous avez gagné autant que Lionel Messi, tout tourne autour de la Coupe du monde. Je ne m’attends pas à le voir jouer la Coupe du monde dans quatre ans.
« Qu’y a-t-il vraiment d’autre pour lui à viser en football international ? En conséquence, se retirer du football international profite probablement à sa carrière en club et prolonge sa carrière à cet égard.
« Pour revenir à votre question initiale, oui, je pense absolument qu’il sera encore à Miami en 2028, au minimum. Jusqu’où il ira ensuite dépend entièrement de lui. Mais en 2028, je m’attends à le voir avec le maillot de Miami. »
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Messi, pièce maîtresse de la marque Inter Miami et de la MLS
Messi a récemment déclaré dans une publication émouvante sur les réseaux sociaux, après la mort de son père : « Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi, je ne sais pas comment continuer. Je n’ai fait que jouer au football et maintenant j’ai pas mal de doutes sur le fait que je continuerai à le faire encore très longtemps. »
Inter Miami est naturellement désireux de s’assurer que la plus grande attraction du football américain reste liée au club dans un avenir prévisible, tandis que la MLS, en tant qu’institution, est pleinement consciente qu’elle a besoin du magique numéro 10 pour continuer à promouvoir sa marque dans le monde entier.
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