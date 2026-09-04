Messi semblant, pour l’instant, satisfait, faut-il donc s’attendre à ce qu’il poursuive au moins encore quelques années ? Interrogé sur le fait de savoir s’il voit des conditions lucratives être respectées, Hislop, ancien gardien du FC Dallas, a déclaré à GOAL via Spillsen, experts norvégiens des casinos : « Oui. L’une des raisons, c’est qu’il a été au premier plan dans la planification, dans tout ce qui entoure l’ouverture du nouveau stade et ce qui va suivre. Je pense qu’il ira au bout de cela, au minimum. Il assumera probablement ensuite une sorte de rôle d’ambassadeur, donc il continuera à être présent à Miami, même si c’est simplement pour venir aux matches tous les jours.

« Mais en tant que joueur, tant qu’il reste en forme, je m’attends à ce qu’il aille au bout de cela. Je comprends sa décision de prendre sa retraite internationale. Les exigences du football de championnat et du football international sont énormes. Même pour quelqu’un qui a 38 ou 39 ans, compte tenu du fait que vous avez gagné autant que Lionel Messi, tout tourne autour de la Coupe du monde. Je ne m’attends pas à le voir jouer la Coupe du monde dans quatre ans.

« Qu’y a-t-il vraiment d’autre pour lui à viser en football international ? En conséquence, se retirer du football international profite probablement à sa carrière en club et prolonge sa carrière à cet égard.

« Pour revenir à votre question initiale, oui, je pense absolument qu’il sera encore à Miami en 2028, au minimum. Jusqu’où il ira ensuite dépend entièrement de lui. Mais en 2028, je m’attends à le voir avec le maillot de Miami. »