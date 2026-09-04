Messi semblant pour l’instant satisfait de sa situation, faut-il s’attendre à ce qu’il continue à jouer au moins encore quelques années ? Interrogé sur le fait de savoir s’il voit des conditions lucratives être respectées, l’ancien gardien du FC Dallas Hislop, qui s’exprimait en association avec les meilleurs casinos en ligne au Canada, a déclaré à GOAL : « Oui. L’une des raisons, c’est qu’il a été au premier plan dans la planification, dans tout ce qui entoure l’ouverture du nouveau stade et ce qui va suivre. Je pense qu’il ira au bout de cela, au minimum. Il occupera probablement ensuite une sorte de rôle d’ambassadeur, donc il continuera d’être présent à Miami, même si c’est simplement pour venir aux matches chaque jour.

« Mais en tant que joueur, tant qu’il restera en forme, je m’attends à ce qu’il aille au bout de cela. Je comprends sa décision de prendre sa retraite internationale. Les exigences du football de club et du football international sont énormes. Même pour quelqu’un qui a 38 ou 39 ans, étant donné tout ce que Lionel Messi a gagné, tout tourne autour de la Coupe du monde. Je ne m’attends pas à le voir jouer la Coupe du monde dans quatre ans.

« Qu’y a-t-il encore vraiment à viser pour lui en termes de football international ? En conséquence, probablement, laisser de côté le football international profite à sa carrière en club et prolonge sa carrière à cet égard.

« Pour revenir à votre question initiale, oui, je pense absolument qu’il sera encore à Miami en 2028 au minimum. Jusqu’où il ira ensuite dépend entièrement de lui. Mais en 2028, je m’attends à le voir porter le maillot de Miami. »