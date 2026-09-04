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Lionel Messi honorera-t-il son contrat avec l’Inter Miami jusqu’en 2028 ? Un ancien joueur de MLS prédit l’avenir de la légende argentine
Leagues Cup, MLS Cup et titre de MVP pour Messi
Messi a rejoint les États-Unis en 2023 pour poursuivre le rêve américain. La légende de Manchester United et de l’Angleterre Sir David Beckham, dans son rôle de copropriétaire de l’Inter Miami, a contribué à rendre ce transfert possible.
L’icône du FC Barcelone a eu un impact retentissant dans le sud de la Floride, aidant l’Inter Miami à remporter la Leagues Cup et la MLS Cup. Il a également remporté deux distinctions de MVP et attiré des supporters passionnés dans des stades à guichets fermés à travers les États-Unis.
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Messi a pris sa retraite internationale avec l’Argentine
L’Inter Miami a pu prolonger le contrat initial signé par Messi lors de sa traversée de l’Atlantique, mais des questions ont été soulevées quant au fait de savoir si ces termes seront bel et bien menés à leur terme. L’intéressé lui-même a laissé entendre que le moment de raccrocher définitivement ses crampons de recordman n’était plus très loin.
Le joueur le plus titré de l’histoire a mis un terme à sa carrière de 207 sélections avec l’Argentine, en tant que vainqueur de la Coupe du monde et triple finaliste, son attention individuelle se recentrant sur les affaires de club. Il continue de faire le travail avec l’Inter Miami, avec quatre buts inscrits lors d’une récente victoire 7-1 contre Montréal.
Ses proches amis Luis Suarez et Rodrigo De Paul restent à ses côtés, tandis qu’il a été question de l’arrivée de son ancien coéquipier au Barça, Neymar, en Floride, pour reformer le fameux trio offensif « MSN ».
Messi ira-t-il au bout de son contrat avec l’Inter Miami jusqu’en 2028 ?
Messi semblant pour l’instant satisfait de sa situation, faut-il s’attendre à ce qu’il continue à jouer au moins encore quelques années ? Interrogé sur le fait de savoir s’il voit des conditions lucratives être respectées, l’ancien gardien du FC Dallas Hislop, qui s’exprimait en association avec les meilleurs casinos en ligne au Canada, a déclaré à GOAL : « Oui. L’une des raisons, c’est qu’il a été au premier plan dans la planification, dans tout ce qui entoure l’ouverture du nouveau stade et ce qui va suivre. Je pense qu’il ira au bout de cela, au minimum. Il occupera probablement ensuite une sorte de rôle d’ambassadeur, donc il continuera d’être présent à Miami, même si c’est simplement pour venir aux matches chaque jour.
« Mais en tant que joueur, tant qu’il restera en forme, je m’attends à ce qu’il aille au bout de cela. Je comprends sa décision de prendre sa retraite internationale. Les exigences du football de club et du football international sont énormes. Même pour quelqu’un qui a 38 ou 39 ans, étant donné tout ce que Lionel Messi a gagné, tout tourne autour de la Coupe du monde. Je ne m’attends pas à le voir jouer la Coupe du monde dans quatre ans.
« Qu’y a-t-il encore vraiment à viser pour lui en termes de football international ? En conséquence, probablement, laisser de côté le football international profite à sa carrière en club et prolonge sa carrière à cet égard.
« Pour revenir à votre question initiale, oui, je pense absolument qu’il sera encore à Miami en 2028 au minimum. Jusqu’où il ira ensuite dépend entièrement de lui. Mais en 2028, je m’attends à le voir porter le maillot de Miami. »
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Messi, pièce maîtresse de l’image de marque de l’Inter Miami et de la MLS
Messi a récemment déclaré dans une publication émouvante sur les réseaux sociaux, après la mort de son père : « Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi, je ne sais pas comment continuer. Je n’ai fait que jouer au football et maintenant, j’ai pas mal de doutes sur le fait de continuer encore très longtemps. »
L’Inter Miami tient naturellement à s’assurer que la plus grande attraction du football américain reste liée au club dans un avenir prévisible, tandis que la MLS, en tant qu’institution, est pleinement consciente qu’elle a besoin du magique numéro 10 pour continuer à promouvoir sa marque dans le monde entier.
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