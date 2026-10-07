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Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduit par

Lionel Messi fustige les théories du complot « étranges » sur la finale de la Coupe du monde et confirme sa retraite avec l’Argentine dans un adieu émouvant

L. Messi
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Lionel Messi a officiellement mis un terme à sa légendaire carrière internationale, faisant ses adieux en larmes à la sélection argentine à l’Estadio Monumental. La superstar de l’Inter Miami a profité de ses derniers instants sur la pelouse pour répondre aux critiques cinglantes et aux théories du complot qui ont suivi la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne.

  • Un dernier coup d’éclat face au Bénin

    Le légendaire numéro 10 a tiré sa révérence de la plus belle des manières, en inscrivant un penalty à la 71e minute pour assurer une large victoire 3-0 contre le Bénin devant un Estadio Monumental comble. Messi, qui a également délivré deux passes décisives pour les hommes de Lionel Scaloni, a signé son 126e but en sélection afin de conclure parfaitement une remarquable carrière de 21 ans avec l’Argentine.

    Après le coup de sifflet final, le joueur de 39 ans a pris le micro pour livrer un poignant discours d’adieu. Dans un grand moment d’émotion, le meneur de jeu de l’Inter Miami s’est attaqué aux rumeurs persistantes entourant la récente défaite de l’Argentine face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026. Il a fermement rejeté toute suggestion de complot lié à une mauvaise performance, choisissant au contraire de défendre l’engagement sans faille de ses coéquipiers.


  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Mettre fin aux théories sur la défaite de l’Espagne

    S’adressant directement au public de Buenos Aires, Messi a tenu à mettre fin aux spéculations qui avaient entouré la fin de leur tournoi. « La vérité, c’est qu’il ne s’est rien passé d’étrange en finale, comme certains le disent, a-t-il déclaré. Nous avons tout donné. Le match contre l’Angleterre a été incroyablement éprouvant pour nous, physiquement comme émotionnellement. Nous avons à peine tenu le coup.

    « Nous nous sommes battus comme nous le faisons toujours, mais malheureusement, nous n’avons pas pu devenir champions. Mais ne doutez pas une seconde que chacun de mes coéquipiers a tout laissé sur le terrain pour ce maillot. »

    L’attaquant vétéran a ensuite déplacé son attention vers la portée personnelle de son départ, retenant ses larmes au moment de rendre hommage à son défunt père, Jorge, décédé en août à l’âge de 68 ans. « Il y a beaucoup d’émotions. Évidemment, la première chose à laquelle je pense, c’est mon père, a-t-il commencé. Tout ce qu’il me reste à faire, c’est dire merci. Porter ce maillot pendant 20 ans a énormément compté pour moi. Je n’ai jamais cessé de m’efforcer, de me battre ou de vouloir être ici. »


  • Des adieux émouvants et un appel à l’unité

    La retraite de Messi marque la fin définitive d’une brillante ère de deux décennies pour l’équipe nationale. Ses derniers mots ont souligné l’immense fierté qu’il ressentait à l’idée de représenter son pays à travers le monde, tout en servant aussi de bouclier protecteur pour l’harmonie interne du groupe.

    « C’est un moment très difficile pour moi ; j’ai pu voyager dans tout le pays en jouant au football, et je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai eu la chance de vivre, a-t-il reconnu. Ne pas revenir sera une grande tristesse. J’aimerais revenir pour toujours, parce que jouer en Argentine est la chose la plus merveilleuse qui puisse vous arriver. »

    En concluant son discours sur une note de défi, Messi a exhorté le pays à protéger la prochaine génération. Il a déclaré : « Pour construire des équipes fortes, il faut construire des équipes unies, parce qu’il y a des gens qui veulent voir l’équipe nationale échouer, et nous ne devons pas leur donner cette satisfaction. »


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  • FBL-FRIENDLY-ARG-BENAFP

    La vie après Messi pour l’Argentine

    Avec l’annonce de sa retraite en août, leur capitaine emblématique prend désormais du recul, et l’Argentine doit se forger une voie commune sans le plus grand joueur de l’histoire moderne. La responsabilité incombe désormais au groupe de préserver l’unité que Messi a défendue avec tant d’ardeur.

    Pour Messi lui-même, son attention immédiate sur le plan footballistique reste tournée vers l’Inter Miami. S’il a définitivement rangé les crampons en sélection, l’héritage qu’il laisse à l’Argentine servira à la fois d’inspiration et de référence redoutable pour la prochaine vague de talents.