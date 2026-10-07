Lionel Messi fustige les théories du complot « étranges » sur la finale de la Coupe du monde et confirme sa retraite avec l’Argentine dans un adieu émouvant

S’adressant directement au public de Buenos Aires, Messi a tenu à mettre fin aux spéculations qui avaient entouré la fin de leur tournoi. « La vérité, c’est qu’il ne s’est rien passé d’étrange en finale, comme certains le disent, a-t-il déclaré. Nous avons tout donné. Le match contre l’Angleterre a été incroyablement éprouvant pour nous, physiquement comme émotionnellement. Nous avons à peine tenu le coup.

« Nous nous sommes battus comme nous le faisons toujours, mais malheureusement, nous n’avons pas pu devenir champions. Mais ne doutez pas une seconde que chacun de mes coéquipiers a tout laissé sur le terrain pour ce maillot. »

L’attaquant vétéran a ensuite déplacé son attention vers la portée personnelle de son départ, retenant ses larmes au moment de rendre hommage à son défunt père, Jorge, décédé en août à l’âge de 68 ans. « Il y a beaucoup d’émotions. Évidemment, la première chose à laquelle je pense, c’est mon père, a-t-il commencé. Tout ce qu’il me reste à faire, c’est dire merci. Porter ce maillot pendant 20 ans a énormément compté pour moi. Je n’ai jamais cessé de m’efforcer, de me battre ou de vouloir être ici. »



