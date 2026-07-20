Lionel Messi fond en larmes après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, tandis que le sélectionneur argentin Lionel Scaloni rend hommage au « plus grand de tous les temps », âgé de 39 ans

Le tournoi 2026 étant désormais terminé, le monde du football se demande si c’était la dernière fois que l’on voyait Messi porter l’emblématique maillot rayé bleu et blanc. Après avoir laissé entendre que l’édition 2022 serait sa dernière, l’attaquant vétéran a déjoué les pronostics en participant à sa sixième Coupe du monde, un record.

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni n’a pas confirmé si une décision concernant une éventuelle retraite internationale du vétéran avait été prise. L’entraîneur a précisé qu’il n’avait pas encore échangé avec Messi, avant d’ajouter : « J’espère que tout le monde est fier de lui, de ce qu’il a accompli, car c’est le meilleur footballeur à avoir jamais foulé un terrain. »



