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Lionel Messi fond en larmes après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, tandis que le sélectionneur argentin Lionel Scaloni rend hommage au « plus grand de tous les temps », âgé de 39 ans
Une issue déchirante pour le GOAT
À 39 ans, il avait été la figure centrale du tournoi, mais il n’a pas réussi à réitérer ses exploits de 2022. Alors que des confettis dorés pleuvaient sur l’équipe espagnole, Messi arpentait le terrain, les épaules voûtées et le regard sombre. Conscients de l’enjeu symbolique, plusieurs joueurs espagnols ont pris le temps de réconforter leur capitaine abattu avant la remise du trophée. Pour beaucoup, l’image de ce huit fois Ballon d’Or pleurant à chaudes larmes a constitué le moment le plus marquant de la soirée.
- AFP
L'avenir de Messi en sélection reste incertain.
Le tournoi 2026 étant désormais terminé, le monde du football se demande si c’était la dernière fois que l’on voyait Messi porter l’emblématique maillot rayé bleu et blanc. Après avoir laissé entendre que l’édition 2022 serait sa dernière, l’attaquant vétéran a déjoué les pronostics en participant à sa sixième Coupe du monde, un record.
Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni n’a pas confirmé si une décision concernant une éventuelle retraite internationale du vétéran avait été prise. L’entraîneur a précisé qu’il n’avait pas encore échangé avec Messi, avant d’ajouter : « J’espère que tout le monde est fier de lui, de ce qu’il a accompli, car c’est le meilleur footballeur à avoir jamais foulé un terrain. »
Torres inscrit un but tardif et fait chuter l'Argentine
L'Espagne a décroché son deuxième titre mondial dans des circonstances dramatiques, Ferran Torres ayant trouvé le chemin des filets à peine 37 secondes après le début de la deuxième période de prolongation. Ce résultat a mis fin aux espoirs de l'Argentine de devenir la première équipe masculine à conserver son titre depuis le Brésil en 1962, laissant Messi et ses coéquipiers anéantis sur la pelouse d'East Rutherford.
« Quand on a Messi dans l’équipe adverse, forcément, on est nerveux », a reconnu Torres après le match. « Au bout du compte, on a toujours compté sur nous-mêmes. On impose toujours notre style de jeu, et on l’a encore prouvé. »
- Getty Images Sport
L'Espagne domine les statistiques
Si le score est resté serré jusqu’aux dernières minutes, les statistiques reflétaient bien la domination de l’Espagne sur la rencontre. La Roja a dominé l’Argentine avec un écart impressionnant de 20 tirs contre 2 et a effectué 845 passes, contre seulement 433 pour l’Albiceleste. Le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, a admis que son plan de jeu était entièrement axé sur la neutralisation de Messi, déclarant : « L’idée première était de tenir Messi à distance. »
Cette stratégie s’est avérée payante : Messi n’a effectué que 54 touches de balle durant la rencontre. Même lorsque les 80 663 spectateurs ont rugi pour réclamer un éclair de génie individuel, la défense espagnole est restée disciplinée.
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