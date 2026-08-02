Lionel Messi fait son retour dans le groupe de l’Inter Miami alors que les champions en titre de la MLS Cup poursuivent leur quête du Supporters’ Shield

Le reste de l’équipe, en revanche, se rapproche d’un effectif au complet. De Paul, qui a débuté la finale de la Coupe du monde et a été un joueur clé pour son pays tout au long du tournoi, a été nommé dans le onze de départ. Il rejoint la légende brésilienne Casemiro pour la première fois, après que l’ancien joueur de Manchester United a impressionné pour ses débuts en MLS contre Montréal.