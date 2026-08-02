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Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Thomas Hindle

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Lionel Messi fait son retour dans le groupe de l’Inter Miami alors que les champions en titre de la MLS Cup poursuivent leur quête du Supporters’ Shield

Inter Miami CF vs Columbus Crew
Inter Miami CF
Columbus Crew
Major League Soccer
L. Messi

L’attaquant de l’Inter Miami Lionel Messi a fait son retour dans le groupe pour le match et figure parmi les remplaçants des Herons pour leur rencontre de la Conférence Est contre le Columbus Crew. Messi n’avait plus joué pour l’équipe du sud de la Floride depuis la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du monde le 19 juillet. Son coéquipier en sélection Rodrigo De Paul, en revanche, a été directement titularisé.

  • imago-sport-1080595348.jpgIcon Sportswire

    Messi de retour parmi les remplaçants

    Messi est de retour dans le groupe de Miami après avoir pris deux semaines de repos à la suite de la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Le joueur aux huit Ballons d’Or a repris l’entraînement plus tôt cette semaine, après avoir manqué le All-Star Game de la MLS pendant son absence.

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  • Inter Miami CF v Columbus CrewGetty Images Sport

    Le milieu de terrain de Miami commence à prendre forme

    Le reste de l’équipe, en revanche, se rapproche d’un effectif au complet. De Paul, qui a débuté la finale de la Coupe du monde et a été un joueur clé pour son pays tout au long du tournoi, a été nommé dans le onze de départ. Il rejoint la légende brésilienne Casemiro pour la première fois, après que l’ancien joueur de Manchester United a impressionné pour ses débuts en MLS contre Montréal.

  • Luis Suarez Inter Miami 2026Getty

    Luis Suarez de nouveau plébiscité

    Samedi a représenté une nouvelle occasion pour Luis Suarez, qui a retrouvé un second souffle sous la direction du nouvel entraîneur Guillermo Hoyos. L’Uruguayen a inscrit six buts lors de ses trois derniers matches, dont un penalty tardif pour offrir la victoire contre Montréal la semaine dernière. Il a formé une association discrètement efficace en attaque avec l’attaquant DP German Berterame chez les Herons.

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  • Lionel MessiIMAGO

    Quelques mois chargés à venir

    Le retour de Messi est une excellente nouvelle pour Miami, qui semble parti pour lutter sur deux fronts jusqu’à la fin de la saison. Après samedi soir, l’attention se tourne vers une rencontre contre l’Atlético San Luis mercredi, dans le cadre d’un calendrier chargé en Leagues Cup.

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