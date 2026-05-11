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Lionel Messi fait partie de la pré-liste argentine pour la Coupe du monde, en compagnie d’Alejandro Garnacho et de Lisandro Martínez ; en revanche, un joueur de Serie A comptant 40 sélections reste sur le bord de la route
Messi mène l’équipe, tandis que Dybala et Correa sont écartés.
Messi se présente officiellement pour ce qui pourrait être sa dernière grande compétition internationale, après avoir été inclus dans la liste provisoire de 55 joueurs de l’Argentine pour la Coupe du monde 2026.
La star de l’Inter Miami mène un groupe qui combine le noyau dur des champions du monde 2022 et plusieurs nouveaux venus.
La principale surprise vient toutefois des joueurs écartés : l’attaquant de l’AS Rome Paulo Dybala (40 sélections), l’ancien avant-centre de l’Atlético de Madrid Ángel Correa, désormais à l’UANL au Mexique, et Valentín Castellanos de West Ham.
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Changement tactique de Scaloni
L’exclusion de Dybala et Correa laisse entrevoir un changement tactique majeur de la part de Scaloni, qui a préféré faire appel à Mateo Pellegrino (Parme) et à Matias Soule (Roma).
Si Soule a affiché des performances régulières en Italie, son entourage avait auparavant fait part de sa frustration face au manque d’opportunités.
Cette liste provisoire sera toutefois réduite à un groupe final de 26 joueurs d’ici au 30 mai, ce qui signifie que plusieurs de ces choix inattendus doivent encore convaincre pour décrocher leur billet vers l’Amérique du Nord.
Figures parmi les stars de la PL et les jeunes espoirs
La Premier League est bien représentée dans la présélection, avec notamment le défenseur de Manchester United Lisandro Martínez et Enzo Fernández, de Chelsea.
Alejandro Garnacho, absent depuis septembre 2024, effectue son retour. Scaloni ouvre également la porte à la nouvelle génération, en convoquant les jeunes prodiges Franco Mastantuono (Real Madrid) et Claudio Echeverri (Gérone).
Parallèlement, des valeurs sûres font leur retour : Emiliano Buendia (Aston Villa) et Nicolas Dominguez (Nottingham Forest), moins en vue ces derniers mois, se voient offrir une nouvelle chance.
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Des performances inattendues sur le plan national et une défense solide
Scaloni a scruté la Primera División argentine pour étoffer ses options défensives. Les défenseurs Lautaro Di Lollo (Boca Juniors) et Zaid Romero (Getafe) figurent parmi les choix surprenants retenus pour la ligne arrière.
En revanche, Tomas Palacios, joueur vedette d’Estudiantes, et le très prometteur Mariano Troilo, déjà appelés lors des précédentes fenêtres internationales, sont laissés de côté. Ce choix souligne la volonté de Scaloni de s’appuyer sur des profils athlétiques, alors que l’Albiceleste s’apprête à disputer un tournoi marathon à travers le Canada, le Mexique et les États-Unis.
La lutte pour les dernières places dans le groupe de 26 est particulièrement intense chez les gardiens : si Emiliano Martínez et Gerónimo Rulli sont des valeurs sûres, le troisième spot se joue entre Juan Musso (Atlético Madrid) et Walter Benítez (Crystal Palace).