Messi se présente officiellement pour ce qui pourrait être sa dernière grande compétition internationale, après avoir été inclus dans la liste provisoire de 55 joueurs de l’Argentine pour la Coupe du monde 2026.

La star de l’Inter Miami mène un groupe qui combine le noyau dur des champions du monde 2022 et plusieurs nouveaux venus.

La principale surprise vient toutefois des joueurs écartés : l’attaquant de l’AS Rome Paulo Dybala (40 sélections), l’ancien avant-centre de l’Atlético de Madrid Ángel Correa, désormais à l’UANL au Mexique, et Valentín Castellanos de West Ham.