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Lionel Messi fait l'objet d'une réclamation officielle déposée par l'Algérie auprès de la FIFA. Selon la fédération algérienne, l'attaquant argentin et son coéquipier Alexis Mac Allister auraient dû être expulsés lors du match d'ouverture de la Coupe du monde
Une réclamation officielle a été déposée à l'encontre de l'arbitrage.
La Fédération algérienne a officiellement dénoncé plusieurs décisions controversées de l’arbitre polonais Szymon Marciniak, lors du match du groupe J disputé à Kansas City. Selon The Athletic, la réclamation détaille notamment un tacle dangereux à la 30e minute, où le capitaine adverse a percuté Aissa Mandi avec les crampons relevés. Elle pointe aussi un autre incident impuni : Mac Allister aurait asséné un coup de coude à Ibrahim Maza sans être sanctionné.
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Le manager revient sur un incident controversé
Les instances dirigeantes du football ne se sont pas encore exprimées officiellement au sujet de l’enquête en cours, tandis que le staff technique a manifesté sa profonde frustration face à l’absence de sanctions disciplinaires sur le terrain. Le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petkovic, a déclaré : « Cela ne sert à rien de commenter des situations hypothétiques, mais tout le monde l’a vu, moi y compris. »
Treble : un exploit historique
La fureur de l’opposition a contrasté avec la soirée mémorable du légendaire attaquant, qui a fêté sa 200e sélection en égalant le record historique du tournoi détenu par Miroslav Klose, avec 16 buts. Selon The Athletic, une source anonyme au sein de la fédération déplore le manque de protection accordé à ses joueurs, estimant que ces échauffourées physiques sont restées impunies. Malgré ce contentieux disciplinaire, le triplé imparable du capitaine a offert trois points historiques.
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La progression du groupe demeure l’objectif.
Les géants sud-américains doivent rapidement se tourner vers leurs prochains matchs du groupe J contre l’Autriche et la Jordanie, afin d’assurer leur qualification dès le début de la phase de groupes, tout en faisant preuve d’une discipline irréprochable sur le terrain. Alors que les premiers scénarios pour les huitièmes de finale se dessinent déjà, gérer les polémiques extérieures tout en conservant une efficacité offensive sans faille reste l’objectif principal des champions en titre.