La fureur de l’opposition a contrasté avec la soirée mémorable du légendaire attaquant, qui a fêté sa 200e sélection en égalant le record historique du tournoi détenu par Miroslav Klose, avec 16 buts. Selon The Athletic, une source anonyme au sein de la fédération déplore le manque de protection accordé à ses joueurs, estimant que ces échauffourées physiques sont restées impunies. Malgré ce contentieux disciplinaire, le triplé imparable du capitaine a offert trois points historiques.