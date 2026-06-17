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Lionel Messi explique les larmes qui ont suivi son premier triplé en Coupe du monde face à l’Algérie, et Lionel Scaloni d’assurer que son « incroyable » capitaine restera « le meilleur aussi longtemps qu’il le voudra »
Messi explique sa célébration émouvante
La star de l’Inter Miami a brillé à Kansas City en inscrivant un triplé, mais sa célébration en première période a immédiatement inquiété et intrigué les supporters. Après avoir ouvert le score d’une frappe depuis l’extérieur de la surface, le joueur de 38 ans a été submergé par l’émotion, avant de révéler que ses larmes n’avaient rien à voir avec le fait d’être devenu le premier footballeur de l’histoire à disputer six finales de Coupe du monde.
« Pourquoi ai-je pleuré ? Cela n’avait absolument rien à voir avec le football », a expliqué Messi après la rencontre. « J’ai traversé des moments difficiles, mais je suis reconnaissant envers toute la délégation et mes coéquipiers, car ils ont toujours été à mes côtés et m’ont donné beaucoup de force pour m’aider à surmonter cette épreuve. »
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Scaloni se dit impressionné par le capitaine, désormais entré dans l’histoire.
Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a dû, une nouvelle fois, puiser dans son vocabulaire pour célébrer son capitaine, lequel a égalé le record historique de Miroslav Klose (16 buts en Coupe du monde) durant cette victoire écrasante. Scaloni a rappelé que le monde entier se devait de savourer chaque prestation de ce vétéran tant qu’il arborait encore le maillot albiceleste, quel que soit son âge ou la moisson de records qu’il accumulait.
« Je suis à court de mots pour décrire Leo. Que puis-je dire ? Il est incroyable », a déclaré Scaloni en conférence de presse après la rencontre. « Il ne s’agit pas d’imaginer [s’il aurait pu connaître un tel début de match]. Ça fait 20 ans qu’il fait ça. Ceux qui suivent le football veulent le voir, et pas seulement les Argentins. Au-delà du résultat, il faut savourer son jeu. Ce qu’il transmet au monde est incroyable. Tant que Leo le voudra, il restera le meilleur ; il le prouve à chaque match depuis 20 ans. C’est passionnant de le regarder, pour tous ceux qui aiment le football. C’est difficile à expliquer. »
Changements tactiques et quête d'un deuxième titre consécutif
Cette victoire repose sur un système conçu pour protéger le vétéran, lui permettant ainsi d’économiser son énergie en vue du dernier tiers de la rencontre. Cette évolution tactique a été soulignée par l’ancien défenseur argentin Pablo Zabaleta, qui estime que l’effectif actuel offre le cadre idéal pour que le « GOAT » argentin puisse continuer à performer au plus haut niveau, alors même qu’il approche de la fin de sa brillante carrière.
Scaloni a toutefois immédiatement mis en garde contre tout relâchement malgré l'ampleur de la victoire, déclarant : « Nous ne nous reposerons pas sur nos lauriers ; cela nous renforce de savoir que si nous faisons les choses correctement et que nous travaillons comme nous l'avons fait aujourd'hui, nous leur rendrons la tâche difficile pour nous battre. »
- AFP
Une soirée historique à la Coupe du monde
Au-delà de l’aspect émotionnel, cette soirée a confirmé la domination statistique de l’icône argentine. Outre sa sixième participation au tournoi, un record, la victoire 3-0 de l’Argentine a permis à Messi d’égaler Klose avec 17 succès en Coupe du monde.
Remplacé sous les ovations de la 80e minute, il tourne désormais son attention vers les prochaines rencontres de la phase de groupes : l’Albiceleste défiera l’Autriche le 22 juin puis conclura sa série initiale face à la Jordanie. L’Argentine vise ainsi à devenir la première sélection à conserver son titre mondial depuis le Brésil en 1962.