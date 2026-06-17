La star de l’Inter Miami a brillé à Kansas City en inscrivant un triplé, mais sa célébration en première période a immédiatement inquiété et intrigué les supporters. Après avoir ouvert le score d’une frappe depuis l’extérieur de la surface, le joueur de 38 ans a été submergé par l’émotion, avant de révéler que ses larmes n’avaient rien à voir avec le fait d’être devenu le premier footballeur de l’histoire à disputer six finales de Coupe du monde.

« Pourquoi ai-je pleuré ? Cela n’avait absolument rien à voir avec le football », a expliqué Messi après la rencontre. « J’ai traversé des moments difficiles, mais je suis reconnaissant envers toute la délégation et mes coéquipiers, car ils ont toujours été à mes côtés et m’ont donné beaucoup de force pour m’aider à surmonter cette épreuve. »



