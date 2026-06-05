La sélection All-Star de la MLS répond aux attentes : supporters, médias et joueurs ont uni leurs voix pour composer une équipe de premier plan :

Gardien : Brian Schwake (Nashville SC)

Arrière gauche : Anthony Markanich (Minnesota United) ; Défenseurs centraux : Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire) et Tim Ream (Charlotte FC) ; Arrière droit : Andy Najar (Nashville SC)

Milieu défensif : Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps) ; Milieux offensifs : Zavier Gozo (Real Salt Lake) et Hany Mukhtar (Nashville SC)

Attaquants : Hugo Cuypers (Chicago Fire), Son Heung-Min (LAFC) et Leo Messi (Inter Miami).