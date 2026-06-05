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Lionel Messi et Son Heung-min mènent un solide onze de départ de la MLS All-Star, qui compte six nouveaux venus, pour le match contre les All-Stars de la Liga MX
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Le groupe retenu fait preuve de solidité
La sélection All-Star de la MLS répond aux attentes : supporters, médias et joueurs ont uni leurs voix pour composer une équipe de premier plan :
Gardien : Brian Schwake (Nashville SC)
Arrière gauche : Anthony Markanich (Minnesota United) ; Défenseurs centraux : Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire) et Tim Ream (Charlotte FC) ; Arrière droit : Andy Najar (Nashville SC)
Milieu défensif : Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps) ; Milieux offensifs : Zavier Gozo (Real Salt Lake) et Hany Mukhtar (Nashville SC)
Attaquants : Hugo Cuypers (Chicago Fire), Son Heung-Min (LAFC) et Leo Messi (Inter Miami).
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Plusieurs premières nominations de prestige
L’équipe type de la MLS compte six nouveaux venus parmi les All-Stars. Le jeune Zavier Gozo, dont on murmure qu’il pourrait rejoindre Aston Villa, mène cette promotion. Son, qui aurait sans doute été sélectionné s’il avait rejoint la ligue plus tôt l’été dernier, fait également ses débuts dans l’équipe. Markanich, Schwake, Cuypers et Mbokazi complètent cette liste de nouveaux venus.
Tim Ream est retenu pour la deuxième fois, mais pour la première fois depuis quinze ans ; il avait figuré dans l’équipe en 2011 sous les couleurs des New York Red Bulls.
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Messi sera-t-il présent ?
L’All-Star Game de l’année dernière a été entaché d’une polémique : Lionel Messi et Jordi Alba, deux cadres de l’Inter Miami, avaient été sélectionnés mais n’ont pas pris part à la rencontre. En conséquence, le duo a écopé d’une suspension d’un match. La MLS a confirmé à GOAL que tout joueur absent sans autorisation préalable encourt la même sanction :
« Conformément au règlement de la ligue, tout joueur qui ne participe pas au All-Star Game sans l'accord préalable de la ligue ne sera pas autorisé à disputer le prochain match de son club », a fait savoir la MLS dans un communiqué.
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La composition de l'équipe des étoiles de la Liga MX sera dévoilée ultérieurement.
Une fois de plus, les stars de la MLS affronteront les meilleurs joueurs de la Liga MX. La ligue n'a pas encore dévoilé sa sélection, alors que celle-ci avait été annoncée à la mi-juin l'année dernière, soit environ un mois avant le match. Cette année, la rencontre aura lieu au Bank of America Stadium de Charlotte, le 29 juillet.