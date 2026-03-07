AFP
Lionel Messi et ses coéquipiers défendus par Javier Mascherano, entraîneur de l'Inter Miami, après leur visite controversée à la Maison Blanche et leur rencontre avec Donald Trump
Mascherano s'exprime sur le bruit politique
Le déplacement de l'Inter Miami à Washington D.C. avait pour but de célébrer leur victoire en MLS Cup 2025, mais la visite à l'East Room a rapidement fait l'objet d'un débat sur les réseaux sociaux. Alors que les photos de Lionel Messi et de ses coéquipiers aux côtés du président Trump circulaient, les Herons se sont retrouvés au centre d'une tempête médiatique sans rapport avec le sport.
L'équipe de Mascherano abattu les Vancouver Whitecaps 3-1 en finale de la MLS Cup grâce à un but contre son camp d'Edier Ocampo et à des buts de Rodrigo De Paul et Tadeo Allende, tous deux créés grâce aux passes décisives de Messi.
« Respecter le protocole du championnat »
Lors d'une conférence de presse vendredi via Zoom, Mascherano a été poussé à expliquer l'optique de la réunion. L'entraîneur argentin est resté calme, tentant de ramener le discours sur les obligations sportives de son équipe tout en reconnaissant la curiosité mondiale suscitée par l'événement.
« Je pensais que nous allions parler de football », a déclaré Mascherano, cité par le Miami Herald. « Nous avons respecté un protocole traditionnel qui consiste à se rendre à la Maison Blanche en tant qu'équipe championne. Cela avait été prévu depuis longtemps pour la semaine où nous devions jouer ici à Washington. Nous y sommes restés quelques heures, nous avons pu voir un peu la Maison Blanche, pas beaucoup, mais ce que nous avons pu. Le contact avec le président Trump s'est limité à ce que l'on a vu à la télévision, pas beaucoup plus que cela. »
La cohésion d'équipe au sein d'un cirque itinérant
Alors que les critiques se sont concentrées sur les aspects politiques, Mascherano a souligné que le calendrier de déplacement exigeant, comprenant les cinq premiers matchs à l'extérieur dans toutes les compétitions en début de saison, a en fait contribué à renforcer les liens au sein de l'équipe. Il estime que le temps passé loin de la Floride a renforcé la détermination collective des joueurs vétérans et des jeunes joueurs.
« Nous sommes suffisamment mûrs pour comprendre que ces deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre », a-t-il ajouté. « Nous savions que le début de la saison serait compliqué, car nous devions disputer les cinq premiers matchs à l'extérieur. La visite à la Maison Blanche était prévue depuis un mois et demi ou deux mois. Le voyage à Porto Rico a peut-être un peu gêné, car il était prévu pendant la pré-saison, mais nous devions remplir nos obligations. En réalité, à part hier, qui n'a rien à voir avec notre aspect sportif, le reste n'est que des déplacements.
Je choisis de voir ces déplacements comme quelque chose de positif, car les joueurs passent plus de temps ensemble ; nous pouvons partager davantage de choses que nous ne pouvons pas faire au quotidien à Miami. Cela nous aide à créer une bonne ambiance au sein de l'équipe et, en fin de compte, si nous pouvons en tirer parti, ce sera très positif. Nous savons que non seulement ces deux dernières semaines, mais aussi les deux prochaines seront identiques, avec beaucoup de déplacements, à l'exception du match retour contre Nashville dans la Conca Champions, mais nous essayons de prendre les matchs les uns après les autres. Demain est une excellente occasion de continuer à progresser en tant qu'équipe, de tirer parti du bon résultat que nous avons obtenu à Orlando et de continuer à gagner des points dans la saison. »
Un rendez-vous avec Washington et la barre des 900 buts
Inter Miami cherchera à poursuivre sur sa lancée contre D.C. United au M&T Bank Stadium ce week-end. Après une victoire convaincante 4-2 contre Orlando City, les Herons occupent désormais la septième place de la Conférence Est avec trois points en deux matchs.
Tous les regards restent tournés vers Messi, qui a marqué 898 buts au cours de sa brillante carrière professionnelle. Deux buts supplémentaires lui permettraient de rejoindre Cristiano Ronaldo comme seuls joueurs actifs à avoir atteint le cap des 900 buts.
