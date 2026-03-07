Lionel Messi et ses coéquipiers défendus par Javier Mascherano, entraîneur de l'Inter Miami, après leur visite controversée à la Maison Blanche et leur rencontre avec Donald Trump

Alors que les critiques se sont concentrées sur les aspects politiques, Mascherano a souligné que le calendrier de déplacement exigeant, comprenant les cinq premiers matchs à l'extérieur dans toutes les compétitions en début de saison, a en fait contribué à renforcer les liens au sein de l'équipe. Il estime que le temps passé loin de la Floride a renforcé la détermination collective des joueurs vétérans et des jeunes joueurs.

« Nous sommes suffisamment mûrs pour comprendre que ces deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre », a-t-il ajouté. « Nous savions que le début de la saison serait compliqué, car nous devions disputer les cinq premiers matchs à l'extérieur. La visite à la Maison Blanche était prévue depuis un mois et demi ou deux mois. Le voyage à Porto Rico a peut-être un peu gêné, car il était prévu pendant la pré-saison, mais nous devions remplir nos obligations. En réalité, à part hier, qui n'a rien à voir avec notre aspect sportif, le reste n'est que des déplacements.

Je choisis de voir ces déplacements comme quelque chose de positif, car les joueurs passent plus de temps ensemble ; nous pouvons partager davantage de choses que nous ne pouvons pas faire au quotidien à Miami. Cela nous aide à créer une bonne ambiance au sein de l'équipe et, en fin de compte, si nous pouvons en tirer parti, ce sera très positif. Nous savons que non seulement ces deux dernières semaines, mais aussi les deux prochaines seront identiques, avec beaucoup de déplacements, à l'exception du match retour contre Nashville dans la Conca Champions, mais nous essayons de prendre les matchs les uns après les autres. Demain est une excellente occasion de continuer à progresser en tant qu'équipe, de tirer parti du bon résultat que nous avons obtenu à Orlando et de continuer à gagner des points dans la saison. »