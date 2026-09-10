Lionel Messi et Robert Lewandowski se rendent coup pour coup alors qu’Inter Miami arrache le nul lors d’un choc record à Chicago

Deux des plus grandes légendes de clubs d’Europe ont occupé le devant de la scène mercredi soir, lorsque le Chicago Fire et l’Inter Miami ont fait match nul 1-1. Ce choc de MLS très attendu s’est déroulé au Soldier Field et a été à la hauteur de l’immense attente qu’il suscitait.

Pas moins de 63 094 supporters ont rempli le stade pour assister à cette affiche de stars. Cette affluence exceptionnelle a établi un nouveau record d’affluence à domicile pour Chicago, dépassant le précédent total de référence établi lors de cette même rencontre la saison dernière.

Avec des superstars mondiales comme Messi, Lewandowski et Casemiro tous sur le terrain, le match a été une formidable vitrine pour la ligue. Les supporters présents ont eu droit à une rencontre âprement disputée, marquée à la fois par l’éclat offensif et la solidité défensive.