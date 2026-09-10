AFP
Traduit par
Lionel Messi et Robert Lewandowski se rendent coup pour coup alors qu’Inter Miami arrache le nul lors d’un choc record à Chicago
Affluence record pour assister au spectacle de Soldier Field
Deux des plus grandes légendes de clubs d’Europe ont occupé le devant de la scène mercredi soir, lorsque le Chicago Fire et l’Inter Miami ont fait match nul 1-1. Ce choc de MLS très attendu s’est déroulé au Soldier Field et a été à la hauteur de l’immense attente qu’il suscitait.
Pas moins de 63 094 supporters ont rempli le stade pour assister à cette affiche de stars. Cette affluence exceptionnelle a établi un nouveau record d’affluence à domicile pour Chicago, dépassant le précédent total de référence établi lors de cette même rencontre la saison dernière.
Avec des superstars mondiales comme Messi, Lewandowski et Casemiro tous sur le terrain, le match a été une formidable vitrine pour la ligue. Les supporters présents ont eu droit à une rencontre âprement disputée, marquée à la fois par l’éclat offensif et la solidité défensive.
- AFP
Les légendes européennes marquent les buts
Il n’a pas fallu longtemps aux têtes d’affiche pour marquer la rencontre de leur empreinte. L’ancien attaquant du Bayern Munich et de Barcelone, Lewandowski, a ouvert le score pour le Fire à la 10e minute, en réalisant une finition acrobatique dont il a le secret, provoquant la frénésie du public local.
Malgré ce retard concédé très tôt, l’Inter Miami a réagi brillamment peu après la pause. L’égalisation est venue d’un autre vétéran au riche vécu européen, puisque l’ancien milieu du Real Madrid Casemiro a trouvé le chemin des filets.
L’international brésilien s’est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête puissante sur un corner précis tiré par Messi. Cette combinaison dévastatrice a mis en lumière toute la qualité dont dispose Miami, permettant aux visiteurs de revenir dans ce match très disputé.
Messi entre encore un peu plus dans l’histoire de la MLS
La passe décisive sur l’égalisation de Casemiro était la 13e de la saison pour Messi, ce qui le place tout en haut du classement des passeurs du championnat. Cependant, ce corner a également scellé un autre cap impressionnant dans l’illustre carrière de l’Argentin.
Déjà auteur de 18 buts cette saison, Messi est devenu le premier joueur de l’histoire de la MLS à totaliser 30 contributions ou plus sur des buts lors de trois saisons distinctes. Son génie durable reste le principal moteur du succès de Miami.
Dans le même temps, Chicago a dû une grande partie de sa solidité défensive à son gardien Chris Brady. Le portier a réalisé six arrêts cruciaux au cours de la soirée, dont une magnifique parade plongeante pour repousser German Berterame à la 16e minute, ce qui a permis à son équipe de rester pleinement dans le match.
- Getty Images Sport
La course au titre s’intensifie à l’approche du week-end
Ce match nul laisse les deux équipes avec le sentiment d’avoir manqué une occasion de profiter de résultats favorables ailleurs. Avec la défaite du leader du championnat, Nashville SC, face au Toronto FC plus tôt dans la journée, une victoire de Chicago ou de Miami aurait considérablement rebattu les cartes en tête du classement.
L’Inter Miami occupe actuellement la deuxième place, à neuf points de son adversaire du samedi, Nashville. Miami tente désespérément de prendre de l’élan avec l’objectif de devenir la première équipe à remporter deux titres consécutifs depuis le LA Galaxy, auteur de cette performance en 2012.
Pour le Fire, l’attention se tourne désormais vers un duel important ce week-end. L’équipe a une occasion en or de dépasser le New England Revolution et de passer de la quatrième à la troisième place lorsque les deux formations s’affronteront dans une confrontation directe cruciale.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles