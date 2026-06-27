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Lionel Messi et Lamine Yamal sont « semblables mais uniques » : Luis Suárez fustige ces comparaisons « odieuses » et affirme que le jeune Espagnol « atteindra le même niveau » que l’icône argentine
Suarez appelle à la patience face aux comparaisons avec Yamal
Suárez a rejeté les comparaisons entre Yamal et Messi, affirmant qu’il s’agissait de « joueurs complètement différents », bien qu’ils soient tous deux issus du centre de formation de Barcelone, La Masia, en tant qu’attaquants gauchers talentueux. L’ancien attaquant du FC Barcelone a reconnu le talent exceptionnel de Yamal, mais a mis en garde contre le fait de placer des attentes excessives sur les épaules de ce jeune joueur de 18 ans. Suárez espère plutôt que l’international espagnol pourra, à terme, atteindre les niveaux extraordinaires fixés par Messi tout au long de sa carrière.
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Suárez loue Yamal tout en défendant l'héritage de Messi
Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Suárez a expliqué pourquoi, selon lui, les comparaisons ne rendent service à aucun des deux joueurs. Tout en reconnaissant des similitudes dans leurs qualités techniques, il a souligné que leurs carrières devaient être jugées séparément.
« Les comparaisons sont odieuses », a déclaré Suarez. « Ce sont des joueurs différents. Oui, ils ont le même pied gauche, la même qualité, mais ce sont des joueurs complètement différents. Les résultats parlent d’eux-mêmes, tout comme ce que Leo continue d’accomplir à son âge. Espérons que Lamine atteigne au moins ce même niveau. »
Suarez a également souligné l’influence grandissante de Yamal au sein de l’équipe d’Espagne, déclarant : « Lors du premier match contre le Cap-Vert, l’Espagne a eu beaucoup de possession, mais n’a pas su se montrer très décisive pour se créer des occasions franches de but, à l’exception de celle de Ferran en première mi-temps. Mais dès l’entrée de Yamal, le changement s’est immédiatement ressenti : tous ses coéquipiers le cherchaient, lui adressaient le ballon, et l’on sentait que quelque chose allait se produire – un centre, une percée sur l’aile, un tir, peu importe. Il a immédiatement attiré l’attention des défenseurs.
« C’est un joueur qui n’a cessé de progresser tout au long de la Coupe du monde. Lamine sait qu’il est sous les feux de la rampe, même si d’autres joueurs fantastiques brillent dans ce tournoi, mais tous les regards sont tournés vers lui. Il en est conscient et assume très bien cette responsabilité. »
La mentalité de Messi continue d’impressionner
Suarez affirme que la longévité de Messi repose autant sur sa mentalité que sur son talent. Il salue la détermination de son coéquipier à l'Inter Miami, qu'il a observé se préparer pour la Coupe du monde, et assure que le huit fois Ballon d'Or continue de faire taire les sceptiques.
« Je m’entraîne avec lui depuis un moment et je sais comment il s’est préparé pour cette Coupe du monde », explique Suarez. « Beaucoup ont spéculé, pensant qu’il vieillissait. Mais Leo conserve cette faim de rester le meilleur, de continuer à se battre. L’autre jour, il a encore prouvé sa force mentale.
« Il a manqué un penalty après seulement quatre ou cinq minutes, puis il a continué à se battre, encore et encore. Imaginez s’il s’était découragé et que toute l’Argentine s’était effondrée ; cela aurait été un signe de faiblesse de la part de l’équipe. Mais il a montré qu’il pouvait se relever, continuer à se battre, et il a fini par marquer deux buts. »
Suarez balaye d’un revers les critiques suggérant que lui et Messi auraient levé le pied depuis leur arrivée à l’Inter Miami.
« Leo a envie de continuer à jouer et à se battre », a-t-il ajouté. « Beaucoup de gens nous demandent pourquoi nous nous énervons encore à l’entraînement. C’est notre nature, et c’est ainsi que nous nous battons depuis notre enfance. Cela durera jusqu’à notre retraite. Ce qui transparaît avant tout, c’est son professionnalisme et celui de tous les joueurs qui évoluent aux États-Unis et qui brillent actuellement en Coupe du monde. »
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Yamal doit désormais répondre à des attentes toujours plus élevées.
Yamal continuera de susciter des attentes toujours plus grandes après s'être imposé comme l'un des principaux attaquants de l'Espagne. Lors de la Coupe du monde 2026, la star du Barça a marqué un but et a contribué à la qualification de la Roja pour les huitièmes de finale. L'équipe ibérique préparera désormais son match des seizièmes de finale, programmé au Los Angeles Stadium le 2 juillet.