Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Suárez a expliqué pourquoi, selon lui, les comparaisons ne rendent service à aucun des deux joueurs. Tout en reconnaissant des similitudes dans leurs qualités techniques, il a souligné que leurs carrières devaient être jugées séparément.

« Les comparaisons sont odieuses », a déclaré Suárez. « Ce sont des joueurs différents. Oui, ils ont le même pied gauche, la même qualité, mais ce sont des joueurs complètement différents. Les résultats parlent d’eux-mêmes, tout comme ce que Leo continue d’accomplir à son âge. Espérons que Lamine atteigne au moins ce même niveau. »

Suarez a également souligné l’influence grandissante de Yamal au sein de l’équipe d’Espagne, déclarant : « Lors du premier match contre le Cap-Vert, l’Espagne a eu beaucoup de possession, mais n’a pas su se montrer très décisive pour se créer des occasions franches de but, à l’exception de celle de Ferran en première mi-temps. Mais dès l’entrée de Yamal, le changement s’est immédiatement ressenti : tous ses coéquipiers le cherchaient, lui adressaient le ballon, et l’on sentait que quelque chose allait se produire – un centre, une percée sur l’aile, un tir, peu importe. Il a immédiatement attiré l’attention des défenseurs.

« C’est un joueur qui n’a cessé de progresser tout au long de la Coupe du monde. Lamine sait qu’il est sous les feux de la rampe, même si d’autres joueurs fantastiques brillent dans ce tournoi, mais tous les regards sont rivés sur lui. Il en est conscient et assume très bien cette responsabilité. »