Lionel Messi et la sélection argentine sont assignés en justice pour ne pas s’être présentés au match amical face au Venezuela à Miami, en violation d’un contrat de 7 millions de dollars

VID n’a pas chiffré ses demandes d’indemnisation dans l’action en justice engagée le mois dernier. La société assure néanmoins avoir subi des pertes « de plusieurs millions » dues à l’absence de Messi lors d’une rencontre et à des ventes de billets décevantes pour l’autre. La présence de l’attaquant à la Coupe du monde 2026 reste à confirmer. Le sélectionneur Lionel Scaloni a reconnu que la décision finale revenait au capitaine argentin :

« Pour ma part, vous connaissez déjà ma position », a déclaré Scaloni. « Je ferai tout mon possible pour qu’il soit présent. Pour le bien du football, je pense qu’il doit être là. Mais la décision ne m’appartient pas. Elle dépend de lui, de son état d’esprit et de sa condition physique », a-t-il ajouté le mois dernier.