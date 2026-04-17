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Lionel Messi et la sélection argentine sont assignés en justice pour ne pas s’être présentés au match amical face au Venezuela à Miami, en violation d’un contrat de 7 millions de dollars
Non-respect d’un accord
Selon l’accord conclu entre la Fédération argentine de football et VID, Messi devait jouer au moins 30 minutes lors de deux matchs amicaux face au Venezuela et à Porto Rico. Cependant, le 10 octobre, la star argentine a suivi la rencontre contre le Venezuela depuis les tribunes. Le lendemain, il a participé à la victoire 4-0 de l’Inter Miami en inscrivant un doublé.
Pas de trêve internationale pour la MLS
À l’époque, la trêve internationale d’octobre n’était pas encore reconnue par la Major League Soccer, si bien que les matchs se sont tenus en plein cœur de la saison régulière. Messi n’était donc pas tenu de répondre à la convocation de l’Argentine. Il a donc zappé le premier match amical pour se préserver en vue de la phase finale des playoffs de la MLS avec Miami. Il a toutefois revêtu le maillot des champions du monde quatre jours plus tard, le 14 octobre, lors d’une victoire écrasante 6-0 contre Porto Rico.
La Fédération a confirmé ce lundi la réception d’une notification tardive de participation.
VID affirme que le contrat signé avec la Fédération argentine de football s’élevait à 7 millions de dollars. Dans sa plainte, l’organisateur du match indique également n’avoir appris le refus de Messi de participer au premier match amical que la veille, une information que l’AFA n’aurait pas communiquée en temps utile. Selon lui, cette succession d’événements a nui à sa capacité à vendre des billets.
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La plainte manque de précisions
VID n’a pas chiffré ses demandes d’indemnisation dans l’action en justice engagée le mois dernier. La société assure néanmoins avoir subi des pertes « de plusieurs millions » dues à l’absence de Messi lors d’une rencontre et à des ventes de billets décevantes pour l’autre. La présence de l’attaquant à la Coupe du monde 2026 reste à confirmer. Le sélectionneur Lionel Scaloni a reconnu que la décision finale revenait au capitaine argentin :
« Pour ma part, vous connaissez déjà ma position », a déclaré Scaloni. « Je ferai tout mon possible pour qu’il soit présent. Pour le bien du football, je pense qu’il doit être là. Mais la décision ne m’appartient pas. Elle dépend de lui, de son état d’esprit et de sa condition physique », a-t-il ajouté le mois dernier.