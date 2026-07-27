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Lionel Messi et Kylian Mbappé devancés pour le titre de « But du tournoi » de la Coupe du monde : c'est un but emblématique marqué contre l'Argentine qui remporte le prix
Une star cap-verdienne éclipse des icônes mondiales
La FIFA a officiellement désigné le splendide but de Cabral inscrit face à l’Argentine en seizièmes de finale comme « But Hyundai du tournoi » de la Coupe du monde 2026. Le défenseur de 23 ans, né à Rotterdam, a réalisé un exploit individuel qui a impressionné les supporters du monde entier, lui permettant de devancer des concurrents de prestige tels que Messi, Mbappé et Julián Álvarez.
Son action, marquée par une percée audacieuse et une feinte qui a éliminé Alexis Mac Allister, s’est conclue par une frappe enroulée imparable pour Emiliano Martínez, expédiant le ballon dans la lucarne.
Ce prix d’honneur l’intègre dans le cercle très fermé des anciens lauréats, parmi lesquels figurent James Rodríguez, Benjamin Pavard et Richarlison.
Victoire face aux géants et célébrations empreintes d’émotion
L’importance de ce but a été amplifiée par l’adversaire, le Cap-Vert affrontant à Miami ceux qui allaient devenir les finalistes. « Quand j’ai levé les yeux et que j’ai vu le ballon filer vers la lucarne, je me suis dit : “Mais qu’est-ce que je viens de faire ?” Je n’en croyais pas mes yeux », a déclaré Lopes Cabral en évoquant les célébrations.
La mère de Cabral a finalement repris ses esprits grâce à l’aide de plusieurs spectateurs, rappelant l’incident ayant impliqué la mère de Lilian Thuram lors de la Coupe du monde 1998.
Le geste, d’une grande difficulté technique, était d’autant plus surprenant qu’il émanait d’un arrière latéral. « J’ai commencé à courir sans réfléchir. Puis j’ai réalisé que j’avais marqué un but spectaculaire en Coupe du monde », a conclu Cabral.
La validation d'une légende brésilienne
La qualité de ce but a tellement impressionné Marcelo, légende du Real Madrid et du Brésil, qu’il a personnellement contacté l’auteur de la réalisation. Lopes Cabral a révélé que son idole lui avait adressé un message de félicitations, confirmant avoir voté pour l’action du Cap-Verdien. « C’est l’une de mes plus grandes idoles. Je l’ai toujours admiré.
Pour l’ancien joueur de cinquième division allemande, ce message constitue un immense compliment. Selon Lopes Cabral, l’icône brésilienne lui a confié : « C’était un plaisir de te voir jouer ; tu es vraiment bon. » Une reconnaissance suprême pour un joueur qui, trois ans auparavant seulement, menait une vie bien plus modeste tout en luttant pour percer dans le football professionnel.
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L’aboutissement d’une véritable success story, du bas de l’échelle au sommet du football
Le parcours de Lopes Cabral jusqu’au sommet des honneurs individuels de la Coupe du monde relève tout simplement du conte de fées. Il y a quelques saisons à peine, il évoluait dans les divisions inférieures du football allemand, bien loin des projecteurs du Miami Stadium et des 65 000 supporters qui ont assisté à son « golazo ».
Si Messi et l’Argentine se sont finalement qualifiés pour la finale, où ils se sont inclinés face à l’Espagne, le fait que le trophée du « But du tournoi » revienne au Cap-Vert reste un événement marquant de l’histoire. Le vote des supporters, qui a vu Eldor Shomurodov terminer deuxième et Wilson Isidor troisième, a consacré le but de Lopes Cabral comme un moment emblématique de la Coupe du monde.
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