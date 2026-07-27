La FIFA a officiellement désigné le splendide but de Cabral inscrit face à l’Argentine en seizièmes de finale comme « But Hyundai du tournoi » de la Coupe du monde 2026. Le défenseur de 23 ans, né à Rotterdam, a réalisé un exploit individuel qui a impressionné les supporters du monde entier, lui permettant de devancer des concurrents de prestige tels que Messi, Mbappé et Julián Álvarez.

Son action, marquée par une percée audacieuse et une feinte qui a éliminé Alexis Mac Allister, s’est conclue par une frappe enroulée imparable pour Emiliano Martínez, expédiant le ballon dans la lucarne.

Ce prix d’honneur l’intègre dans le cercle très fermé des anciens lauréats, parmi lesquels figurent James Rodríguez, Benjamin Pavard et Richarlison.