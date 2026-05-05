Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont souvent présentés comme les « Roger Federer et Rafael Nadal du football », tandis que Thierry Henry refuse de désigner un seul « GOAT » (le plus grand de tous les temps)

Au-delà de leur talent brut, le Français salue la capacité exceptionnelle du duo à rester au sommet de son art. Il rappelle que leur hégémonie qui dure depuis près de deux décennies témoigne d’une discipline de fer. « Je ne sais pas quoi dire d’autre à leur sujet. Ils ne sont pas normaux », déclare Henry. « Ce n’est pas seulement d’être toujours au sommet ; ce sont leurs buts, leurs records… Je suis impressionné par leur longévité ; c’est ce que je respecte le plus chez eux. Quand on parle de longévité, on parle de bien manger, de ne pas sortir faire la fête, d’être en famille, de bien s’entraîner, de travailler plus dur que quiconque. La façon dont ils mènent leur vie force l’admiration. »