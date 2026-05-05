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Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont souvent présentés comme les « Roger Federer et Rafael Nadal du football », tandis que Thierry Henry refuse de désigner un seul « GOAT » (le plus grand de tous les temps)
Un lien indestructible vers la grandeur
Lors d’un entretien accordé à Marca en marge d’un événement londonien, Thierry Henry a apporté un regard neuf sur la rivalité de longue date entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Interrogé sur un vainqueur définitif, l’ancien attaquant du FC Barcelone a estimé qu’opposer les deux joueurs constituait une erreur fondamentale. « C’est une erreur. Pourquoi vouloir les comparer, alors qu’on peut profiter des deux ? », a-t-il expliqué. « Bien sûr, j’ai joué avec Leo, et je le préfère pour des raisons sentimentales, mais c’est justement pour cela que je ne m’opposerai jamais à Cristiano. Tous deux sont au sommet du football. Ils viennent d’une autre planète. Ils se sont rendus meilleurs l’un l’autre, comme Nadal et Federer, Prost et Senna, et d’autres dans l’histoire du sport. Cris et Leo sont hors de la compétition. »
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Défier le temps au plus haut niveau
Au-delà de leur talent brut, le Français salue la capacité exceptionnelle du duo à rester au sommet de son art. Il rappelle que leur hégémonie qui dure depuis près de deux décennies témoigne d’une discipline de fer. « Je ne sais pas quoi dire d’autre à leur sujet. Ils ne sont pas normaux », déclare Henry. « Ce n’est pas seulement d’être toujours au sommet ; ce sont leurs buts, leurs records… Je suis impressionné par leur longévité ; c’est ce que je respecte le plus chez eux. Quand on parle de longévité, on parle de bien manger, de ne pas sortir faire la fête, d’être en famille, de bien s’entraîner, de travailler plus dur que quiconque. La façon dont ils mènent leur vie force l’admiration. »
Un duopole statistique sans précédent dans l’histoire du football
Leurs statistiques respectives défient l’imagination et illustrent un duopole sans précédent. Le maestro argentin totalise huit Ballons d’Or et quatre trophées « The Best » (meilleur joueur masculin de la FIFA), auxquels s’ajoutent dix titres de champion d’Espagne, quatre victoires en Ligue des champions et, surtout, un sacre mondial en 2022. De son côté, le talisman portugais a récolté cinq Ballons d’Or et trois trophées « The Best » de la FIFA, affirmant son statut de quintuple vainqueur de la Ligue des champions. Il a dominé l’Europe en s’imposant dans trois grands championnats avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, avant de guider son pays vers le sacre à l’Euro 2016.
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Le dénouement approche
Alors que le rideau se ferme peu à peu sur leurs illustres carrières, les deux icônes demeurent animées d’une soif inébranlable de gloire internationale. Ronaldo se rapproche à grands pas du seuil symbolique des 1 000 buts en carrière, tout en poursuivant avec acharnement son rêve de Coupe du monde, qui lui échappe toujours. De son côté, Messi espère écrire une fin de conte de fées en remportant un deuxième titre mondial consécutif avec l’Argentine.