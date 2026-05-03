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Lionel Messi et Antonela Roccuzzo ont assisté au Grand Prix de Miami, où l’icône argentine a rencontré les pilotes de F1 George Russell, Kimi Antonelli et Franco Colapinto
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Messi occupe le devant de la scène en F1
Tout juste après ses exploits en Major League Soccer avec l'Inter Miami samedi, Messi a prouvé qu'il était la plus grande attraction du sud de la Floride en faisant une apparition au Grand Prix de Miami.
L’icône argentine est arrivée sur le circuit main dans la main avec sa femme, Antonela, alors qu’ils se frayaient un chemin à travers une foule de photographes et de fans impatients d’apercevoir le vainqueur de la Coupe du monde.
Rencontre avec les pilotes
Malgré la menace d’orages ayant poussé les organisateurs à avancer le départ de trois heures, Messi affichait un calme olympien à son arrivée pour une journée de course à haute intensité. Le joueur de 38 ans a reçu un accueil VIP et s’est immédiatement dirigé vers le cœur de l’action pour rencontrer plusieurs grandes figures du paddock.
Point d’orgue de sa visite : un passage dans le box Mercedes-AMG Petronas où la star de l’Inter Miami et sa famille ont été accueillis par George Russell et la jeune pépite Andrea Antonelli, posant pour des photos aussitôt devenues virales.
Cette journée a aussi créé un pont entre le football et la course automobile pour l’Argentine, Messi prenant le temps de rencontrer la jeune pépite Franco Colapinto.
Les cadors du ballon rond convergent vers le soleil de Floride.
Messi n'était pas la seule grande figure du monde du sport présente : le Grand Prix de Miami a confirmé sa réputation d'étape la plus glamour du calendrier F1. La légende du tennis Rafael Nadal a été aperçue dans le paddock ; le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem profitait de l'ambiance aux côtés de l'ancien défenseur du Bayern Munich Jérôme Boateng, également présent en Floride pour l'occasion.
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Tous les regards se tournent à nouveau vers l’Inter Miami après la rencontre.
Si l'ambiance glamour du paddock a offert une parenthèse bienvenue, cette visite sur le circuit est intervenue moins de 24 heures après un résultat difficile pour Messi sur le terrain.
L’Inter Miami s’est incliné 4-3 face à son grand rival floridien, Orlando City, après avoir dilapidé une avance de trois buts. Le capitaine argentin aura à cœur de renouer avec la victoire, alors qu’il se prépare à un nouvel été chargé avec l’Albiceleste en vue de la Coupe du monde 2026.