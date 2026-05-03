Lionel Messi et Antonela Roccuzzo ont assisté au Grand Prix de Miami, où l’icône argentine a rencontré les pilotes de F1 George Russell, Kimi Antonelli et Franco Colapinto

Malgré la menace d’orages ayant poussé les organisateurs à avancer le départ de trois heures, Messi affichait un calme olympien à son arrivée pour une journée de course à haute intensité. Le joueur de 38 ans a reçu un accueil VIP et s’est immédiatement dirigé vers le cœur de l’action pour rencontrer plusieurs grandes figures du paddock.

Point d’orgue de sa visite : un passage dans le box Mercedes-AMG Petronas où la star de l’Inter Miami et sa famille ont été accueillis par George Russell et la jeune pépite Andrea Antonelli, posant pour des photos aussitôt devenues virales.

Cette journée a aussi créé un pont entre le football et la course automobile pour l’Argentine, Messi prenant le temps de rencontrer la jeune pépite Franco Colapinto.







