Bien qu’il soit le capitaine de l’équipe qui a conquis le monde au Qatar, Lionel Messi se montre prudent lorsqu’il évoque les chances de l’Argentine de remporter deux titres consécutifs. Le détenteur de huit Ballons d’Or estime que l’Albiceleste n’est peut-être pas la grande favorite à l’approche du tournoi en Amérique du Nord.

Dans une interview accordée au journaliste argentin Pollo Alvarez, la star a expliqué que d’autres grandes nations, mieux préparées et dotées d’un effectif plus profond, se trouvaient aujourd’hui devant les champions du monde. « Nous devons réaliser qu’il y a devant nous d’autres favoris, qui arrivent en meilleure forme », a-t-il déclaré, adoptant une évaluation mesurée de la position de l’Albiceleste.