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Lionel Messi estime que le Portugal de Cristiano Ronaldo a davantage de chances de remporter la Coupe du monde que l’Argentine. Dans une analyse stratégique, la star de l’Inter Miami place ainsi quatre autres sélections devant les champions en titre
Messi joue la carte de la prudence sur les chances de l’Argentine de conserver son titre.
Bien qu’il soit le capitaine de l’équipe qui a conquis le monde au Qatar, Lionel Messi se montre prudent lorsqu’il évoque les chances de l’Argentine de remporter deux titres consécutifs. Le détenteur de huit Ballons d’Or estime que l’Albiceleste n’est peut-être pas la grande favorite à l’approche du tournoi en Amérique du Nord.
Dans une interview accordée au journaliste argentin Pollo Alvarez, la star a expliqué que d’autres grandes nations, mieux préparées et dotées d’un effectif plus profond, se trouvaient aujourd’hui devant les champions du monde. « Nous devons réaliser qu’il y a devant nous d’autres favoris, qui arrivent en meilleure forme », a-t-il déclaré, adoptant une évaluation mesurée de la position de l’Albiceleste.
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Le Portugal et la France occupent les premières places du classement de la superstar.
Le Portugal est sans doute le choix le plus surprenant dans la liste des favoris de Messi. En mettant en avant l’équipe de Cristiano Ronaldo, l’Argentin salue l’immense qualité technique dont dispose la sélection de Roberto Martínez. Il décrit les vainqueurs de l’Euro 2016 comme une « équipe très compétitive », suggérant que leur équilibre et leur profondeur à chaque poste en font une formation plus aboutie que l’Argentine actuelle.
La star de l’Inter Miami a également salué la France, finaliste malheureuse de la Coupe du monde 2022. Il se méfie toujours de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers, dont il souligne la capacité à maintenir un haut niveau de performance sur plusieurs cycles. « La France est à nouveau très forte ; elle compte de nombreux joueurs de très haut niveau », a-t-il observé, citant notamment Ousmane Dembélé et Michael Olise.
Le Brésil et l'Espagne, deux cadors historiques, restent en lice.
Si Messi a d’abord analysé la forme actuelle du Portugal et de la France, il a rappelé que les grandes nations du football mondial ne doivent jamais être écartées d’un revers de main. Il a notamment cité le Brésil et l’Espagne comme des sélections dotées d’un tel bagage technique et d’une telle expérience qu’elles demeurent, malgré des performances récentes irrégulières, des candidats crédibles au titre suprême.
Même si ces deux sélections traversent des phases d’irrégularité, leur solide bagage technique en fait des prétendants permanents au trône mondial. « L’Espagne et le Brésil, même s’ils ne sont pas au meilleur de leur forme depuis quelque temps, restent toujours des prétendants au titre », a-t-il tranché.
- AFP
Un dernier adieu à la Coupe du monde pour les grands noms
La Coupe du monde 2026 devrait marquer la dernière apparition de Messi et de son rival de toujours, Ronaldo, sur la scène internationale. Si Messi tient à tempérer les attentes concernant l’Argentine, la perspective d’un affrontement entre ces deux légendes lors du tournoi reste un rêve cher à de nombreux supporters.
L’Albiceleste vise pourtant un doublé mondial, performance réservée à une élite. Mais Messi assure que le Portugal, la France, l’Espagne et le Brésil aborderont la compétition avec un statut de favoris plus solide, déplaçant ainsi la pression sur ces rivaux qu’il voit en pole position pour le plus grand trophée du football.