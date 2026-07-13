Getty
Traduit par
Lionel Messi est « mortel » ! L'Angleterre sait pourquoi la « GOAT » ne doit pas l'intimider, et une ancienne star des Three Lions parie sur l'équipe de Thomas Tuchel pour mettre fin à la défense du titre de l'Argentine en Coupe du monde
Lionel Messi, considéré par nombreux comme le « GOAT » (Greatest of All Time), aborde la Coupe du monde avec l’intention ferme de défendre son titre suprême.
À 39 ans, Messi, huit fois lauréat du Ballon d’Or, ne montre aucun signe de ralentissement. Il pourrait encore briguer un neuvième Ballon d’Or, un nouveau titre mondial étant à sa portée après avoir marqué l’histoire de la MLS sous les couleurs de l’Inter Miami.
Le plus grand joueur sud-américain de l’histoire a inscrit huit buts lors de la Coupe du monde 2026 – devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire de la compétition – tout en demeurant une figure emblématique et une source d’inspiration pour son pays, et en franchissant le cap des 200 sélections. Il a mené l’Argentine, à la manière de Diego Maradona, vers le titre le plus prestigieux du football lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.
- Getty Images Sport
Bellingham et Kane ont brillé sous le maillot de l’Angleterre.
L'Angleterre se dresse désormais sur la route de Messi dans sa quête d'un deuxième titre consécutif, les « Three Lions » pouvant compter sur leurs propres héros : leur capitaine Harry Kane, auteur de performances record, et le milieu de terrain « Galactico » Jude Bellingham.
De quoi donner des insomnies à l’Argentine – joueurs, staff et supporters – tout en laissant planer une ombre sur le camp anglais. Tuchel et ses hommes doivent donc élaborer un plan tactique capable de contenir l’impact de Messi sur la rencontre.
Comment arrêter Messi ? Est-ce seulement possible ?
Interrogé sur la possibilité d’un tel scénario, ou sur la nécessité d’accepter que le capricieux numéro 10 finisse par s’imposer, l’ancien défenseur des Three Lions, Pallister – s’exprimant en partenariat avec NetBet Sport – a déclaré à GOAL : « Messi n’est plus le Messi d’il y a dix ans, je ne pense pas.
Oui, il demeure l’homme clé de l’équipe d’Argentine, celui sur qui l’on compte, mais je ne pense pas qu’il soit encore capable de faire autant de dégâts qu’à son apogée. Je ne crois pas qu’il puisse se faufiler à travers les défenses comme autrefois.
« Reste qu’il demeure un technicien hors pair. Le but qu’il a marqué l’autre soir [contre le Cap-Vert], après avoir contrôlé le ballon de l’extérieur du pied avant de l’envoyer dans la lucarne, était magnifique.
Il reste décisif, il est le leader de cette équipe, comme il l’était il y a quatre ans. Mais je ne pense pas qu’il soit le même joueur qu’à l’époque où il menait Barcelone vers la Ligue des champions et le titre en Liga.
Il reste dangereux, mais il est devenu un peu plus « humain ». Il peut encore créer dans les petits espaces, manipuler le ballon à sa guise et trouver le chemin des filets.
Je ne crois pas qu’ils vont le marquer à la culotte, mais c’est un joueur à surveiller et à contenir. Nous avons étudié les points faibles de l’équipe d’Angleterre, et ils se situent probablement en défense. Mais je pense que nous avons suffisamment d’atouts pour l’emporter face à l’Argentine ce soir-là.
Je ne pense pas que la chaleur sera un problème : la rencontre se disputera en salle, à l’Arena d’Atlanta, ce dont les joueurs se réjouiront, car ils seront plus à l’aise dans cet environnement.
« Je pense que cette équipe aura la conviction de pouvoir remporter ce match. Et espérons que l’Espagne batte la France, car je pense que la France est l’équipe phare du tournoi. Je pense qu’il sera difficile de l’arrêter. »
- Getty
Coupe du monde 2026 : quatre poids lourds en demi-finale
La France, emmenée par Kylian Mbappé, actuel leader du classement du Soulier d’or, s’apprête à défier l’Espagne 24 heures avant que l’Angleterre ne croise le fer avec l’Argentine. Quelle que soit l’issue de ces deux affiches, une finale prometteuse se dessine aux abords de New York.
Lionel Messi espère bien être de la partie, mais Harry Kane, Jude Bellingham et une meute de « Lions » déterminés à mettre fin à soixante ans de disette en matière de titres nourrissent les mêmes ambitions. Quelqu’un, à Atlanta, pourrait bien créer un moment de magie décisif, même si l’on ignore encore l’identité du héros – ou si une autre légende viendra rejoindre Neymar et Cristiano Ronaldo pour une « dernière danse » sur la plus grande scène sportive.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles