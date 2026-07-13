Lionel Messi est « mortel » ! L'Angleterre sait pourquoi la « GOAT » ne doit pas l'intimider, et une ancienne star des Three Lions parie sur l'équipe de Thomas Tuchel pour mettre fin à la défense du titre de l'Argentine en Coupe du monde

Interrogé sur la possibilité d’un tel scénario, ou sur la nécessité d’accepter que le capricieux numéro 10 finisse par s’imposer, l’ancien défenseur des Three Lions, Pallister – s’exprimant en partenariat avec NetBet Sport – a déclaré à GOAL : « Messi n’est plus le Messi d’il y a dix ans, je ne pense pas.

Oui, il demeure l’homme clé de l’équipe d’Argentine, celui sur qui l’on compte, mais je ne pense pas qu’il soit encore capable de faire autant de dégâts qu’à son apogée. Je ne crois pas qu’il puisse se faufiler à travers les défenses comme autrefois.

« Reste qu’il demeure un technicien hors pair. Le but qu’il a marqué l’autre soir [contre le Cap-Vert], après avoir contrôlé le ballon de l’extérieur du pied avant de l’envoyer dans la lucarne, était magnifique.

Il reste décisif, il est le leader de cette équipe, comme il l’était il y a quatre ans. Mais je ne pense pas qu’il soit le même joueur qu’à l’époque où il menait Barcelone vers la Ligue des champions et le titre en Liga.

Il reste dangereux, mais il est devenu un peu plus « humain ». Il peut encore créer dans les petits espaces, manipuler le ballon à sa guise et trouver le chemin des filets.

Je ne crois pas qu’ils vont le marquer à la culotte, mais c’est un joueur à surveiller et à contenir. Nous avons étudié les points faibles de l’équipe d’Angleterre, et ils se situent probablement en défense. Mais je pense que nous avons suffisamment d’atouts pour l’emporter face à l’Argentine ce soir-là.

Je ne pense pas que la chaleur sera un problème : la rencontre se disputera en salle, à l’Arena d’Atlanta, ce dont les joueurs se réjouiront, car ils seront plus à l’aise dans cet environnement.

« Je pense que cette équipe aura la conviction de pouvoir remporter ce match. Et espérons que l’Espagne batte la France, car je pense que la France est l’équipe phare du tournoi. Je pense qu’il sera difficile de l’arrêter. »