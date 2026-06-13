Conscient que la chute de son record est inévitable, l’entraîneur du FC Nuremberg, 48 ans, exprime son admiration sans borne pour le capitaine emblématique de l’Argentine. Il déclareau Suddeutsche Zeitung : « Je m’attends à ce que mon record soit battu lors de ce tournoi.

Avec davantage d’équipes, il y a plus de matchs et donc plus d’occasions de marquer. Je pense que l’Argentine et la France iront loin. Cela ne me dérange pas le moins du monde : le record sera battu tôt ou tard, et Messi est le bienvenu pour le faire. Je suis un grand fan de Messi, je l’ai toujours été. »

L’ancien attaquant a par ailleurs salué le talent individuel de l’attaquant de l’Inter Miami, tout en soulignant ses liens étroits avec l’actuel sélectionneur de l’Albiceleste : « Messi est un génie. J’ai beaucoup de respect pour Scaloni, j’ai joué avec lui à la Lazio et il m’avait fait découvrir la ville à l’époque ; nous sommes restés de bons amis. »