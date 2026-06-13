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« Lionel Messi est le bienvenu » : Miroslav Klose, recordman historique des buts en Coupe du monde, se dit heureux de transmettre son record à la légende argentine
Un disque emblématique est menacé.
Le coup d’envoi du tournoi 2026 a vu le Mexique, pays coorganisateur, battre l’Afrique du Sud, lançant ainsi officiellement la course au plus grand exploit individuel du football international. L’ancien attaquant du Bayern Munich, Klose, occupe actuellement la tête du classement historique, avec un total impressionnant de 16 buts en 24 sélections. Toutefois, le format élargi de la compétition, qui offre plus de matches, pourrait bientôt mettre fin à la domination de longue date de ce légendaire buteur.
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Klose mise sur le maestro argentin
Conscient que la chute de son record est inévitable, l’entraîneur du FC Nuremberg, 48 ans, exprime son admiration sans borne pour le capitaine emblématique de l’Argentine. Il déclareau Suddeutsche Zeitung : « Je m’attends à ce que mon record soit battu lors de ce tournoi.
Avec davantage d’équipes, il y a plus de matchs et donc plus d’occasions de marquer. Je pense que l’Argentine et la France iront loin. Cela ne me dérange pas le moins du monde : le record sera battu tôt ou tard, et Messi est le bienvenu pour le faire. Je suis un grand fan de Messi, je l’ai toujours été. »
L’ancien attaquant a par ailleurs salué le talent individuel de l’attaquant de l’Inter Miami, tout en soulignant ses liens étroits avec l’actuel sélectionneur de l’Albiceleste : « Messi est un génie. J’ai beaucoup de respect pour Scaloni, j’ai joué avec lui à la Lazio et il m’avait fait découvrir la ville à l’époque ; nous sommes restés de bons amis. »
À la conquête de la suprématie clinique
Le record historique de Klose, intact depuis 2014, est plus que jamais menacé. La nouvelle génération d’attaquants de classe mondiale se rapproche à grands pas. En tête de gondole, Messi n’est qu’à trois longueurs de la légende allemande, avec déjà 13 buts inscrits en Coupe du monde. De son côté, la superstar française Mbappé représente une menace tout aussi sérieuse pour le record, ayant déjà inscrit 12 buts époustouflants en seulement 14 apparitions sur la scène internationale.
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Les tenants du titre lancent leur campagne
L'Argentine entamera officiellement la défense de son titre mercredi, à l'occasion de son affrontement contre l'Algérie. La sélection de Scaloni, qui regorge de stars, enchaînera ensuite ses autres rencontres du groupe B : elle défiera l'Autriche le lundi suivant, avant de conclure la phase de groupes face à la Jordanie six jours plus tard. Ces premiers matchs offrent à Messi l'occasion idéale de se rapprocher du record historique de Klose, tandis que les champions du monde en titre chercheront à affirmer leur domination.