Lionel Messi est laissé au repos pour le prochain match de l’Argentine, Lionel Scaloni ayant décidé de donner leur chance à d’autres joueurs

En conférence de presse d’avant-match, Scaloni a justifié sa décision de révéler ses plans. Il a confirmé que Messi serait bien sur la feuille de match, tout en insistant sur la nécessité de donner du temps de jeu aux autres éléments de l’effectif.

« Lionel Messi débutera sur le banc, mais je vous l’annonce car c’est à vous que je m’adresse », a expliqué Scaloni aux journalistes. « Messi devrait jouer la seconde mi-temps. C’est une décision prise avant tout pour que ses coéquipiers puissent eux aussi bénéficier de temps de jeu. Nous verrons combien de minutes. »

Scaloni a par ailleurs justifié sa politique de rotation : « Les garçons qui vont jouer demain le méritent. Ils font partie du groupe et une grande partie de ce qui a été accompli l’a été grâce à eux ; même s’ils ne jouent pas toujours, ils sont là. En tant qu’entraîneur, j’espère que l’équipe montrera le même visage, même si les joueurs changent. »