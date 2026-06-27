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Lionel Messi est laissé au repos pour le prochain match de l’Argentine, Lionel Scaloni ayant décidé de donner leur chance à d’autres joueurs
Messi au repos alors que l'Argentine procède à des rotations dans son effectif
Scaloni a annoncé que Messi commencera le dernier match de groupe de l’Argentine contre la Jordanie, à Dallas, sur le banc. Qualifiée d’office, l’Albiceleste laisse son capitaine souffler tout en offrant à l’ensemble du groupe des minutes précieuses avant les phases à élimination directe. En rupture avec sa discrétion habituelle sur la composition, le sélectionneur a confirmé que la star entrerait en jeu en cours de rencontre. Il s’agit, a-t-il expliqué, de gérer la charge du vétéran tout en donnant du temps de jeu à ses coéquipiers.
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Scaloni explique ses choix
En conférence de presse d’avant-match, Scaloni a justifié sa décision de révéler ses plans. Il a confirmé que Messi serait bien sur la feuille de match, tout en insistant sur la nécessité de donner du temps de jeu aux autres éléments de l’effectif.
« Lionel Messi débutera sur le banc, mais je vous l’annonce car c’est à vous que je m’adresse », a expliqué Scaloni aux journalistes. « Messi devrait jouer la seconde mi-temps. C’est une décision prise avant tout pour que ses coéquipiers puissent eux aussi bénéficier de temps de jeu. Nous verrons combien de minutes. »
Scaloni a par ailleurs justifié sa politique de rotation : « Les garçons qui vont jouer demain le méritent. Ils font partie du groupe et une grande partie de ce qui a été accompli l’a été grâce à eux ; même s’ils ne jouent pas toujours, ils sont là. En tant qu’entraîneur, j’espère que l’équipe montrera le même visage, même si les joueurs changent. »
Expérience avec deux attaquants
Messi devant probablement entrer en cours de match, l'Argentine pourrait aligner Lautaro Martínez et Julián Álvarez ensemble en attaque. Scaloni a insisté sur le fait que ce duo restait une option, à condition qu'il ne perturbe pas l'équilibre de l'équipe.
« Si les autres sont en forme, Lautaro et Julián peuvent jouer ensemble », a-t-il admis. « Tout est une question d’équilibre d’équipe. Ils ont déjà évolué ensemble et nous en avons tiré des conclusions. Je ne dis pas que ce ne sera jamais le cas, mais nous voulons de l’équilibre. »
Concernant la blessure de Cristian Romero, Scaloni a déclaré : « Cuti va bien. Il n’a pas participé à la séance collective aujourd’hui, mais il a effectué un travail individuel intensif. La blessure n’est pas aussi grave que nous le pensions, ce qui nous rassure. »
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Prendre de l'élan avant les phases à élimination directe
Qualifiée pour le tour suivant, l’Albiceleste peut utiliser ce dernier match de groupe pour préserver la condition physique de ses joueurs clés tout en offrant à l’ensemble de l’effectif l’occasion de se mettre en évidence et de prendre de l’élan avant les phases à élimination directe. En seizièmes de finale, l’Argentine affrontera le Cap-Vert, qui dispute sa première compétition, au Miami Stadium le 3 juillet.