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Lionel Messi est-il incertain pour la Coupe du monde ? L'entraîneur de l'Inter Miami fait le point sur sa blessure après que l'icône argentine a demandé à être remplacée lors du match haletant de MLS contre le Philadelphia Union
Le plus grand joueur argentin de l’histoire est victime d’une alerte blessure.
Dimanche soir, le monde du football a retenu son souffle lorsque Messi s’est dirigé directement vers les vestiaires à la 73e minute au Nu Stadium. Peu après avoir tiré un coup franc, la star de l’Inter Miami a semblé ressentir une douleur à la partie supérieure de la cuisse gauche et a immédiatement signalé au banc qu’il devait cesser sa rencontre.
Si le sextuple Ballon d’Or a regagné le tunnel sans assistance, le timing de cette blessure est préoccupant. À moins de deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, où l’Argentine défendra son titre, la moindre gêne musculaire pour l’icône de 38 ans suffit à semer l’inquiétude au sein de l’Albiceleste et parmi ses millions de supporters.
- AFP
Le patron de l'Inter Miami minimise le départ de Messi
Malgré l’inquiétude suscitée par le remplacement précoce de Messi, l’entraîneur de l’Inter Miami, Guillermo Hoyos, a tenté de calmer les spéculations grandissantes en conférence de presse d’après-match. Le technicien a suggéré que cette sortie était surtout une mesure de précaution, et non le signe d’une déchirure ou d’un claquage avéré.
« À ma connaissance, nous n’avons pas encore de rapport médical, mais il était clairement fatigué. Oui, c’était de la fatigue. Le terrain était lourd, et plutôt que de prendre le moindre risque, nous avons préféré jouer la prudence », a-t-il expliqué.
Une soirée historique en Floride
Le feuilleton des blessures a éclipsé l’un des matchs les plus fous de l’histoire de la Major League Soccer. La première période, d’une intensité rare, a vu huit buts être inscrits : le Philadelphia Union a d’abord pris les devants 2-0, avant que Messi, par une passe décisive à German Berterame, n’initie la révolte de Miami.
Luis Suárez et Berterame ont alors joué un rôle déterminant dans ce retour, mais un triplé de Milan Iloski a permis aux deux équipes de rentrer aux vestiaires sur le score de 4-4, établissant ainsi le record du nombre de buts marqués en une seule mi-temps dans l’histoire de la MLS. Malgré une pluie torrentielle en seconde période qui a ralenti le rythme, Suárez a complété son propre triplé et Rodrigo De Paul a ajouté un sixième but pour offrir les trois points aux Herons.
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Le compte à rebours est lancé avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.
Alors que la MLS s’apprête à observer une longue trêve pour laisser place à la Coupe du monde, tous les regards sont tournés vers l’état de forme de Messi en vue des matchs internationaux. L’Argentine n’a pas encore officiellement dévoilé sa liste pour le tournoi, mais les champions en titre restent en partie dépendants de leur légendaire numéro 10 alors qu’ils se préparent pour leur premier match du groupe J contre l’Algérie, le 16 juin.
Actuellement deuxième de la Conférence Est, à deux points seulement du leader Nashville, l’Inter Miami reste donc sous surveillance. Tous les regards sont tournés vers les rapports médicaux émanant de Miami, tandis que Lionel Scaloni et son staff attendent des nouvelles fraîches sur la préparation de leur capitaine en vue de la grand-messe mondiale.