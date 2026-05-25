Lionel Messi est-il incertain pour la Coupe du monde ? L'entraîneur de l'Inter Miami fait le point sur sa blessure après que l'icône argentine a demandé à être remplacée lors du match haletant de MLS contre le Philadelphia Union

Dimanche soir, le monde du football a retenu son souffle lorsque Messi s’est dirigé directement vers les vestiaires à la 73e minute au Nu Stadium. Peu après avoir tiré un coup franc, la star de l’Inter Miami a semblé ressentir une douleur à la partie supérieure de la cuisse gauche et a immédiatement signalé au banc qu’il devait cesser sa rencontre.

Si le sextuple Ballon d’Or a regagné le tunnel sans assistance, le timing de cette blessure est préoccupant. À moins de deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, où l’Argentine défendra son titre, la moindre gêne musculaire pour l’icône de 38 ans suffit à semer l’inquiétude au sein de l’Albiceleste et parmi ses millions de supporters.



