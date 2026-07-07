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Lionel Messi entre dans l’histoire… malgré lui ! La « GOAT » argentin signe une première en Coupe du monde en ratant un penalty contre l’Égypte
Messi établit un record indésirable dans ce tournoi
Le capitaine argentin est arrivé à la Coupe du monde 2026 avec l’intention de défendre son titre, mais ses récentes performances sur penalty font désormais beaucoup parler d’elles. Après avoir manqué son tir face à l’Égypte à Atlanta – un match où l’Égypte avait pris l’avantage grâce à un but de Yasser Ibrahim –, Messi est devenu le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à rater deux penalties lors d’une même édition (hors tirs au but).
Ce nouveau raté, qui fait suite à un premier échec contre l’Autriche plus tôt dans la compétition, alimente les interrogations. Malgré son statut de meilleur joueur de l’histoire, la pression psychologique au moment de frapper un penalty semble peser sur le vétéran, qui continue néanmoins de guider son équipe à travers un tableau à élimination directe exigeant en Amérique du Nord.
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Échecs aux tirs au but en 2026
Messi n’est pas le seul à connaître ces difficultés, puisque la Coupe du monde 2026 a été marquée par une baisse significative de l’efficacité sur les tirs de 12 yards. Selon les données actuelles, le taux de réussite de 65,3 % est le plus bas enregistré lors d’une Coupe du monde depuis 1966, ce qui suggère que les gardiens de but et la pression intense l’emportent sur les meilleurs tireurs du monde.
Le talisman argentin a déjà admis qu’il prenait ces échecs très à cœur, surtout lorsqu’ils surviennent en début de match lors de rencontres décisives. Même s’il continue de battre des records de buts marqués dans d’autres contextes, ces occasions manquées sur penalty ont relancé le débat : d’autres spécialistes de l’équipe devraient-ils prendre le relais à l’avenir ?
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Les rêves de l'Argentine menacés par les Pharaons
À la mi-temps de ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026, l’Égypte mène surprenamment 1-0 face à l’Argentine. Le défenseur Yasser Ibrahim a ouvert le score d’une tête puissante, prenant le meilleur sur Lisandro Martínez dans un duel aérien.
Les espoirs argentins de conserver leur couronne mondiale pour la deuxième fois consécutive sont menacés, tandis que Mohamed Salah et ses coéquipiers défendent avec détermination pour préserver leur avantage. De son côté, Messi a été victime de la malchance devant le but, heurtant l’excellent gardien égyptien Mostafa Shobeir.
L'aveu sincère du capitaine
Revenant sur son penalty manqué face à l’Autriche, le capitaine a fait preuve de sa franchise habituelle. Messi a déclaré : « Il y a eu un moment où j’étais très en colère après avoir raté ce penalty. Je l’ai très mal tiré, mais heureusement, nous avons renversé la vapeur, pris l’avantage et décroché les trois points, c’est l’essentiel. »
Bien qu’il se soit senti « très en colère » d’avoir manqué, contrairement à son habitude, un penalty en début de match, il reste concentré sur l’objectif collectif. Il a ajouté : « Évidemment, remporter la victoire faisait partie de nos plans. Nous savions que ce ne serait pas facile, surtout vu la façon dont se déroule cette Coupe du monde. »
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