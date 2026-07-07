Le capitaine argentin est arrivé à la Coupe du monde 2026 avec l’intention de défendre son titre, mais ses récentes performances sur penalty font désormais beaucoup parler d’elles. Après avoir manqué son tir face à l’Égypte à Atlanta – un match où l’Égypte avait pris l’avantage grâce à un but de Yasser Ibrahim –, Messi est devenu le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à rater deux penalties lors d’une même édition (hors tirs au but).

Ce nouveau raté, qui fait suite à un premier échec contre l’Autriche plus tôt dans la compétition, alimente les interrogations. Malgré son statut de meilleur joueur de l’histoire, la pression psychologique au moment de frapper un penalty semble peser sur le vétéran, qui continue néanmoins de guider son équipe à travers un tableau à élimination directe exigeant en Amérique du Nord.



