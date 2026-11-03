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Lionel Messi en tête des ventes de maillots en MLS pour la quatrième année consécutive, Robert Lewandowski bondit et Cavan Sullivan entre dans le top 10
- Icon Sportswire
Messi montre encore la voie
L’impact culturel de Messi sur la MLS et sur le football mondial s’est une nouvelle fois manifesté dans les ventes de son maillot. Même si le vainqueur de huit Ballons d’Or a cédé à Lamine Yamal, du FC Barcelone, la première place des ventes de maillots de joueurs, tous clubs confondus à l’échelle mondiale, il reste numéro un en MLS pour la quatrième année consécutive. Son influence contribue sans aucun doute à placer Miami parmi les leaders mondiaux des ventes de produits dérivés. Selon Marca, seuls quatre clubs de football ont vendu plus de maillots que Miami, et aucun autre club de MLS ne figure dans le top 10.
- NurPhoto
Lewandowski profite de l’effet Coupe du monde
Fait surprenant, la Coupe du monde a toutefois donné un coup de pouce aux joueurs venus de l’étranger. Depuis son arrivée à Chicago en juin, Lewandowski a dominé les ventes de maillots, devant tous les autres joueurs, Messi compris. Antoine Griezmann, qui a signé à Orlando City en mars mais n’a joué qu’à partir de l’été, s’est également hissé dans le top 5 après la Coupe du monde.
- Getty
Cavan Sullivan remonte peu à peu au classement
La présence américaine dans le top 10 était certes limitée, avec un seul joueur de la sélection des États-Unis dans le classement. Il s’agissait de Cavan Sullivan, qui a fait les gros titres en battant plusieurs records avec le Philadelphia Union après s’être imposé comme titulaire régulier en juin. Sa montée en puissance en fin de saison, qui lui a permis d’établir un nouveau record de contributions aux buts parmi les adolescents de MLS, a propulsé l’Union, jusque-là en grande difficulté, en playoffs.
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Le top 10 au complet
JOUEUR
ÉQUIPE
1. Leo Messi
Inter Miami
2. Son Heung-Min
LAFC
3. Thomas Muller
Vancouver Whitecaps
4. Robert Lewandowski
Chicago Fire
5. Antoine Griezmann
Orlando City
6. Cavan Sullivan
Philadelphia Union
7. Denis Bouanga
LAFC
8. Luis Suarez
Inter Miami
9. Hany Mukhtar
Nashville SC
10. Rodrigo De Paul
Inter Miami
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