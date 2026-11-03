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Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Thomas Hindle
Traduit par

Lionel Messi en tête des ventes de maillots en MLS pour la quatrième année consécutive, Robert Lewandowski bondit et Cavan Sullivan entre dans le top 10

Inter Miami CF
L. Messi
Chicago Fire FC
R. Lewandowski
Major League Soccer
États-Unis

La star de l’Inter Miami Leo Messi est en tête des ventes de maillots en MLS pour la quatrième saison consécutive, a annoncé la ligue mardi après-midi. Il devance notamment Son Heung-Min, du LAFC, Robert Lewandowski, du Chicago Fire, et le jeune talent du Philadelphia Union Cavan Sullivan. Les joueurs arrivés en cours de saison sont bien représentés, avec deux recrues majeures dans le top 5.

  • imago-sport-1085410032.jpgIcon Sportswire

    Messi montre encore la voie

    L’impact culturel de Messi sur la MLS et sur le football mondial s’est une nouvelle fois manifesté dans les ventes de son maillot. Même si le vainqueur de huit Ballons d’Or a cédé à Lamine Yamal, du FC Barcelone, la première place des ventes de maillots de joueurs, tous clubs confondus à l’échelle mondiale, il reste numéro un en MLS pour la quatrième année consécutive. Son influence contribue sans aucun doute à placer Miami parmi les leaders mondiaux des ventes de produits dérivés. Selon Marca, seuls quatre clubs de football ont vendu plus de maillots que Miami, et aucun autre club de MLS ne figure dans le top 10.

  • imago-sport-1085015789.jpgNurPhoto

    Lewandowski profite de l’effet Coupe du monde

    Fait surprenant, la Coupe du monde a toutefois donné un coup de pouce aux joueurs venus de l’étranger. Depuis son arrivée à Chicago en juin, Lewandowski a dominé les ventes de maillots, devant tous les autres joueurs, Messi compris. Antoine Griezmann, qui a signé à Orlando City en mars mais n’a joué qu’à partir de l’été, s’est également hissé dans le top 5 après la Coupe du monde.

  • Cavan Sullivan, Philadelphia UnionGetty

    Cavan Sullivan remonte peu à peu au classement

    La présence américaine dans le top 10 était certes limitée, avec un seul joueur de la sélection des États-Unis dans le classement. Il s’agissait de Cavan Sullivan, qui a fait les gros titres en battant plusieurs records avec le Philadelphia Union après s’être imposé comme titulaire régulier en juin. Sa montée en puissance en fin de saison, qui lui a permis d’établir un nouveau record de contributions aux buts parmi les adolescents de MLS, a propulsé l’Union, jusque-là en grande difficulté, en playoffs.

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  • Los Angeles Football Club v LA GalaxyGetty Images Sport

    Le top 10 au complet

    JOUEUR

    ÉQUIPE

    1. Leo Messi

    Inter Miami

    2. Son Heung-Min

    LAFC

    3. Thomas Muller

    Vancouver Whitecaps

    4. Robert Lewandowski

    Chicago Fire

    5. Antoine Griezmann

    Orlando City

    6. Cavan Sullivan

    Philadelphia Union

    7. Denis Bouanga

    LAFC

    8. Luis Suarez

    Inter Miami

    9. Hany Mukhtar

    Nashville SC

    10. Rodrigo De Paul

    Inter Miami