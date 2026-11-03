L’impact culturel de Messi sur la MLS et sur le football mondial s’est une nouvelle fois manifesté dans les ventes de son maillot. Même si le vainqueur de huit Ballons d’Or a cédé à Lamine Yamal, du FC Barcelone, la première place des ventes de maillots de joueurs, tous clubs confondus à l’échelle mondiale, il reste numéro un en MLS pour la quatrième année consécutive. Son influence contribue sans aucun doute à placer Miami parmi les leaders mondiaux des ventes de produits dérivés. Selon Marca, seuls quatre clubs de football ont vendu plus de maillots que Miami, et aucun autre club de MLS ne figure dans le top 10.