La situation sur le terrain reste précaire pour Eldense après la séparation du club avec l’entraîneur principal Claudio Barragan, à la suite d’un bilan calamiteux de deux points pris lors de ses quatre premiers matches. La direction subit une énorme pression pour trouver rapidement un remplaçant et enrayer sa chute au classement de la Segunda Division. L’arrivée imminente de Messi en tant qu’actionnaire majoritaire devrait apporter la base financière nécessaire et une clarté stratégique pour la suite.