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Lionel Messi en passe de réussir une sensationnelle prise de contrôle du club espagnol du CD Eldense, alors que la star de l’Inter Miami étend son empire commercial
L’Argentin accepte un accord de rachat
Messi aurait trouvé un accord de principe pour finaliser le rachat total du CD Eldense, qui évolue actuellement en deuxième division espagnole. Selon Marca, l’attaquant de Miami s’apprête à acquérir 100 % des parts du club sans l’intervention d’un tiers, une fois le processus de due diligence achevé. La transaction n’attend plus que la ratification formelle du Conseil supérieur des sports (CSD) espagnol dans les prochains jours.
- Getty Images Sport
Le rachat attend l’approbation finale
Le club basé à Alicante appartenait auparavant à un groupe d’investissement international dirigé par l’homme d’affaires Juan Carlos Trujillo, à la suite d’un rachat à Pascual Perez en octobre 2025. Malgré un intérêt récent de l’investisseur argentin Ricardo Pini, via une offre proposée de 12 millions d’euros, l’irruption soudaine de Messi a radicalement fait basculer les négociations, le plaçant en position de s’assurer la propriété du club d’Elda situé près de la Catalogne.
La famille élargit son portefeuille dans le football
Cette décision stratégique élargit encore davantage le portefeuille sportif de la famille Messi après son acquisition du club espagnol de cinquième division, l’UE Cornella, plus tôt cette année. L’icône argentine s’est également associée à son proche ami Luis Suarez pour acheter le club uruguayen Deportivo LSM. L’empreinte grandissante de la famille dans la gouvernance du football s’étend aussi au Lions FC, où son frère Matias occupe le poste de président du club.
- AgenciaLOF
Eldense recherche de la stabilité au poste d'entraîneur
La situation sur le terrain reste précaire pour Eldense après la séparation du club avec l’entraîneur principal Claudio Barragan, à la suite d’un bilan calamiteux de deux points pris lors de ses quatre premiers matches. La direction subit une énorme pression pour trouver rapidement un remplaçant et enrayer sa chute au classement de la Segunda Division. L’arrivée imminente de Messi en tant qu’actionnaire majoritaire devrait apporter la base financière nécessaire et une clarté stratégique pour la suite.
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