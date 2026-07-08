Lionel Messi, « en colère », révèle qu'il était « très angoissé » lors de la remontée épique de l'Argentine face à l'Égypte en Coupe du monde

Malgré ce penalty manqué, la contribution globale de Messi en jeu ouvert a été tout simplement historique. Il a dominé le dernier tiers du terrain, permettant à son équipe de revenir dans la partie grâce à une succession inlassable de dribbles et à sa vision du jeu. Ce faisant, il est devenu le premier joueur depuis Diego Maradona contre la Belgique (1986) à marquer, à réussir au moins 5 dribbles et à créer au moins 5 occasions en jeu ouvert lors d’un seul match de Coupe du monde.

À 39 ans, l’icône totalise désormais huit buts dans le tournoi 2026, rappelant son importance capitale pour l’équipe de Lionel Scaloni. « C’est un nouvel exemple de fierté, de caractère et d’envie. Je suis très fier », a déclaré Messi. « Ce fut un soulagement pour tout le monde, vu la façon dont le match s’est déroulé. Ce n’est pas facile de remonter un score de 2-0… Mais, comme je le répète souvent, ce groupe ne lâche jamais et se bat jusqu’au bout. Nous avons eu la chance de marquer tôt grâce au but de Cuti, il nous restait encore du temps, et nous avons renversé la vapeur dans le temps réglementaire. Ce que ce groupe a accompli aujourd’hui est incroyable. J’espère que nous allons continuer sur cette lancée. »