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Lionel Messi, « en colère », révèle qu'il était « très angoissé » lors de la remontée épique de l'Argentine face à l'Égypte en Coupe du monde
Les sentiments mitigés de Messi après ce match épique contre l'Égypte
Le talisman argentin a versé des larmes au coup de sifflet final, à l’issue d’une rencontre passée du potentiel désastre à la folie pure. L’Argentine semblait se diriger vers l’élimination après avoir été menée 2-0, mais une remontée spectaculaire a permis à Cristian Romero puis à Messi d’égaliser, avant qu’Enzo Fernández ne scelle une victoire mémorable dans le temps additionnel. Pourtant, le capitaine n’était pas satisfait de sa propre performance.
Après la rencontre, un Messi visiblement ébranlé a reconnu : « J’étais vraiment en colère à cause de ce penalty, très angoissé d’avoir encore raté mon tir. Si j’avais marqué ce penalty à ce moment-là, cela aurait changé le cours du match. Nous jouions bien. Mis à part ce penalty, nous avons eu des occasions nettes. Le gardien a réalisé des arrêts incroyables. Heureusement, à la fin, j’ai eu ma chance. C’est quelque chose de très spécial de pouvoir aider ce groupe après ce qui s’était passé. »
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Un passé indésirable depuis le point de penalty
Si Messi a finalement trouvé le chemin des filets pour égaliser, son échec à 12 yards face à l’Égyptien Mostafa Shobeir lui a valu un record dont il se serait bien passé. Ayant déjà manqué un penalty contre l’Autriche lors de la phase de poules, Messi est le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à avoir raté deux penalties lors d’une même édition, hors tirs au but.
« Honnêtement, je suis heureux que nous nous soyons qualifiés, vu la manière dont nous l’avons fait. Ça s’est compliqué à 2-0. C’était très excitant de pouvoir renverser la situation. Nous avons encore beaucoup souffert, mais c’est la Coupe du monde. Tous les matchs se ressemblent. Tout se joue à très peu de choses. Je suis très heureux », a ajouté Messi.
À la hauteur de la légende de Maradona
Malgré ce penalty manqué, la contribution globale de Messi en jeu ouvert a été tout simplement historique. Il a dominé le dernier tiers du terrain, permettant à son équipe de revenir dans la partie grâce à une succession inlassable de dribbles et à sa vision du jeu. Ce faisant, il est devenu le premier joueur depuis Diego Maradona contre la Belgique (1986) à marquer, à réussir au moins 5 dribbles et à créer au moins 5 occasions en jeu ouvert lors d’un seul match de Coupe du monde.
À 39 ans, l’icône totalise désormais huit buts dans le tournoi 2026, rappelant son importance capitale pour l’équipe de Lionel Scaloni. « C’est un nouvel exemple de fierté, de caractère et d’envie. Je suis très fier », a déclaré Messi. « Ce fut un soulagement pour tout le monde, vu la façon dont le match s’est déroulé. Ce n’est pas facile de remonter un score de 2-0… Mais, comme je le répète souvent, ce groupe ne lâche jamais et se bat jusqu’au bout. Nous avons eu la chance de marquer tôt grâce au but de Cuti, il nous restait encore du temps, et nous avons renversé la vapeur dans le temps réglementaire. Ce que ce groupe a accompli aujourd’hui est incroyable. J’espère que nous allons continuer sur cette lancée. »
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Un rendez-vous avec le destin au Kansas
Cette victoire étriquée à Atlanta permet aux tenants du titre de rester en course pour un deuxième sacre mondial consécutif. La résilience argentine, véritable marque de fabrique de l’ère Scaloni, leur sera indispensable au fil du tableau à élimination directe.
Samedi, l’Albiceleste mettra le cap sur Kansas City pour affronter la Suisse en quarts de finale. Portée par un Messi dont le niveau égale les plus grandes performances de l’histoire du pays, l’équipe peut raisonnablement viser la finale nord-américaine, à condition de bien gérer la pression psychologique qui accompagne ce niveau d’exigence.
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