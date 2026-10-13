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FIFA Ballon d'Or Gala 2015Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

Lionel Messi écarté ! La légende argentine n’a pas été invitée à remettre un trophée lors de la cérémonie du Ballon d’Or, et sa présence reste incertaine

L. Messi
Coupe du monde
Argentine
Inter Miami CF
Major League Soccer

Le rôle de Lionel Messi lors de la prochaine cérémonie du Ballon d’Or fait beaucoup parler, alors que le monde du football se prépare à un gala fastueux à Londres. Si le joueur phare de l’Inter Miami reste en lice pour la récompense suprême, les informations selon lesquelles il y tiendrait un rôle protocolaire ont été fermement démenties.


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  • Le rôle de Messi lors de la cérémonie suscite la confusion

    Les spéculations vont bon train sur la participation de Messi à la 70e cérémonie du Ballon d’Or. Selon les premières informations du journaliste espagnol Juan Jesus, le légendaire attaquant pourrait monter sur la scène du London Palladium pour remettre un trophée à l’un des grands vainqueurs de la soirée. Cette apparition surprise pourrait se faire en présence de sa famille, ce qui donnerait une dimension émotionnelle supplémentaire à cet événement historique dans la capitale anglaise.

    Le journaliste italien Fabrizio Romano a toutefois rapidement contredit ces affirmations. Il semble que les organisateurs n’aient pas proposé à l’Argentin de participer à la remise des trophées. La perspective de voir le joueur le plus titré de l’histoire de cette récompense ouvrir une nouvelle ère en couronnant son successeur paraît, à ce stade, peu probable.

    Ces informations contradictoires amènent les supporters à se demander si la star de l’Inter Miami se rendra seulement en Europe pour l’événement du 26 octobre. Si sa présence attire toujours l’attention du monde entier, l’absence de rôle confirmé fait planer le doute sur ses projets de voyage.


  • FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP

    Romano clarifie la situation telle qu’elle se présente

    Le spécialiste des transferts Romano a fait une mise au point définitive sur la situation, démentant les rumeurs selon lesquelles l’octuple lauréat devait jouer un rôle officiel. Le journaliste a précisé sur les réseaux sociaux que l’ancien joueur du FC Barcelone n’avait pas été sollicité pour cette tâche. « Lionel Messi ne remettra de trophée à aucun des lauréats du Ballon d’or, car il n’a pas été invité à le faire », a déclaré le journaliste italien sur son compte X.

    Cette précision met fin à l’idée que Messi remettrait le prestigieux Ballon d’or. Romano a également indiqué que la présence du joueur à la cérémonie n’était pas encore certaine. Reste donc à savoir s’il sera dans la salle pour assister à l’annonce des résultats.


  • En quête d’un neuvième Ballon d’Or historique

    Bien qu’il n’ait pas été invité à jouer les présentateurs, Messi reste l’une des figures centrales de la soirée grâce à sa présence sur la liste des 30 candidats. Le capitaine de l’Inter Miami espère décrocher un neuvième Ballon d’Or et améliorer ainsi son propre record, ce qui conforterait encore son statut de plus grand joueur de tous les temps. Sa nomination récompense une année 2026 sensationnelle, durant laquelle il a une nouvelle fois fait ses preuves sur les scènes internationale et nationale.

    La candidature de Messi repose sur ses performances héroïques avec l’Argentine lors de son parcours jusqu’à la finale de la Coupe du monde. Le meneur de jeu expérimenté a brillé tout au long du tournoi, inscrivant huit buts et délivrant quatre passes décisives en huit matches.


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  • Inter Miami CF v D.C. UnitedGetty Images Sport

    Une excellence constante en Major League Soccer

    Au-delà de ses exploits internationaux, l’impact de Messi aux États-Unis a été tout aussi impressionnant. Lors de la saison régulière de Major League Soccer, il a participé à 34 buts de l’Inter Miami, inscrivant 23 buts et délivrant 11 passes décisives. Son arrivée a changé la trajectoire du club basé en Floride, prouvant que, même en fin de carrière, il conserve les statistiques et la qualité technique nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau du football.


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