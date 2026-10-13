Les spéculations vont bon train sur la participation de Messi à la 70e cérémonie du Ballon d’Or. Selon les premières informations du journaliste espagnol Juan Jesus, le légendaire attaquant pourrait monter sur la scène du London Palladium pour remettre un trophée à l’un des grands vainqueurs de la soirée. Cette apparition surprise pourrait se faire en présence de sa famille, ce qui donnerait une dimension émotionnelle supplémentaire à cet événement historique dans la capitale anglaise.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a toutefois rapidement contredit ces affirmations. Il semble que les organisateurs n’aient pas proposé à l’Argentin de participer à la remise des trophées. La perspective de voir le joueur le plus titré de l’histoire de cette récompense ouvrir une nouvelle ère en couronnant son successeur paraît, à ce stade, peu probable.

Ces informations contradictoires amènent les supporters à se demander si la star de l’Inter Miami se rendra seulement en Europe pour l’événement du 26 octobre. Si sa présence attire toujours l’attention du monde entier, l’absence de rôle confirmé fait planer le doute sur ses projets de voyage.



