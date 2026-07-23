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Lionel Messi devrait endosser le rôle de « Maître Yoda » de l’équipe d’Argentine et accompagner Nico Paz jusqu’à la Copa América 2028
L'évolution du rôle de Messi au sein de l'équipe d'Argentine
Le monde du football doit se faire à l’idée que l’ère où Messi était la figure de proue incontestée de l’équipe nationale argentine touche peut-être à sa fin. Après la défaite cruelle de l’Albiceleste face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, le détenteur de huit Ballons d’Or est confronté à des décisions difficiles concernant la poursuite de sa carrière.
Tim Vickery, spécialiste du football sud-américain, estime que l’écart physique constaté lors de la finale pourrait présager de l’avenir. Interrogé par talkSPORT, il a souligné la difficulté de s’appuyer sur un joueur à la mobilité réduite face aux cadors mondiaux : « Je ne sais pas, car cette défaite est si douloureuse qu’il leur faudra du temps pour l’assimiler », a-t-il conclu.
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Le programme de mentorat « Maître Yoda »
Malgré les obstacles physiques liés à la qualification pour la Coupe du monde 2030, où Messi aura 43 ans, l’hypothèse selon laquelle il pourrait rester au sein de l’équipe à titre consultatif jusqu’à la Copa América 2028 gagne du terrain. Vickery évoque une dynamique originale dans laquelle Messi endosserait le rôle de guide spirituel et technique pour la prochaine génération, notamment pour Paz, jeune pépite de Como.
Vickery a illustré ce changement potentiel dans la hiérarchie en empruntant une métaphore cinématographique : « Je pense simplement qu’il est possible que Messi reste au sein de l’équipe en tant que vieux sage, un peu comme un Maître Yoda », a-t-il expliqué. « On pourrait l’appeler Messi Yoda, avec Nico Paz dans le rôle d’une sorte de Luke Skywalker. Je m’interroge sur la pertinence de ce schéma pour les deux prochaines années. »
Paz, l’héritière présomptive
Formé au Real Madrid et désormais en plein essor à Côme, Paz est largement considéré comme le futur héritier de Messi au poste de meneur de jeu. Âgé de 21 ans, il a été préservé lors de la Coupe du monde cet été, ne totalisant que 71 minutes de jeu en deux apparitions.
Vickery a expliqué ce dilemme de sélection en soulignant que Paz « n’a pratiquement pas eu sa chance lors de cette Coupe du monde, en partie parce qu’il ne peut pas vraiment jouer avec Messi, car il veut le ballon aux pieds, tout comme Messi. On ne peut pas en avoir trop dans son équipe, mais Nico Paz, je pense, sera celui de l’avenir. »
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Perspectives pour la Coupe du monde 2030
L'Argentine accueillera un match d'ouverture de la Coupe du monde 2030, dans le cadre des célébrations du centenaire de la compétition. Déjà qualifiée d'office aux côtés des coorganisateurs que sont l'Espagne, le Maroc, le Portugal, le Paraguay et l'Uruguay, l'Albiceleste a le luxe de pouvoir consacrer les quatre prochaines années à peaufiner son effectif. On s'attend toutefois largement à ce que Messi ait raccroché les crampons en sélection nationale d'ici là.
En observant l’attitude de Messi après le coup de sifflet final contre l’Espagne le week-end dernier, Vickery s’est demandé si le vétéran ne songeait pas déjà à tirer sa révérence. « Avant la rencontre, je me disais : “Est-ce possible ? Sera-t-il encore là dans quatre ans ? Lors du prochain match de l’Argentine à Buenos Aires en Coupe du monde, sera-t-il présent ?” Puis, après la rencontre, j’ai pensé qu’en regardant les tribunes, il se disait sans doute “non”, mais je me demande s’il pourra jouer un rôle dans la transition. »
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