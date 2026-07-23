Lionel Messi devrait endosser le rôle de « Maître Yoda » de l’équipe d’Argentine et accompagner Nico Paz jusqu’à la Copa América 2028

Le monde du football doit se faire à l’idée que l’ère où Messi était la figure de proue incontestée de l’équipe nationale argentine touche peut-être à sa fin. Après la défaite cruelle de l’Albiceleste face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, le détenteur de huit Ballons d’Or est confronté à des décisions difficiles concernant la poursuite de sa carrière.

Tim Vickery, spécialiste du football sud-américain, estime que l’écart physique constaté lors de la finale pourrait présager de l’avenir. Interrogé par talkSPORT, il a souligné la difficulté de s’appuyer sur un joueur à la mobilité réduite face aux cadors mondiaux : « Je ne sais pas, car cette défaite est si douloureuse qu’il leur faudra du temps pour l’assimiler », a-t-il conclu.