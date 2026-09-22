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Lionel Messi dévoile un maillot spécial de l’Argentine pour le match d’adieu chargé d’émotion contre le Bénin, alors que la star de l’Inter Miami se prépare à prendre sa retraite internationale
La fin d’une époque
Messi se prépare officiellement à faire ses adieux au football international. L’attaquant de 39 ans, tout juste auteur d’une prestation remarquée lors de sa sixième Coupe du monde, disputera son dernier match avec l’Argentine le 6 octobre contre le Bénin au Monumental.
Après avoir déjà annoncé sa retraite internationale, Messi a bénéficié d’une convocation spéciale de la part du sélectionneur Lionel Scaloni. Ce match amical à venir servira d’hommage dédié à l’attaquant légendaire dans le cadre de l’actuelle fenêtre FIFA.
Les supporters du monde entier se préparent désormais à une soirée chargée en émotion. Cette rencontre offrira des adieux à la hauteur à un joueur qui a redéfini ce sport au cours de sa longue carrière.
Un maillot pour la vie
Pour marquer cette occasion historique, un maillot commémoratif a été spécialement conçu pour le capitaine de l’équipe nationale. La star de l’Inter Miami a pris la parole sur les réseaux sociaux lundi pour partager cette nouvelle enthousiasmante avec ses fidèles supporters. En publiant une vidéo mettant en avant le dos de ce maillot sur mesure sur Instagram, Messi a confirmé son impatience avant le match. « Un dernier match… Un maillot pour la vie », a-t-il écrit en légende de la séquence.
Un héritage record
Sur une période remarquable de plus de deux décennies, Messi a disputé 207 matches avec sa sélection. Il détient actuellement les records de l’équipe nationale dans plusieurs catégories, avec un total impressionnant de 125 buts et 68 passes décisives.
Son palmarès sur la scène internationale est tout aussi stupéfiant qu’historique. Après avoir remporté l’or olympique lors des Jeux de 2008, il a finalement conduit sa nation à deux titres consécutifs en Copa America en 2021 et 2024, tout en soulevant le trophée de la Finalissima en 2022.
Cependant, son héritage a été définitivement scellé lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Messi en a été la figure centrale incontestée au moment où l’Argentine a conquis le monde, faisant de ses adieux à venir le dernier chapitre de l’une des carrières les plus titrées de l’histoire du sport.
- AFP
La tournée d’adieu finale
Avant l’événement principal du 6 octobre, l’Argentine a une fenêtre internationale chargée à gérer. L’équipe de Scaloni ouvrira une série de trois matches amicaux contre la Bolivie le 30 septembre au stade Mario Alberto Kempes de Cordoba.
Après cette première rencontre, l’équipe se rendra à Buenos Aires pour recevoir le Burkina Faso le 3 octobre. Les deux derniers matches au programme de Scaloni, dont le duel très attendu avec le Bénin, se disputeront tous au mythique Monumental.
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