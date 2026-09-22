Lionel Messi dévoile un maillot spécial de l’Argentine pour le match d’adieu chargé d’émotion contre le Bénin, alors que la star de l’Inter Miami se prépare à prendre sa retraite internationale

Messi se prépare officiellement à faire ses adieux au football international. L’attaquant de 39 ans, tout juste auteur d’une prestation remarquée lors de sa sixième Coupe du monde, disputera son dernier match avec l’Argentine le 6 octobre contre le Bénin au Monumental.

Après avoir déjà annoncé sa retraite internationale, Messi a bénéficié d’une convocation spéciale de la part du sélectionneur Lionel Scaloni. Ce match amical à venir servira d’hommage dédié à l’attaquant légendaire dans le cadre de l’actuelle fenêtre FIFA.

Les supporters du monde entier se préparent désormais à une soirée chargée en émotion. Cette rencontre offrira des adieux à la hauteur à un joueur qui a redéfini ce sport au cours de sa longue carrière.