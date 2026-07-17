Si l’on attribue généralement la longévité de Messi à son talent naturel, sa capacité à travailler dur et à persévérer face à l’adversité est souvent sous-évaluée. Longtemps, il a refusé de confirmer sa participation à sa sixième Coupe du monde, affirmant qu’il ne se mettrait à la disposition de Scaloni que s’il était certain de pouvoir encore performer au plus haut niveau. Au cours des cinq dernières semaines, Messi l’a prouvé sans l’ombre d’un doute, et il savoure désormais les fruits de son travail.

« Je me prépare et je m’entraîne depuis un an maintenant, et je savais que j’allais tout donner pour être dans la meilleure forme possible », a-t-il déclaré après la victoire contre l’Angleterre. « Pour l’instant, je veux juste profiter de ce moment. Je ne parle pas de ma dernière Coupe du monde, ni de rien de ce genre. Cette équipe donne toujours le maximum et ne doit rien à personne.

« Cette équipe ne lâche jamais ; nous sommes entrés sur la pelouse pour gagner avec notre jeu et notre mental, et voilà que nous retrouvons la finale de la Coupe du monde. Nous les avons cantonnés dans leur moitié de terrain et nous avons prouvé que nous pouvions conclure dans le temps réglementaire, sans passer par les prolongations. Il nous a fallu du sang-froid et du caractère pour renverser la vapeur. Franchement, on s’est fait plaisir. »

Au Qatar, il était comme habité, obsédé par le seul trophée qui lui échappait encore ; cette fois, libéré de ce fardeau, il paraît plus détendu, voire joyeux, sans rien perdre de son intensité.

Fait remarquable, il ne montre pratiquement aucun signe de fatigue, l’Angleterre ayant été victime de la version la plus énergique de Messi que nous ayons vue jusqu’à présent cet été. Il a disputé 420 minutes au cours des phases à élimination directe, et pourtant, on a l’impression qu’il atteint son pic de forme juste à temps pour la finale. L’Espagne ne devrait pas non plus impressionner Messi.

« C’est une équipe que je connais bien ; elle a une philosophie de jeu bien définie et évolue ainsi depuis de très nombreuses années », a-t-il ajouté. « Je connais les joueurs – j’ai joué contre eux, je les suis – et plusieurs d’entre eux évoluent au Barça, l’équipe que j’aime et que je soutiens. C’est un match spécial, une finale de Coupe du monde. J’imagine que ce sera une rencontre très équilibrée. »