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Messi for the Ballon d'Or.jpgGetty/GOAL
James Westwood

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Lionel Messi, déjà légendaire, pourrait-il décrocher un 9^e Ballon d’Or ? L’icône de l’Inter Miami a brillé lors de la Coupe du monde et continue d’étinceler en MLS. Si son talent guide l’Argentine vers un nouveau sacre, le trophée viendrait couronner une carrière hors norme

Ballon d'Or
L. Messi
Coupe du monde
Argentine
Inter Miami CF
Major League Soccer
FEATURES
Espagne vs Argentine
Espagne

Lorsque Lionel Messi est contraint de se déporter sur son pied faible par Nico O'Reilly et Djed Spence, à droite de la surface de réparation, dans le temps additionnel (92^e minute), les supporters anglais retiennent leur souffle. Les Three Lions alignaient quatre de leurs joueurs les plus grands aux abords immédiats de la surface, contraignant le capitaine argentin à un centre parfait pour trouver Lautaro Martínez au second poteau, sa seule option réaliste. Mais, comme chacun le sait, Messi peut extraire la perfection à tout moment.

Comme prévu, son centre a trouvé le front de Martínez, et le ballon a fini au fond des filets de Jordan Pickford, offrant à l’Argentine une victoire 2-1 après avoir été menée au score, ainsi qu’une place méritée en finale de la Coupe du monde 2026. La plupart des joueurs argentins et des membres du staff se sont alors rués vers Messi plutôt que vers Martínez, rappelant, s’il en était encore besoin, le statut de légende du capitaine albiceleste, déjà décisif à 39 ans pour propulser son pays vers une nouvelle finale.

Messi a littéralement terrorisé l’Angleterre durant les 30 dernières minutes. Certes, la tactique timorée de Thomas Tuchel a joué en sa faveur, mais le détenteur de huit Ballons d’Or en a tiré parti sans pitié. Un neuvième Ballon d’Or pourrait bien suivre plus tard dans l’année, puisqu’il a été le joueur le plus influent de ce gigantesque tournoi élargi de cet été.

Une nouvelle démonstration majestueuse en finale, face à l’Espagne et à son prétendu héritier au FC Barcelone, Lamine Yamal, ne ferait que le confirmer. L’Argentine aborde cette finale en outsider, mais ne vous y trompez pas : elle s’emparera de ce magnifique trophée d’or si l’Espagne lui laisse ne serait-ce qu’un pouce de terrain, forte d’une confiance collective inébranlable et de la soif insatiable de victoire de Messi.

  • Inghilterra Argentina 2-1Getty Images

    Une détermination à toute épreuve

    Avant sa demi-finale de mercredi, l’Argentine n’avait pas vraiment convaincu en Amérique du Nord. Elle avait certes dominé un groupe à sa portée, mais elle n’avait éliminé le Cap-Vert, l’Égypte et la Suisse qu’au terme de matches accrochés, nécessitant même deux fois la prolongation.

    Au Qatar en 2022, elle alignait pourtant un effectif mieux équilibré. Neuf joueurs de l’équipe championne ne sont pas présents pour l’édition 2026, dont Ángel Di María, le bras droit de longue date de Messi, fraîchement retraité.

    Privée de Di María, l’Albiceleste a cruellement manqué de profondeur sur les ailes, et un milieu trop resserré a offert des brèches que des adversaires mieux classés ont exploitées en contres. Mais aucune équipe ne peut rivaliser avec sa ténacité à toute épreuve. L’Argentine ne s’avoue jamais vaincue et élève son niveau quand la pression est à son maximum.

    Elle peut aussi s’appuyer sur Messi, toujours aussi froid et lucide. Le capitaine réclame sans cesse le ballon, pousse ses partenaires vers l’avant et savoure chaque duel. Les hommes de Lionel Scaloni puisent dans son aura pour franchir la ligne d’arrivée, se muant en bêtes de compétition capables de tout renverser jusqu’à la dernière seconde.

    • Publicité
  • messi(C)Getty Images

    Le joueur le plus audacieux sur le terrain

    La constance et l’humilité de Messi défient presque toute logique. Alors que le déclin douloureux de son éternel rival, Cristiano Ronaldo, peut se résumer par la réplique emblématique « La victoire t’a vaincu », prononcée par Bane dans *The Dark Knight Rises*, Messi ne se laisse jamais griser par son propre succès.

    Le footballeur le plus titré de l’histoire aborde chaque match avec la même sérénité et fait preuve d’une capacité d’adaptation inégalée. La star de l’Inter Miami a passé plus de temps à marcher durant ce tournoi que n’importe quel autre joueur, donnant parfois l’impression d’être un simple mortel, à l’image d’une première période frustrante face à l’Angleterre. Mais il lui suffit d’un éclair pour passer à la vitesse supérieure.

    Le plus souvent, son exécution dans le dernier tiers est irréprochable. Il a ainsi délivré deux passes décisives et réussi neuf dribbles face à l’Angleterre – une performance inédite en match à élimination directe de Coupe du monde. Il trône actuellement en tête du classement du Soulier d’or avec huit buts et compte quatre passes décisives, soit une de moins que le leader du classement des passeurs, Michael Olise.

    On peut déjà affirmer qu’il a fait assez pour décrocher un troisième Ballon d’or de la Coupe du monde. Au-delà des chiffres, c’est sa détermination qui frappe : là où beaucoup se contenteraient d’une passe latérale ou en retrait, il cherche systématiquement la solution la plus audacieuse, qu’il s’agisse d’une ouverture décisive ou d’un slalom hypnotique.

    Messi est le risqueur par excellence, et même après plus de vingt ans d’un génie hors du commun à décrypter, ses adversaires restent impuissants à l’arrêter lorsqu’il est en pleine forme.

  • Lionel MessiGetty Images

    « Je veux juste prendre du plaisir sur le terrain »

    Si l’on attribue généralement la longévité de Messi à son talent naturel, sa capacité à travailler dur et à persévérer face à l’adversité est souvent sous-évaluée. Longtemps, il a refusé de confirmer sa participation à sa sixième Coupe du monde, affirmant qu’il ne se mettrait à la disposition de Scaloni que s’il était certain de pouvoir encore performer au plus haut niveau. Au cours des cinq dernières semaines, Messi l’a prouvé sans l’ombre d’un doute, et il savoure désormais les fruits de son travail.

    « Je me prépare et je m’entraîne depuis un an maintenant, et je savais que j’allais tout donner pour être dans la meilleure forme possible », a-t-il déclaré après la victoire contre l’Angleterre. « Pour l’instant, je veux juste profiter de ce moment. Je ne parle pas de ma dernière Coupe du monde, ni de rien de ce genre. Cette équipe donne toujours le maximum et ne doit rien à personne.

    « Cette équipe ne lâche jamais ; nous sommes entrés sur la pelouse pour gagner avec notre jeu et notre mental, et voilà que nous retrouvons la finale de la Coupe du monde. Nous les avons cantonnés dans leur moitié de terrain et nous avons prouvé que nous pouvions conclure dans le temps réglementaire, sans passer par les prolongations. Il nous a fallu du sang-froid et du caractère pour renverser la vapeur. Franchement, on s’est fait plaisir. »

    Au Qatar, il était comme habité, obsédé par le seul trophée qui lui échappait encore ; cette fois, libéré de ce fardeau, il paraît plus détendu, voire joyeux, sans rien perdre de son intensité.

    Fait remarquable, il ne montre pratiquement aucun signe de fatigue, l’Angleterre ayant été victime de la version la plus énergique de Messi que nous ayons vue jusqu’à présent cet été. Il a disputé 420 minutes au cours des phases à élimination directe, et pourtant, on a l’impression qu’il atteint son pic de forme juste à temps pour la finale. L’Espagne ne devrait pas non plus impressionner Messi.

    « C’est une équipe que je connais bien ; elle a une philosophie de jeu bien définie et évolue ainsi depuis de très nombreuses années », a-t-il ajouté. « Je connais les joueurs – j’ai joué contre eux, je les suis – et plusieurs d’entre eux évoluent au Barça, l’équipe que j’aime et que je soutiens. C’est un match spécial, une finale de Coupe du monde. J’imagine que ce sera une rencontre très équilibrée. »

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  • Lamine YamalGetty Images

    Les chances de Yamal semblent minces

    L’Argentine ne laissera pas l’Espagne dominer comme elle l’a fait face à la France lors de la première demi-finale. La ligne d’attaque la plus redoutable de la Coupe du monde a échoué au moment le plus crucial : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise ont tous été neutralisés, tandis que l’Espagne s’emparait de tous les ballons perdus et menait la danse face aux champions de 2018.

    Dès le coup d’envoi, un blocage psychologique était palpable chez les Bleus, hantés par leurs échecs récents face à la Roja à l’Euro 2024 et en Ligue des Nations. L’Argentine n’aura pas ce genre de problème. Si elle affiche la même intensité que face à l’Angleterre, l’Espagne peinera à déployer son jeu fluide.

    On peut parier que Scaloni aura aussi un plan pour Yamal. Le jeune prodige du FC Barcelone a retrouvé progressivement son rythme lors de ce tournoi après être arrivé blessé au stage de l’Espagne, et son tranchant a fait défaut. Il s’est illustré par moments et a fourni un travail acharné pour l’équipe de Luis de la Fuente, mais il ne rivalisera pas avec Messi pour le Ballon d’Or à l’issue de la finale.

    Le Ballon d’Or lui échappera sans doute, à moins d’une performance majeure en finale, son total de 42 contributions offensives en club restant nettement inférieur aux 68 réalisations de l’actuel favori, Harry Kane, sous le maillot du Bayern Munich. Si Messi, en héros de la finale, venait à briller, il aurait alors de bien meilleures chances de devancer le capitaine anglais, qui pourrait regretter ses performances en demi-teinte face à l’Argentine et à la Norvège en phase à élimination directe.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 Colorado RapidsGetty

    La magie de Messi en MLS

    Messi a devancé Erling Haaland pour le Ballon d’Or 2023, principalement grâce à sa Coupe du monde exceptionnelle, tout en totalisant 41 buts et passes décisives lors de sa dernière saison au Paris Saint-Germain, couronnée par le titre de Ligue 1. Il pourrait atteindre un bilan tout aussi impressionnant d’ici la cérémonie de 2026, après une année éclatante à l’Inter Miami.

    La franchise détenue par Sir David Beckham a remporté sa première MLS Cup grâce au génie de Messi, auteur d’un nouveau record de la ligue pour le nombre d’implications dans des buts en une seule phase finale (13 en six matches), après avoir également décroché le Soulier d’or de la saison régulière avec 29 réalisations. Et ce, malgré une série de blessures qui avaient prématurément alimenté les rumeurs de retraite.

    Après un repos bien mérité, Messi a entamé la saison 2026 de MLS en pleine forme, jouant chaque minute des 15 premiers matchs de Miami (sauf deux) et ajoutant 20 nouvelles contributions offensives. Certes, la MLS reste loin derrière les cinq grands championnats européens en termes de prestige, mais les performances stratosphériques de l’Argentin ont propulsé son équipe dans une autre dimension.

    Toutes ces performances renforcent ses chances de remporter un nouveau Ballon d’Or, même s’il n’en a guère besoin. Le fait d’avoir éclipsé Yamal, Mbappé et les autres figures de proue de la génération actuelle sur la plus grande scène qui soit suffit à le placer en tête des débats dans l’esprit du jury international de journalistes spécialisés qui votera bientôt.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un véritable chef de file

    Il est normal que les équipes d’élite s’articulent autour de leur meilleur joueur, mais la façon dont l’Argentine traite Messi va bien au-delà. Tous les membres de l’équipe lui sont dévoués et sont prêts à tout pour qu’il soit heureux et puisse s’exprimer librement. Ils sont déterminés à renforcer la légende de Messi à tout prix et mettent de côté tout ego pour accepter sans réserve des rôles secondaires.

    Giuliano Simeone a failli fondre en larmes en direct à la télévision après la rencontre face à l’Angleterre, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ressentait à l’idée de prendre part à la dernière Coupe du monde de Messi. « On sait que Messi a 39 ans, qu’il a tout ce dont un footballeur peut rêver… et pourtant, il continue de se battre pour rester le meilleur », a déclaré l’ailier argentin, la voix brisée par l’émotion. « Il ne nous reste donc qu’une seule chose à faire : tout donner, courir pour lui et pour l’Argentine. »

    Pour cet Mondial, l’Albiceleste a même adopté un nouvel hymne, « La Cuarta Estrella », dont les paroles clament : « Nous avons conquis la troisième avec Lionel, nous voulons à nouveau être champions, et 32 ans plus tard, La Scaloneta prendra sa revanche sur la coupe volée au numéro 10 [en référence à Diego Maradona en 1990]. Je veux voir la quatrième étoile briller sur le maillot. Argentin du berceau à la tombe, pour les Malouines, pour Diego, pour la dernière sortie de Leo. Argentine, je veux te voir redevenir championne. »

    Un joueur en activité a-t-il déjà été porté aux nues de manière aussi mythique ? Et surtout, a-t-il réellement été à la hauteur de cette image ? Messi a redéfini à maintes reprises ce que signifie être un footballeur de classe mondiale, et nous en sommes désormais à un point où il a transcendé ce sport. Cela le rend digne d’un neuvième Ballon d’Or, quelle que soit l’issue de sa troisième finale de Coupe du monde dimanche.

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