Comme prévu, son centre a trouvé le front de Martínez, et le ballon a fini au fond des filets de Jordan Pickford, offrant à l’Argentine une victoire 2-1 après avoir été menée au score, ainsi qu’une place méritée en finale de la Coupe du monde 2026. La plupart des joueurs argentins et des membres du staff se sont alors rués vers Messi plutôt que vers Martínez, rappelant, s’il en était encore besoin, le statut de légende du capitaine albiceleste, déjà décisif à 39 ans pour propulser son pays vers une nouvelle finale.
Messi a littéralement terrorisé l’Angleterre durant les 30 dernières minutes. Certes, la tactique timorée de Thomas Tuchel a joué en sa faveur, mais le détenteur de huit Ballons d’Or en a tiré parti sans pitié. Un neuvième Ballon d’Or pourrait bien suivre plus tard dans l’année, puisqu’il a été le joueur le plus influent de ce gigantesque tournoi élargi de cet été.
Une nouvelle démonstration majestueuse en finale, face à l’Espagne et à son prétendu héritier au FC Barcelone, Lamine Yamal, ne ferait que le confirmer. L’Argentine aborde cette finale en outsider, mais ne vous y trompez pas : elle s’emparera de ce magnifique trophée d’or si l’Espagne lui laisse ne serait-ce qu’un pouce de terrain, forte d’une confiance collective inébranlable et de la soif insatiable de victoire de Messi.