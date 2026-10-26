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Lionel Messi, Ronaldo 2016Getty Images
Thomas Hindle
Traduit par

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Luis Suarez dans la même attaque ? Le classement des cinq meilleurs onze mondiaux masculins de la FIFPRO

Opinion
L. Messi
C. Ronaldo
FEATURES

Alors que 2026 marque la 22e édition du Onze mondial masculin de la FIFPRO, GOAL classe les cinq meilleurs onze jamais constitués.

Le débat fait partie du plaisir du sport. Comment cette star se débrouillerait-elle face à une autre ? Cette équipe pourrait-elle battre celle-là ? Quelle est la meilleure époque ? Les matches restent le plus passionnant, bien sûr, mais les discussions qui les entourent sont tout aussi agréables et, parfois, tout aussi animées.

Bien sûr, comparer des équipes de différentes époques est totalement subjectif. Mais c’est aussi ce qui fait le plaisir de l’exercice. Ce qui nous amène au Onze mondial masculin de la FIFPRO. Depuis 2005, les joueurs du monde entier votent pour composer leur onze mondial, réunissant ainsi les plus grands joueurs du football. Imaginer tous ces joueurs dans une même équipe a de quoi faire rêver. Les lauréats de 2026 seront annoncés le 9 novembre, et les candidats de qualité ne manquent pas.

D’ici là, il est temps de se tourner vers le passé. Ces équipes ont réuni des icônes du football et des légendes qui ont tout gagné. Quels sont donc les cinq meilleurs Onze mondiaux masculins de la FIFPRO jamais composés ? GOAL fait le point.

  • FIFPRO World 11 2020FIFPRO World 11

    5Onze mondial masculin de la FIFPRO : 2020

    Gardien : Alisson (Brésil)

    Défenseurs : Alphonso Davies (Canada), Sergio Ramos (Espagne), Virgil van Dijk (Pays-Bas), Trent Alexander-Arnold (Angleterre)

    Milieux : Kevin De Bruyne (Belgique), Thiago (Espagne), Joshua Kimmich (Allemagne)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Robert Lewandowski (Pologne), Lionel Messi (Argentine)

    Une équipe au talent offensif absolument délirant.

    En attaque, il y a Ronaldo, Messi et Lewandowski, la star polonaise sortant d’une saison où elle a dominé avec le Bayern Munich. Pour les épauler, deux des meilleurs latéraux offensifs que l’on ait vus : Alexander-Arnold et Davies. Et pour construire le jeu au milieu ? De Bruyne et Thiago, avec Kimmich pour colmater les brèches, Ramos et van Dijk derrière lui, et Alisson dans les buts.

    Cette équipe marquerait but sur but. Il est toutefois légitime de se demander si elle pourrait afficher le même équilibre défensif que certaines des équipes qui la devancent. Reste que si vous cherchez du spectacle, c’est l’équipe qu’il vous faut.

  • FIFPRO World 11 2011FIFPRO World 11

    4Onze mondial masculin de la FIFPRO : 2011

    Gardien de but : Iker Casillas (Espagne)

    Défenseurs : Sergio Ramos (Espagne), Gerard Pique (Espagne), Nemanja Vidic (Serbie), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Andres Iniesta (Espagne), Xavi (Espagne), Xabi Alonso (Espagne)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Wayne Rooney (Angleterre), Lionel Messi (Argentine)

    Bien sûr, le trio offensif composé de Ronaldo, Messi et Rooney attirera l’attention, mais 2011 a été une période de domination espagnole, et cela se voit dans cette équipe.

    Le milieu réunit trois des plus grands joueurs de l’histoire de l’Espagne, Iniesta, Xavi et Alonso : aucun problème d’entente à prévoir entre eux. Ramos et Pique sont en défense, tandis que Casillas garde les buts. Voilà une sacrée colonne vertébrale, non ? Ajoutez Alves, à l’aise avec tous les joueurs que nous avons cités grâce à son rôle à Barcelone, ainsi que Vidic, un défenseur sans concession, et vous obtenez une équipe complète. Elle ne perdra jamais le ballon, et sa solidité défensive fait rêver, surtout si l’on suppose que Rooney fournira les efforts nécessaires en attaque. 

    Cette équipe semble incarner une époque que beaucoup considèrent rétrospectivement comme celle où le football était à son meilleur niveau.

  • FIFPRO World 11 2007FIFPRO World 11

    3Onze mondial masculin de la FIFPRO : 2007

    Gardien de but : Gianluigi Buffon (Italie)

    Défenseurs : Carles Puyol (Espagne), Fabio Cannavaro (Italie), John Terry (Angleterre), Alessandro Nesta (Italie)

    Milieux de terrain : Steven Gerrard (Angleterre), Kaka (Brésil), Cristiano Ronaldo (Portugal)

    Attaquants : Ronaldinho (Brésil), Didier Drogba (Côte d'Ivoire), Lionel Messi (Argentine)

    Ronaldo au milieu de terrain ? Eh oui, mais quand on regarde les joueurs qui composent cette équipe, on comprend pourquoi. Certes, cette formation est très offensive, avec Ronaldo aux côtés de Kaka et Gerrard au milieu, tandis que Messi mène l'attaque avec Drogba et Ronaldinho.

    Mais avec des défenseurs comme Puyol, Cannavaro, Terry et Nesta, elle pourrait bien se le permettre.

    Cette équipe possède de la vitesse, de la technique, de la puissance et de la créativité. Elle peut multiplier les assauts et, si les quatre défenseurs restent derrière, cela pourrait bien suffire. Sa recette : une défense solide, de la vitesse en attaque et des milieux axiaux complets. La perfection. 

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  • FIFPRO World 11 2005FIFPRO World 11

    2Onze mondial masculin de la FIFPRO : 2005

    Gardien : Dida (Brésil)

    Défenseurs : Paolo Maldini (Italie), Alessandro Nesta (Italie), John Terry (Angleterre), Cafu (Brésil)

    Milieux de terrain : Frank Lampard (Angleterre), Claude Makelele (France), Zinedine Zidane (France)

    Attaquants : Ronaldinho (Brésil), Andriy Shevchenko (Ukraine), Samuel Eto'o (Cameroun)

    On peut légitimement s'étonner de l'absence de Gerrard, compte tenu de ses exploits à Istanbul. Mais même sans l'emblématique joueur de Liverpool, cette équipe regorge de talent. S'il n'a pas été retenu, ce n'est pas sans raison.

    Commençons par la défense, sans doute aussi proche de la perfection que possible. Une charnière centrale Nesta-Terry est difficile à surpasser, tandis que la présence de Maldini à gauche compense les velléités offensives de Cafu à droite. Au milieu, Makelele assure la couverture défensive derrière Lampard et Zidane, formant avec eux un trio équilibré.

    En attaque, Ronaldinho et Eto'o apportent leur vitesse pour épauler Shevchenko à la finition. Cette équipe est peut-être, en réalité, la plus équilibrée. D'autres comptent peut-être davantage de talent. Mais s'il fallait disputer un vrai match, ce pourrait bien être la meilleure. Ce qui rend l'équipe en tête du classement encore plus impressionnante.

  • FIFPRO World 11 2016FIFPRO World 11

    1Onze mondial masculin de la FIFPRO : 2016

    Gardien : Manuel Neuer (Allemagne)

    Défenseurs : Marcelo (Brésil), Sergio Ramos (Espagne), Gerard Pique (Espagne), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Andres Iniesta (Espagne), Toni Kroos (Allemagne), Luka Modric (Croatie)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Luis Suarez (Uruguay), Lionel Messi (Argentine)

    Trouvez le point faible de cette équipe. Bonne chance. Sérieusement, où est-il ?

    L’attaque est probablement ce qui se fait de mieux, avec Messi, Ronaldo et Suarez tous au sommet de leur art. Iniesta approche de la fin de son parcours au milieu de terrain, mais il évolue aux côtés de Kroos et Modric. En défense, El Clasico est à l’honneur avec Marcelo et Ramos, de Madrid, et Pique aux côtés d’Alves.

    Ajoutez Neuer et vous obtenez une équipe absolument incroyable, qui réunit les stars et l’équilibre nécessaires pour rivaliser avec n’importe quel groupe de joueurs jamais constitué.