Le débat fait partie du plaisir du sport. Comment cette star se débrouillerait-elle face à une autre ? Cette équipe pourrait-elle battre celle-là ? Quelle est la meilleure époque ? Les matches restent le plus passionnant, bien sûr, mais les discussions qui les entourent sont tout aussi agréables et, parfois, tout aussi animées.

Bien sûr, comparer des équipes de différentes époques est totalement subjectif. Mais c’est aussi ce qui fait le plaisir de l’exercice. Ce qui nous amène au Onze mondial masculin de la FIFPRO. Depuis 2005, les joueurs du monde entier votent pour composer leur onze mondial, réunissant ainsi les plus grands joueurs du football. Imaginer tous ces joueurs dans une même équipe a de quoi faire rêver. Les lauréats de 2026 seront annoncés le 9 novembre, et les candidats de qualité ne manquent pas.

D’ici là, il est temps de se tourner vers le passé. Ces équipes ont réuni des icônes du football et des légendes qui ont tout gagné. Quels sont donc les cinq meilleurs Onze mondiaux masculins de la FIFPRO jamais composés ? GOAL fait le point.