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Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo : une rivalité « qui ne s'est jamais fondée sur les mots », selon la légende allemande Oliver Kahn, qui admet que ce duel entre les deux meilleurs joueurs de tous les temps a peu de chances de se reproduire
Une ère de grandeur inégalée
Le débat sur la suprématie de Messi ou Ronaldo anime les discussions footballistiques depuis près de vingt ans. Alors que supporters et commentateurs s’échauffent régulièrement, Kahn affirme que la grandeur des deux joueurs tient plus à leur rivalité discrète qu’à leurs déclarations.
Kahn a déclaré sur Zee5 : « Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont mutuellement poussés à se dépasser pendant près de deux décennies, et il est vraiment remarquable de voir le niveau de football qu’ils continuent d’afficher. Leur rivalité ne s’est jamais fondée sur des mots, mais sur des performances. Chaque saison, ils se sont poussés l’un l’autre à devenir encore meilleurs. Le football ne connaîtra peut-être jamais une autre rivalité d’un tel niveau de constance et d’excellence. »
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Le jeu des chiffres par excellence
La comparaison statistique entre ces deux légendes confirme leur statut parmi les plus grands joueurs de l'histoire du football. Messi et Ronaldo ont été des rivaux directs pendant neuf années intenses : l'Argentin a mené Barcelone à la gloire, tandis que son homologue portugais a connu une période légendaire au Real Madrid, où il a remporté deux titres de champion d'Espagne et quatre titres de Ligue des champions.
Messi, qui a récolté dix titres de Liga et quatre Ligues des champions durant son long passage à Barcelone, totalise par ailleurs huit Ballons d’Or, tandis que Ronaldo en compte cinq.
Sur le plan individuel, leur quête incessante de records de buts ne faiblit pas. Ronaldo a déjà inscrit 975 buts au cours de son illustre carrière et vise activement la barre historique des 1 000 buts. De son côté, Messi s’est imposé comme le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 19 réalisations.
À la poursuite du rêve ultime
Les deux superstars sont pleinement concentrées sur le tournoi en cours, où elles ne pourront s’affronter que si leurs nations respectives atteignent la finale. En seizièmes de finale, le Portugal affrontera la Croatie, tandis que l’Argentine se mesurera au Cap-Vert. Messi est actuellement le meilleur buteur du tournoi après avoir inscrit six buts lors de la phase de poules, tandis que Ronaldo s’est contenté de deux réalisations jusqu’à présent.
Messi, vainqueur en 2022, vise un deuxième sacre consécutif. De son côté, Ronaldo, déjà détenteur de tous les grands titres du football, rêve de soulever enfin la Coupe du monde pour compléter son palmarès légendaire.
- AFP
Que nous réserve la phase à élimination directe ?
Alors que les phases à élimination directe débutent, les grandes puissances traditionnelles telles que l’Angleterre, la France et l’Espagne vont se mesurer aux géants sud-américains. Les fans de football du monde entier attendent avec impatience de voir si Messi parviendra à prolonger son record historique de buts marqués, ou si Ronaldo réussira à décrocher le titre de ses rêves, ce qui pourrait donner lieu à une finale poétique pour conclure leur rivalité légendaire.