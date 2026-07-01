Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo : une rivalité « qui ne s'est jamais fondée sur les mots », selon la légende allemande Oliver Kahn, qui admet que ce duel entre les deux meilleurs joueurs de tous les temps a peu de chances de se reproduire

La comparaison statistique entre ces deux légendes confirme leur statut parmi les plus grands joueurs de l'histoire du football. Messi et Ronaldo ont été des rivaux directs pendant neuf années intenses : l'Argentin a mené Barcelone à la gloire, tandis que son homologue portugais a connu une période légendaire au Real Madrid, où il a remporté deux titres de champion d'Espagne et quatre titres de Ligue des champions.

Messi, qui a récolté dix titres de Liga et quatre Ligues des champions durant son long passage à Barcelone, totalise par ailleurs huit Ballons d’Or, tandis que Ronaldo en compte cinq.

Sur le plan individuel, leur quête incessante de records de buts ne faiblit pas. Ronaldo a déjà inscrit 975 buts au cours de son illustre carrière et vise activement la barre historique des 1 000 buts. De son côté, Messi s’est imposé comme le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 19 réalisations.