Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo : une rivalité « qui ne s'est jamais fondée sur les mots », reconnaît la légende allemande Oliver Kahn, pour qui ce duel entre les deux meilleurs joueurs de l'histoire a peu de chances de se reproduire

Le débat sur la suprématie de Messi ou Ronaldo anime les discussions footballistiques depuis près de vingt ans. Si les supporters et les commentateurs s’échauffent souvent dans des débats passionnés, Kahn affirme que la grandeur de ces deux joueurs réside davantage dans leur rivalité silencieuse que dans leurs déclarations publiques.

Kahn a déclaré sur Zee5 : « Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont mutuellement poussés à se dépasser pendant près de deux décennies, et il est vraiment remarquable de voir le niveau de football qu’ils continuent d’afficher. Leur rivalité ne s’est jamais fondée sur des mots, mais sur des performances. Chaque saison, ils se sont poussés l’un l’autre à devenir encore meilleurs. Le football ne connaîtra peut-être jamais une autre rivalité d’un tel niveau de constance et d’excellence. »