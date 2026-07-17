« Lionel Messi, c'est le passé ; Lamine Yamal, c'est l'avenir » : Joan Laporta se réjouit de voir les héros du FC Barcelone s'affronter lors de la finale de la Coupe du monde opposant l'Argentine à l'Espagne

Laporta se trouve à New York à la veille de la finale de la Coupe du monde au MetLife Stadium, où l’Argentine et l’Espagne s’affronteront avec plusieurs joueurs actuels et anciens du Barça dans leurs rangs. La sélection espagnole compte huit joueurs du FC Barcelone, tandis que Messi capitanise l’Argentine.

Le président barcelonais a affirmé que l’influence du club se ferait clairement sentir tout au long de la finale, présentant l’événement comme une nouvelle illustration de la capacité de La Masia à former des talents d’élite. Il a également souligné l’importance de voir les produits de la cantera blaugrana s’affronter sur la plus grande scène internationale du football, quel que soit le vainqueur final.