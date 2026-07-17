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« Lionel Messi, c'est le passé ; Lamine Yamal, c'est l'avenir » : Joan Laporta se réjouit de voir les héros du FC Barcelone s'affronter lors de la finale de la Coupe du monde opposant l'Argentine à l'Espagne
La Masia occupe le devant de la scène
Laporta se trouve à New York à la veille de la finale de la Coupe du monde au MetLife Stadium, où l’Argentine et l’Espagne s’affronteront avec plusieurs joueurs actuels et anciens du Barça dans leurs rangs. La sélection espagnole compte huit joueurs du FC Barcelone, tandis que Messi capitanise l’Argentine.
Le président barcelonais a affirmé que l’influence du club se ferait clairement sentir tout au long de la finale, présentant l’événement comme une nouvelle illustration de la capacité de La Masia à former des talents d’élite. Il a également souligné l’importance de voir les produits de la cantera blaugrana s’affronter sur la plus grande scène internationale du football, quel que soit le vainqueur final.
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Messi et Yamal : un passage de flambeau
Laporta a souligné l’importance de voir Messi et Yamal mener respectivement les deux équipes en finale. Tout en saluant la contribution extraordinaire de Messi au FC Barcelone, il a également désigné Yamal comme le prochain grand porte-drapeau du club.
« Messi a lui aussi atteint la finale, et j’en suis ravi », a déclaré Laporta à RAC1. « Il fait la fierté de La Masia. Messi, c’est le passé et le présent, tandis que Lamine, c’est le présent et l’avenir. Nous sommes très heureux de disposer de ce qui constitue le véritable style de jeu du Barça.
En tant que président, je suis fier de les avoir formés tous deux au sein de notre centre de formation, et si l’on ajoute Joan García, Eric García, [Pau] Cubarsi, qui réalise une Coupe du monde spectaculaire, [Dani] Olmo, Gavi, Pedri, Ferran [Torres]… C’est spectaculaire. »
L'empreinte de Barcelone demeure évidente
Pour Laporta, cette finale confirme le succès durable du FC Barcelone dans la formation de talents de classe mondiale issus de La Masia. Avec de nombreux joueurs actuels qui portent les couleurs de l’Espagne et Messi à la tête de l’Argentine, il estime que la philosophie footballistique du club reste influente au plus haut niveau.
Il a également salué la génération actuelle du FC Barcelone, déclarant : « Nous sommes très fiers de nos huit joueurs. C'est très important pour eux, et en tant que président, je suis très satisfait et reconnaissant de disposer de joueurs aussi talentueux.
« Au niveau des sélections, c’est le plus beau match possible, avec des styles opposés, et l’arbitre devra s’imposer. L’Argentine est plus agressive, tandis que l’Espagne joue de manière plus cohérente, avec un style proche de celui du Barça. Le Barça est le meilleur, et tout le monde le reconnaît. »
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La plus grande scène vous attend
L'Argentine et l'Espagne s'affronteront en finale de la Coupe du monde, avec une forte présence de joueurs du FC Barcelone dans les deux équipes. Outre le sacre du futur champion du monde, cette rencontre offrira aux produits de La Masia, de Messi à Yamal en passant par l'actuel contingent espagnol formé au Barça, une nouvelle occasion de laisser leur empreinte sur la plus grande scène du football.
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