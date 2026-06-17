La principale source de frustration pour de nombreux observateurs réside dans le refus de l’équipe arbitrale, menée par Simon Marciniak, de consulter les images disponibles sur l’écran. Moreno s’interroge : comment se fait-il que les outils technologiques censés détecter de telles erreurs n’aient pas été sollicités lors de la victoire initiale des champions en titre ?

« Inutile d’attendre la photo : en direct, le tacle semblait déjà dangereux », a-t-il insisté. « Le ralenti le confirme : c’est un tacle à retardement évident. Quelqu’un aurait dû vérifier. Pourquoi Simon Marciniak n’a-t-il pas été appelé pour regarder les images ? C’était un carton rouge pour Lionel Messi. J’adore Messi, mais c’était un tacle maladroit, un mauvais tacle. Quand on racle l’arrière du mollet d’un adversaire, du genou jusqu’à la cheville, c’est un carton rouge. »

Partageant la frustration de Moreno, Onuoha a déclaré : « J’ai l’impression qu’on a raté le moment… Quand le joueur était à terre, on voyait bien que Messi était inquiet, car il savait qu’il venait peut-être de faire quelque chose qui pourrait lui causer des ennuis. Je comprends que les arbitres n’aient pas tout vu sur le moment, mais que le VAR examine les images et conclue : “Tout va bien, il n’y a rien à signaler”, c’est inacceptable ; pour moi, c’est bel et bien un carton rouge. »