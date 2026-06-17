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Lionel Messi aurait-il bénéficié d’un « traitement de faveur » ? L’auteur d’un triplé pour l’Argentine a échappé à un « carton rouge évident » après un tacle « maladroit » lors de la victoire en Coupe du monde contre l’Algérie
La polémique autour du carton rouge éclipse une prestation magistrale
Alors que le monde entier retenait son souffle pour assister à une nouvelle démonstration de maître de Messi, les discussions d’après-match ont été dominées par un incident qui s’est produit lorsque le détenteur de huit Ballons d’Or a taclé de manière « maladroite » le défenseur central algérien Aissa Mandi. La superstar argentine semblait avoir marché directement sur l’arrière du mollet de Mandi avec ses crampons, un geste qui a immédiatement déclenché des appels à l’expulsion, tant du banc algérien que sur les réseaux sociaux.
Malgré la violence du contact, l’arbitre n’a même pas sorti le carton jaune, et le VAR a décidé de ne pas intervenir pour recommander un visionnage de l’action. Cette non-sanction alimente un vif débat : les plus grandes icônes du football bénéficient-elles d’un traitement différent de la part des équipes arbitrales sur la plus grande scène mondiale ?
- AFP
Les observateurs s’insurgent contre un présumé « traitement de faveur ».
Les réactions n’ont pas tardé : les commentateurs d’ESPN FC, Ale Moreno et Nedum Onuoha, ont immédiatement exprimé leur stupéfaction face à l’absence de carton. Moreno s’est montré particulièrement cinglant, estimant que cet incident venait nourrir une théorie ancienne dans le football : « C’est un carton rouge à 100 % pour Lionel Messi. Ça aurait dû l’être. Cela confirme l’idée selon laquelle les grands joueurs bénéficient d’un traitement de faveur. Alors que l’Argentin allait signer un triplé et que le gardien Luca Zidane avait repoussé sa frappe, on a même vu Gianni Infantino, président de la FIFA, esquisser un sourire comme pour dire : « Ouf, il s’en est sorti ». Tout cela nourrit l’idée que les stars bénéficient d’un traitement de faveur.
Nedum Onuoha a abondé dans le même sens, notant que les commentateurs de la rencontre avaient eux aussi minimisé la gravité de l’action : « Au moment des faits, personne n’en a parlé dans le commentaire. On regardait la vidéo et on se disait : “C’est quand même sérieux”, tandis qu’eux commentaient : “C’est bien de voir Messi presser”. »
Les arbitres et la VAR sous le feu des critiques
La principale source de frustration pour de nombreux observateurs réside dans le refus de l’équipe arbitrale, menée par Simon Marciniak, de consulter les images disponibles sur l’écran. Moreno s’interroge : comment se fait-il que les outils technologiques censés détecter de telles erreurs n’aient pas été sollicités lors de la victoire initiale des champions en titre ?
« Inutile d’attendre la photo : en direct, le tacle semblait déjà dangereux », a-t-il insisté. « Le ralenti le confirme : c’est un tacle à retardement évident. Quelqu’un aurait dû vérifier. Pourquoi Simon Marciniak n’a-t-il pas été appelé pour regarder les images ? C’était un carton rouge pour Lionel Messi. J’adore Messi, mais c’était un tacle maladroit, un mauvais tacle. Quand on racle l’arrière du mollet d’un adversaire, du genou jusqu’à la cheville, c’est un carton rouge. »
Partageant la frustration de Moreno, Onuoha a déclaré : « J’ai l’impression qu’on a raté le moment… Quand le joueur était à terre, on voyait bien que Messi était inquiet, car il savait qu’il venait peut-être de faire quelque chose qui pourrait lui causer des ennuis. Je comprends que les arbitres n’aient pas tout vu sur le moment, mais que le VAR examine les images et conclue : “Tout va bien, il n’y a rien à signaler”, c’est inacceptable ; pour moi, c’est bel et bien un carton rouge. »
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Soirée historique pour le GOAT
Malgré une polémique disciplinaire, Messi a livré une prestation magistrale. Son triplé lui permet de rejoindre l’icône allemande Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, avec 16 unités. À 38 ans, il a d’abord ouvert le score d’une frappe spectaculaire de loin avant de parachever son triplé à la 76^e minute, prenant ainsi la tête du classement du Soulier d’or devant Kylian Mbappé, auteur d’un doublé lors de la victoire 3-1 de la France contre le Sénégal.
Ce sursis est précieux pour l’équipe de Lionel Scaloni : une suspension de son joueur phare aurait pu compromettre la défense du titre. Deux cartons jaunes entraînent une suspension automatique d’un match, aussi le fait que Messi aborde les huitièmes de finale sans avertissement constitue un atout majeur. Le joueur de l’Inter Miami quitte donc le terrain en célébrant son record à la hauteur de Klose et en se tournant vers la suite de la phase de groupes.