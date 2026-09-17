Lionel Messi atteint la barre historique des 100 buts alors qu’Inter Miami vient à bout de Cruz Azul pour remporter la Campeones Cup

Le maestro argentin a franchi un nouveau cap remarquable dans sa carrière mercredi soir au Nu Stadium. Messi a ouvert le score en Campeones Cup, le duel annuel entre les champions en titre de MLS et de Liga MX, en reprenant de la tête un centre millimétré de Luis Suarez à la 24e minute.

Cette réalisation a permis au lauréat à huit reprises du Ballon d'Or d'atteindre la barre des 100 buts sous les couleurs de Miami. Casemiro a ensuite scellé la victoire 2-0 d'une tête à son tour, sur une passe décisive de Messi, permettant aux Herons de décrocher un autre trophée majeur.

Ce triomphe avait une saveur particulièrement douce pour le nouvel entraîneur principal Kily Gonzalez. Alors qu'il avait accepté de remplacer l'intérimaire Guillermo Hoyos à la fin du mois d'août, des retards liés à son permis de travail ont fait que l'Argentin n'a dirigé sa première séance d'entraînement que mardi. À peine 24 heures plus tard, il remportait déjà son premier trophée.



