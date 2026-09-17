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Lionel Messi atteint la barre historique des 100 buts alors qu’Inter Miami vient à bout de Cruz Azul pour remporter la Campeones Cup
Messi entre dans l’histoire alors que l’Inter Miami décroche un trophée
Le maestro argentin a franchi un nouveau cap remarquable dans sa carrière mercredi soir au Nu Stadium. Messi a ouvert le score en Campeones Cup, le duel annuel entre les champions en titre de MLS et de Liga MX, en reprenant de la tête un centre millimétré de Luis Suarez à la 24e minute.
Cette réalisation a permis au lauréat à huit reprises du Ballon d'Or d'atteindre la barre des 100 buts sous les couleurs de Miami. Casemiro a ensuite scellé la victoire 2-0 d'une tête à son tour, sur une passe décisive de Messi, permettant aux Herons de décrocher un autre trophée majeur.
Ce triomphe avait une saveur particulièrement douce pour le nouvel entraîneur principal Kily Gonzalez. Alors qu'il avait accepté de remplacer l'intérimaire Guillermo Hoyos à la fin du mois d'août, des retards liés à son permis de travail ont fait que l'Argentin n'a dirigé sa première séance d'entraînement que mardi. À peine 24 heures plus tard, il remportait déjà son premier trophée.
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Gonzalez et De Paul saluent le GOAT argentin
Après avoir soulevé le trophée, Gonzalez a révélé la promesse personnelle que son talisman lui avait faite avant la finale. « Leo m'a dit que j'allais devenir champion, et il l'a fait », a déclaré le nouvel entraîneur de Miami. « Pour la suite, cela nous donne un énorme boost moral, c'est un élément vital pour nous, et même si nous avons accompli cela, nous devons continuer. »
Rodrigo de Paul, coéquipier de longue date de Messi en sélection et en club, a exhorté les supporters à ne jamais considérer le génie de l'attaquant comme acquis. « C'est devenu une normalité [pour Messi], mais ça ne l'est pas », a souligné le milieu de terrain. « Nous devons en profiter, l'admirer, le regarder avec l'amour avec lequel il joue chaque match. Heureusement, je l'ai eu à mes côtés pendant de nombreuses années. J'essaie de profiter de lui au maximum. »
Une centaine de buts en un temps record battant tous les records
Le cap des 100 buts de Messi en Floride est sans précédent par sa rapidité. Il ne lui a fallu que 115 matches pour marquer 100 fois avec Miami, pulvérisant le rythme qu’il avait établi à Barcelone (188 matches) et avec l’équipe nationale d’Argentine (174 matches).
Depuis son arrivée aux États-Unis en 2023, Messi compte 76 buts en MLS, 14 en Leagues Cup, huit en Coupe des champions de la Concacaf, et une seule réalisation en Coupe du monde des clubs de la FIFA.
Son impact sur la franchise reste transformateur. Symbole parfait, ses débuts avec Miami en 2023 ont eux aussi eu lieu contre Cruz Azul, lançant une série qui a depuis débouché sur une Leagues Cup, une campagne record en Supporters’ Shield en 2024, et le sacre en MLS Cup en 2025.
- Getty Images Sport
En quête d’une domination encore plus grande en MLS
Avec ce nouveau titre continental désormais assuré et Gonzalez maintenant officiellement aux commandes, l’Inter Miami va rapidement se reconcentrer sur ses échéances nationales. Messi, qui mène déjà la course au Soulier d’or du championnat avec 19 buts en 22 apparitions cette saison, affiche désormais un total incroyable de 929 buts en carrière en club et en sélection.
Alors que le nouvel entraîneur met en place sa vision tactique, Miami cherchera à capitaliser sur cet immense boost moral et à entretenir sa dynamique jusqu’à la fin de la campagne de MLS.
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