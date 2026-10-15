Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-MLS-INTER MIAMI-NYC FCAFP
Muhammad Zaki
Traduit par

Lionel Messi apporte sa touche de magie : l’Inter Miami décroche sa place pour les playoffs de la MLS 2026 grâce à une victoire écrasante contre le NYCFC

L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer
Inter Miami CF vs New York City FC
New York City FC

L’Inter Miami a assuré sa place pour les play-offs de la MLS 2026 grâce à une victoire confortable (2-0) contre le New York City FC au Nu Stadium. Les buts de Germán Berterame et Rodrigo De Paul, ainsi qu’un éclair de génie de Lionel Messi, ont permis au club de poursuivre sa belle série sous sa nouvelle direction.

  • L’Inter Miami s’impose facilement face au New York City FC

    Inter Miami a décroché sa qualification pour les playoffs grâce à une nette victoire 2-0 contre NYCFC mercredi soir. Berterame a ouvert le score en mettant fin à une disette qui durait depuis fin mai, reprenant à bout portant une passe précise de Luis Suarez pour tromper le gardien Matthew Freese.

    De Paul a doublé la mise avant la pause de façon spectaculaire. Après un échange de passes avec Messi à l’entrée de la surface de réparation, le milieu argentin a décoché une frappe imparable dans la lucarne. NYCFC a eu l’occasion de réduire l’écart sur penalty en fin de match, mais Dayne St. Clair a réalisé un superbe arrêt pour préserver sa cage inviolée.


  • Inter Miami CF v New York City FCGetty Images Sport

    Gonzalez veut poursuivre sa progression

    La victoire de mercredi a été le deuxième succès en championnat du nouvel entraîneur Kily Gonzalez, qui a pris ses fonctions à la mi-septembre. Le technicien argentin s’est dit satisfait d’avoir décroché une place en play-offs, tout en soulignant la nécessité de continuer à progresser.

    « Eh bien, [se qualifier pour les play-offs] était l’un des objectifs initiaux du club cette saison, et nous y sommes parvenus. Mais nous devons encore progresser collectivement », a déclaré Gonzalez aux journalistes après le coup de sifflet final. « Quand on a des joueurs prêts à adhérer au projet que l’on cherche à mettre en place, tout devient plus facile.

    « Nous reconnaissons les erreurs que nous avons commises, ou que nous commettons encore, et nous y travaillons à l’entraînement. Cette volonté facilite vraiment la transmission de concepts clairs. »


  • Messi vise de nouveaux trophées après sa retraite internationale

    Ce résultat a propulsé l’Inter Miami à la deuxième place de la conférence Est, avec 52 points en 29 matches. Le club reste à la poursuite de Nashville SC, leader du classement général, tout en cherchant à conserver le titre de MLS Cup remporté face aux Vancouver Whitecaps en 2025.

    L’année a été riche en émotions pour Messi, qui domine la ligue avec 23 buts et 14 passes décisives. Après avoir mené l’Argentine à une deuxième finale consécutive de Coupe du monde, le légendaire attaquant a annoncé sa retraite internationale et se concentre désormais entièrement sur la conquête d’un titre en Floride.

    « C’est un club qui prend soin de lui et le protège, a déclaré Gonzalez au sujet de Messi. Ses coéquipiers lui témoignent constamment leur affection. Ils se donnent à fond pour lui et donnent tout ce qu’ils ont. Il nous pousse à nous améliorer chaque jour et nous met au défi. »


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-MLS-INTER MIAMI-NYC FCAFP

    Un test crucial se profile à Atlanta

    Miami cherchera à prolonger son excellente série samedi, lors de son déplacement sur le terrain d’Atlanta United. Après avoir écrasé DC United 4-0 et livré cette prestation pleine d’efficacité contre le New York City FC, les hommes de Gonzalez montent en puissance au moment idéal. Un résultat positif en Géorgie sera crucial pour tenter de rattraper Nashville dans la course à la première place.

    De son côté, le New York City FC voit sa lutte pour la qualification en play-offs devenir de plus en plus pressante. Juste sous la barre de qualification, le club doit se ressaisir sans attendre avant de recevoir LAFC ce week-end pour un match qui s’annonce difficile.

Prochains matchs
ATL

ATL

Major League Soccer

17 oct. 2026

MIA

MIA

NYC

NYC

Major League Soccer

17 oct. 2026

LAF

LAF