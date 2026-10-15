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Lionel Messi apporte sa touche de magie : l’Inter Miami décroche sa place pour les playoffs de la MLS 2026 grâce à une victoire écrasante contre le NYCFC
L’Inter Miami s’impose facilement face au New York City FC
Inter Miami a décroché sa qualification pour les playoffs grâce à une nette victoire 2-0 contre NYCFC mercredi soir. Berterame a ouvert le score en mettant fin à une disette qui durait depuis fin mai, reprenant à bout portant une passe précise de Luis Suarez pour tromper le gardien Matthew Freese.
De Paul a doublé la mise avant la pause de façon spectaculaire. Après un échange de passes avec Messi à l’entrée de la surface de réparation, le milieu argentin a décoché une frappe imparable dans la lucarne. NYCFC a eu l’occasion de réduire l’écart sur penalty en fin de match, mais Dayne St. Clair a réalisé un superbe arrêt pour préserver sa cage inviolée.
- Getty Images Sport
Gonzalez veut poursuivre sa progression
La victoire de mercredi a été le deuxième succès en championnat du nouvel entraîneur Kily Gonzalez, qui a pris ses fonctions à la mi-septembre. Le technicien argentin s’est dit satisfait d’avoir décroché une place en play-offs, tout en soulignant la nécessité de continuer à progresser.
« Eh bien, [se qualifier pour les play-offs] était l’un des objectifs initiaux du club cette saison, et nous y sommes parvenus. Mais nous devons encore progresser collectivement », a déclaré Gonzalez aux journalistes après le coup de sifflet final. « Quand on a des joueurs prêts à adhérer au projet que l’on cherche à mettre en place, tout devient plus facile.
« Nous reconnaissons les erreurs que nous avons commises, ou que nous commettons encore, et nous y travaillons à l’entraînement. Cette volonté facilite vraiment la transmission de concepts clairs. »
Messi vise de nouveaux trophées après sa retraite internationale
Ce résultat a propulsé l’Inter Miami à la deuxième place de la conférence Est, avec 52 points en 29 matches. Le club reste à la poursuite de Nashville SC, leader du classement général, tout en cherchant à conserver le titre de MLS Cup remporté face aux Vancouver Whitecaps en 2025.
L’année a été riche en émotions pour Messi, qui domine la ligue avec 23 buts et 14 passes décisives. Après avoir mené l’Argentine à une deuxième finale consécutive de Coupe du monde, le légendaire attaquant a annoncé sa retraite internationale et se concentre désormais entièrement sur la conquête d’un titre en Floride.
« C’est un club qui prend soin de lui et le protège, a déclaré Gonzalez au sujet de Messi. Ses coéquipiers lui témoignent constamment leur affection. Ils se donnent à fond pour lui et donnent tout ce qu’ils ont. Il nous pousse à nous améliorer chaque jour et nous met au défi. »
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Un test crucial se profile à Atlanta
Miami cherchera à prolonger son excellente série samedi, lors de son déplacement sur le terrain d’Atlanta United. Après avoir écrasé DC United 4-0 et livré cette prestation pleine d’efficacité contre le New York City FC, les hommes de Gonzalez montent en puissance au moment idéal. Un résultat positif en Géorgie sera crucial pour tenter de rattraper Nashville dans la course à la première place.
De son côté, le New York City FC voit sa lutte pour la qualification en play-offs devenir de plus en plus pressante. Juste sous la barre de qualification, le club doit se ressaisir sans attendre avant de recevoir LAFC ce week-end pour un match qui s’annonce difficile.
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