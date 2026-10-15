La victoire de mercredi a été le deuxième succès en championnat du nouvel entraîneur Kily Gonzalez, qui a pris ses fonctions à la mi-septembre. Le technicien argentin s’est dit satisfait d’avoir décroché une place en play-offs, tout en soulignant la nécessité de continuer à progresser.

« Eh bien, [se qualifier pour les play-offs] était l’un des objectifs initiaux du club cette saison, et nous y sommes parvenus. Mais nous devons encore progresser collectivement », a déclaré Gonzalez aux journalistes après le coup de sifflet final. « Quand on a des joueurs prêts à adhérer au projet que l’on cherche à mettre en place, tout devient plus facile.

« Nous reconnaissons les erreurs que nous avons commises, ou que nous commettons encore, et nous y travaillons à l’entraînement. Cette volonté facilite vraiment la transmission de concepts clairs. »



