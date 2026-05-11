Lionel Messi affirme que Neymar, qu’il qualifie de « joueur très spécial », « mérite » d’être sélectionné pour la Coupe du monde avec le Brésil et ajoute que son ancien coéquipier au FC Barcelone « restera toujours l’un des meilleurs »

Messi a plaidé pour que Neymar soit retenu dans la sélection brésilienne en vue de la prochaine Coupe du monde, en dépit de son manque de forme actuel ou de ses problèmes physiques. La légende de l’Albiceleste, qui a évolué aux côtés de l’attaquant au FC Barcelone puis au Paris Saint-Germain, estime que la compétition a besoin de ses plus grandes stars sur la plus grande des scènes.

Interrogé dans l’émissionLo del Pollo, Messi a affirmé : « Nous voulons que les meilleurs joueurs soient présents [à la Coupe du monde] et Neymar, quelle que soit sa forme, en fera toujours partie. Ce serait merveilleux de le voir à la Coupe du monde en raison de ce qu’il représente pour le Brésil et pour le football. J’espère qu’il pourra y être, mais je ne peux pas être objectif, car il doit toujours être là. Je ne peux pas être objectif, c’est un ami. J’aimerais vraiment qu’il soit au Mondial, qu’il vive de beaux moments, car il le mérite, en tant que personne. Et je lui souhaite d’y être. »