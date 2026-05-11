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Lionel Messi affirme que Neymar, qu’il qualifie de « joueur très spécial », « mérite » d’être sélectionné pour la Coupe du monde avec le Brésil et ajoute que son ancien coéquipier au FC Barcelone « restera toujours l’un des meilleurs »
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Le soutien de Messi à un ami proche
Messi a plaidé pour que Neymar soit retenu dans la sélection brésilienne en vue de la prochaine Coupe du monde, en dépit de son manque de forme actuel ou de ses problèmes physiques. La légende de l’Albiceleste, qui a évolué aux côtés de l’attaquant au FC Barcelone puis au Paris Saint-Germain, estime que la compétition a besoin de ses plus grandes stars sur la plus grande des scènes.
Interrogé dans l’émissionLo del Pollo, Messi a affirmé : « Nous voulons que les meilleurs joueurs soient présents [à la Coupe du monde] et Neymar, quelle que soit sa forme, en fera toujours partie. Ce serait merveilleux de le voir à la Coupe du monde en raison de ce qu’il représente pour le Brésil et pour le football. J’espère qu’il pourra y être, mais je ne peux pas être objectif, car il doit toujours être là. Je ne peux pas être objectif, c’est un ami. J’aimerais vraiment qu’il soit au Mondial, qu’il vive de beaux moments, car il le mérite, en tant que personne. Et je lui souhaite d’y être. »
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Le charisme unique de Neymar
Au-delà de ses qualités techniques sur le terrain, Messi a mis en avant la personnalité de son ancien coéquipier. L'Argentin de 38 ans reste un fervent défenseur de la vision de la vie et du football professionnel de Neymar, soulignant que l'authenticité du Brésilien est une qualité rare dans le football moderne. Neymar s'efforce actuellement de prouver sa forme physique au sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, après avoir été absent de l'équipe nationale depuis fin 2023 à la suite d'une série d'interventions chirurgicales au genou.
Messi a ajouté : « Il a un charisme très particulier. Il ne joue pas la comédie, il vit sa vie telle qu’elle est, selon ce qu’il ressent, sans se soucier des répercussions. Il vit sa vie, il est heureux et il est très naturel. »
La course à la gloire en Coupe du monde
En analysant le contexte de la Coupe du monde, Messi a rapidement souligné que l’Argentine, tenante du titre, ne serait peut-être pas la grande favorite cette fois-ci.
La star de l’Inter Miami a expliqué : « Nous savons que la Coupe du monde est toujours une affaire compliquée en raison du calibre des équipes en lice. Nous devons garder espoir – comme le font toujours les Argentins à l’approche d’une compétition officielle, qu’il s’agisse de la Copa América ou de la Coupe du monde – mais nous devons également reconnaître qu’il y a d’autres favoris devant nous qui arrivent en meilleure forme.
À mes yeux, la France demeure très forte et possède une pléiade de joueurs de haut niveau. L’Espagne est aussi dans la course, tout comme le Brésil, même si ce dernier n’a pas été au mieux récemment. Je reste convaincu que la Seleção, avec son effectif, peut toujours briguer le titre dans n’importe quel grand tournoi. »
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Pas de projets de retraite pour le GOAT
Évoquant la situation du camp argentin, Messi a souligné que, malgré les problèmes de condition physique, l’émergence de jeunes talents au sein du groupe constituait un motif d’espoir. Il a salué ce mélange de jeunesse et d’expérience, rappelant que plusieurs joueurs aborderont leur deuxième Coupe du monde avec une maturité accrue.
L’ancienne icône du Barça, toujours étincelante à l’Inter Miami à l’approche de son 39^e anniversaire, ne montre aucun signe de vouloir raccrocher les crampons. Messi se veut catégorique au sujet de son avenir : « J’adore jouer au football, et je continuerai à le faire jusqu’à ce que je n’en sois tout simplement plus capable. »