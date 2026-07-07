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Lionel Messi accomplit un exploit sans précédent en Coupe du monde depuis Diego Maradona ! Le génie argentin imite son compatriote lors d'un retournement de situation palpitant en Coupe du monde face à l'Égypte
Un come-back historique qui a stupéfié le monde entier
L'Argentine a réussi l'un des retournements de situation les plus spectaculaires de l'histoire de la compétition en battant l'Égypte 3-2 en huitièmes de finale. La sélection sud-américaine se trouvait menée de deux buts après les réalisations de Yasser Ibrahim et Mostafa Zico.
Selon OptaJoe, l’Argentine était encore menée à la 78^e minute, soit le moment le plus tardif où une équipe a été menée de deux buts ou plus en Coupe du monde de la FIFA avant de renverser la vapeur sans prolongation. Messi a alors lancé la remontée en égalisant à la 83^e, après que Cristian Romero a réduit l’écart. Enfin, Enzo Fernández a inscrit de la tête le but victorieux dans le temps additionnel, anéantissant les espoirs égyptiens et offrant aux siens un sauvetage miraculeux.
À la hauteur d’un exploit légendaire
Cette victoire spectaculaire est le fruit d’un véritable récital signé Messi, qui a réédité un exploit statistique inédit depuis quatre décennies. Tout au long de la rencontre, l’Argentin a tourmenté la défense égyptienne, combinant un sens du but aiguisé à une créativité de chaque instant.
OptaJoe a souligné l’ampleur de sa performance en déclarant : « Les deux derniers joueurs à avoir marqué, réussi au moins 5 dribbles et créé au moins 5 occasions de but en jeu ouvert lors d’un match de la @FIFAWorldCup : Lionel Messi contre l’Égypte (2026) et Diego Maradona contre la Belgique (1986) ». En égalant Diego Maradona, Messi a une nouvelle fois prouvé sa capacité inégalée à porter son équipe à bout de bras dans les moments les plus critiques d’un match à élimination directe. Son influence globale a dicté le rythme de la rencontre et a finalement provoqué l’effondrement de l’Égypte.
Une efficacité offensive sans précédent
Au-delà de son génie créatif, Messi a atteint des sommets extraordinaires en matière de buts marqués lors de ce tournoi. Même s’il avait manqué un penalty plus tôt dans la rencontre face au gardien Mostafa Shobeir, il a su garder son sang-froid pour faire la différence au moment le plus crucial. Grâce à ce but égalisateur inscrit en fin de match, il totalise désormais huit buts à la Coupe du monde de la FIFA 2026. Selon les données d’OptaJoe, il s’agit du meilleur total après cinq matchs pour un joueur depuis l’Allemand Gerd Müller, auteur de dix buts en 1970. Une efficacité qui témoigne de l’évolution du jeu de Messi et qui maintient l’Argentine comme une force offensive majeure, malgré la pression grandissante des derniers tours de la compétition nord-américaine.
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Prochaine étape : les quarts de finale
L'Argentine aborde désormais son quart de finale très attendu avec une dynamique considérable, après sa victoire historique 3-2. Avec Messi au sommet de son art et battant des records anciens, l'équipe inspire un respect teinté de crainte. Ses futurs adversaires devront élaborer des stratégies défensives irréprochables pour contenir la star, tandis que l'Argentine poursuit avec détermination sa quête d'un nouveau titre mondial.
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