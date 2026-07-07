L'Argentine a réussi l'un des retournements de situation les plus spectaculaires de l'histoire de la compétition en battant l'Égypte 3-2 en huitièmes de finale. La sélection sud-américaine se trouvait menée de deux buts après les réalisations de Yasser Ibrahim et Mostafa Zico.

Selon OptaJoe, l’Argentine était encore menée à la 78^e minute, soit le moment le plus tardif où une équipe a été menée de deux buts ou plus en Coupe du monde de la FIFA avant de renverser la vapeur sans prolongation. Messi a alors lancé la remontée en égalisant à la 83^e, après que Cristian Romero a réduit l’écart. Enfin, Enzo Fernández a inscrit de la tête le but victorieux dans le temps additionnel, anéantissant les espoirs égyptiens et offrant aux siens un sauvetage miraculeux.



