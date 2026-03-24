Lionel Messi a-t-il influencé les décisions de transfert du FC Barcelone ? L'ancien président du club, Josep Maria Bartomeu, met les choses au clair

Bartomeu s'est toutefois empressé de réfuter ces allégations, affirmant que la relation entre le joueur et le club était purement professionnelle. Il a précisé que, si Messi était le pilier des succès sportifs de l'équipe, son implication s'arrêtait aux limites du terrain, laissant au conseil d'administration et aux directeurs sportifs le soin de gérer les aspects administratifs et les questions de recrutement du club.

« Tout le monde parle du pouvoir de Leo lorsqu’il était au Barça, mais Messi ne décidait ni des recrutements ni des entraîneurs ; il n’avait aucun privilège. En dehors de l’aspect sportif, il n’a jamais pris aucune décision », a déclaré Bartomeu à Catalunya Radio.

Revenant sur l’impasse de 2020, lorsque Messi avait tenté de partir par voie de mise en demeure, l’ancien président a expliqué sa position ferme. « En août 2020, lorsque Messi a demandé à partir, je lui ai dit non car il est notre atout le plus important et l’une de nos principales sources de revenus », a ajouté Bartomeu. « Je ne pouvais pas lui accorder un transfert gratuit, et de toute façon, il avait un contrat. Je pense qu’il l’a compris, et c’est pourquoi il est resté. Il pensait qu’un nouveau conseil d’administration serait en place dans quelques mois et qu’il renouvellerait son contrat. Sa surprise est venue quand le moment du renouvellement est arrivé et qu’ils l’ont licencié. »