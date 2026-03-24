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Lionel Messi a-t-il influencé les décisions de transfert du FC Barcelone ? L'ancien président du club, Josep Maria Bartomeu, met les choses au clair
Les mythes entourant l'autorité de l'Argentine
L'idée selon laquelle Messi aurait agi en « directeur de l'ombre » pendant ses meilleures années en Catalogne est un sujet récurrent des potins du football espagnol depuis une décennie. On a laissé entendre que le détenteur de huit Ballons d'Or disposait d'un droit de veto sur les recrutements et les nominations d'entraîneurs, créant ainsi un environnement où les préférences de la superstar l'emportaient sur la stratégie technique.
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Bartomeu et l'affaire du burofax
Bartomeu s'est toutefois empressé de réfuter ces allégations, affirmant que la relation entre le joueur et le club était purement professionnelle. Il a précisé que, si Messi était le pilier des succès sportifs de l'équipe, son implication s'arrêtait aux limites du terrain, laissant au conseil d'administration et aux directeurs sportifs le soin de gérer les aspects administratifs et les questions de recrutement du club.
« Tout le monde parle du pouvoir de Leo lorsqu’il était au Barça, mais Messi ne décidait ni des recrutements ni des entraîneurs ; il n’avait aucun privilège. En dehors de l’aspect sportif, il n’a jamais pris aucune décision », a déclaré Bartomeu à Catalunya Radio.
Revenant sur l’impasse de 2020, lorsque Messi avait tenté de partir par voie de mise en demeure, l’ancien président a expliqué sa position ferme. « En août 2020, lorsque Messi a demandé à partir, je lui ai dit non car il est notre atout le plus important et l’une de nos principales sources de revenus », a ajouté Bartomeu. « Je ne pouvais pas lui accorder un transfert gratuit, et de toute façon, il avait un contrat. Je pense qu’il l’a compris, et c’est pourquoi il est resté. Il pensait qu’un nouveau conseil d’administration serait en place dans quelques mois et qu’il renouvellerait son contrat. Sa surprise est venue quand le moment du renouvellement est arrivé et qu’ils l’ont licencié. »
La pandémie et ses répercussions financières
La direction actuelle des Blaugrana, dirigée par Joan Laporta, a souvent invoqué un « héritage empoisonné » pour expliquer les difficultés économiques persistantes du club. Bartomeu conteste cette affirmation, faisant valoir que la trajectoire d'avant la pandémie était marquée par une croissance record et que la perte de 500 millions d'euros qui a suivi était une catastrophe mondiale inévitable.
« Ce n'était pas un mauvais héritage. C'est un héritage qui comporte des points positifs et d'autres moins positifs, mais il est entièrement conditionné par la Covid. À l'époque, le Barça était un club en bonne santé sportive et financière, en pleine croissance et générant des revenus », a-t-il expliqué. « La Covid a fait chuter les revenus, et lors des saisons 2019-2020 et 2020-2021, le Barça a subi une perte de 500 millions d’euros, ce qui a eu un impact significatif sur les finances du club.
« Je suis préoccupé par la question du fair-play financier ; en 2021, le Barça a gonflé ses pertes. Je ne sais pas pourquoi. Gonfler les pertes et ne pas reconnaître que la pandémie a eu un impact de 500 millions d’euros sur le Barça nous a fait perdre notre statut de fair-play. Et ce, malgré la publication par la Liga d’un rapport mettant en garde contre cet impact. Nous aurions pu le conserver. Ces mesures représentent en fin de compte une perte d’actifs, et celles-ci n’ont pas été utilisées pour réduire la dette. »
- AFP
Negreira et la rivalité avec Laporta
Bartomeu a également évoqué l'affaire controversée Negreira et l'absence de relations avec son successeur, Laporta. Malgré les tensions au plus haut niveau du club, il a salué la nomination de Hansi Flick au poste d'entraîneur, tout en restant critique à l'égard d'autres aspects de la direction actuelle, notamment la décision de faire appel à une entreprise turque pour la rénovation du Spotify Camp Nou.
« Je n'aurai absolument aucune relation avec lui [Laporta]. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était lors des élections de 2015, que j'ai remportées, et il n'est même pas venu me féliciter », a révélé Bartomeu.
« La meilleure chose qui ait été faite ces dernières années, c’est d’avoir recruté Flick et de construire une équipe qui s’inscrit également dans l’héritage, car sur l’effectif actuel de 23 joueurs, 10 ou 11 viennent de notre époque. Flick a fait un excellent travail et c’est un très bon choix de la part de Laporta, mais tout le reste ne m’a pas vraiment convaincu. »
Concernant le scandale des arbitres, il a noté : « Chacun de nous a défendu son mandat dans l’affaire Negreira. Dans mon cas, je fais l’objet d’une enquête jusqu’en 2018, date à laquelle nous avons décidé de résilier le contrat de Javier Enriquez. J’ai été le seul à demander au juge de ne pas remettre les documents du Barça au Real Madrid, comme celui-ci l’avait demandé il y a quelques mois. Je ne trouvais pas juste que le Real Madrid ait accès aux documents les plus confidentiels du club. La question des rapports d’arbitrage est une pratique courante dans de nombreux clubs, pas seulement au Barça. »