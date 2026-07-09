« Les accusations infondées n'ont pas leur place dans notre sport », déclare l'Italien sur le site Internet de la fédération internationale, sans citer de cas précis. Collina a toutefois ajouté, de manière éloquente : « Personne ne peut prétendre que les décisions arbitrales puissent être influencées par qui que ce soit, pas même par le président de la FIFA. »
Traduit par
Lionel Messi a-t-il bénéficié d’un coup de pouce pour l’emporter ? Le patron des arbitres, Pierluigi Collina, a fermement condamné de graves accusations à l’issue du drame de la Coupe du monde
La Fédération égyptienne de football a officiellement déposé une plainte après l’élimination dramatique en huitièmes de finale face à l’Argentine (2-3) et demandé l’exclusion de la Coupe du monde de l’arbitre français François Letexier. Peu après la rencontre, le sélectionneur national Hossam Hassan a même laissé entendre qu’on souhaitait maintenir le champion du monde, et en particulier Messi, dans la compétition.
Pierluigi Collina a fermement condamné ces propos. Selon lui, les déclarations publiques visant les arbitres peuvent « susciter des réactions pouvant déboucher sur des menaces à leur encontre et à l’encontre de leurs familles. Ce n’est pas acceptable », a-t-il déclaré.
Selon la partie égyptienne, une faute aurait dû être sifflée dans la surface argentine avant le but victorieux d’Enzo Fernández (90^e+2), et un but de Mostafa Ziko (58^e) aurait été injustement refusé.
- Getty Images Sport
Lionel Messi et l'Argentine ont-ils bénéficié d'un traitement de faveur de la part de l'équipe arbitrale ? « Une faute reste une faute. »
Selon Pierluigi Collina, les deux décisions sont justifiées. Avant le but annulé, l’Égyptien Marwan Attia a marché sur le pied de Lisandro Martínez : « Une faute est une faute », tranche l’ancien arbitre. En revanche, le contact qui a précédé le but victorieux en fin de match est, selon lui, « un choc banal du football », confirmation du VAR à l’appui.
De manière générale, toute la phase d’attaque est scrutée pour chaque but. « Si une faute est détectée lors de la construction du jeu et que, selon l’évaluation du VAR, elle a influencé la genèse du but, le VAR recommande un contrôle sur la touche. Il n’existe aucune limite fixe, ni en termes de distance par rapport au but, ni en termes de délai entre l’incident et le but marqué », conclut Collina.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles