La Fédération égyptienne de football a officiellement déposé une plainte après l’élimination dramatique en huitièmes de finale face à l’Argentine (2-3) et demandé l’exclusion de la Coupe du monde de l’arbitre français François Letexier. Peu après la rencontre, le sélectionneur national Hossam Hassan a même laissé entendre qu’on souhaitait maintenir le champion du monde, et en particulier Messi, dans la compétition.

Pierluigi Collina a fermement condamné ces propos. Selon lui, les déclarations publiques visant les arbitres peuvent « susciter des réactions pouvant déboucher sur des menaces à leur encontre et à l’encontre de leurs familles. Ce n’est pas acceptable », a-t-il déclaré.

Selon la partie égyptienne, une faute aurait dû être sifflée dans la surface argentine avant le but victorieux d’Enzo Fernández (90^e+2), et un but de Mostafa Ziko (58^e) aurait été injustement refusé.