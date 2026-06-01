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Lionel Messi Argentina GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Lionel Messi a « parachevé l'art du football » en 2022. Qu'est-ce qui pousse donc le plus grand joueur de tous les temps à viser la gloire en Coupe du monde avec l'Argentine en 2026 ?

Analysis
Argentine
L. Messi
Coupe du monde
FEATURES

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a retenu Lionel Messi dans son groupe pour la Coupe du monde 2026, jeudi, même si son capitaine n'est pas « en pleine forme ». Sans grande surprise, ces deux annonces étaient attendues : tout le monde s'attendait à voir Messi avec l'Albiceleste pour défendre le titre, et il était peu probable qu'il soit déjà à 100 % physiquement.

À 38 ans – il fêtera ses 39 ans plus tard ce mois-ci – Messi n’étonne personne en étant contraint au repos par une « surcharge liée à une fatigue musculaire au niveau du tendon d’Achille gauche », selon le communiqué de l’Inter Miami. Ce muscle, sollicité à haute dose depuis plus de vingt ans, montre logiquement des signes de lassitude.

On peut donc légitimement s’interroger : pourquoi le sextuple Ballon d’Or continue-t-il de pousser son corps au-delà des limites alors que la plupart des footballeurs ont déjà raccroché les crampons ? Il n’a plus rien à prouver, ni titre à ajouter à son palmarès. En soulevant la Coupe du monde au Qatar, il a conclu son parcours de manière si éclatante qu’il a, pour beaucoup, enterré le débat sur le « GOAT ».

Disputer une sixième finale lui apporte-t-il encore quelque chose ? Ou se sait-il déjà légende vivante au point de considérer qu’il n’a plus rien à perdre ?

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Un rêve devenu réalité

    La plupart des joueurs ne décident pas du moment où leur carrière internationale s’achève. La décision leur échappe souvent : elle est généralement prise par un sélectionneur ou imposée par une blessure.

    Même ceux qui ont la chance de prendre eux-mêmes cette décision quittent rarement la scène au sommet de leur gloire. Pour Messi, toutefois, l’occasion s’est présentée de partir en apothéose, après avoir soulevé la Coupe du monde.

    Soulever le trophée constituait son objectif majeur ; son incapacité à imiter Diego Maradona en conduisant son pays vers le sacre suprême avait longtemps été brandie comme un argument de critique, comme si cette lacune pouvait ternir une ère d’excellence inégalée.

    Après l’élimination en huitièmes de finale du Mondial 2018, son « rêve d’enfance » semblait s’être évanoui ; il l’a pourtant concrétisé de manière époustouflante au Qatar.


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  • FBL-WC-2022-MATCH61-ARG-CROAFP

    Un génie surréaliste

    En 2022, Messi a défié les lois de la physique. Âgé de 35 ans, il a surclassé des joueurs de 15 ans ses cadets, à l'image de Josko Gvardiol, qui s'est dit honoré plutôt qu'embarrassé par cette confrontation.

    « Demain, je pourrai dire à mes enfants que j’ai marqué Messi pendant 90 minutes », a déclaré le défenseur après la défaite de la Croatie en demi-finale contre l’Argentine à Lusail.

    Gvardiol n’était pas le seul adversaire à se sentir privilégié d’avoir partagé le terrain avec un joueur qui semblait trop talentueux pour être vrai. « On dirait un faux sur le terrain », a admis l’Australien Keanu Baccus. « C’est surréaliste à quel point il est bon. »

    D’autant plus impressionnantes que ces performances ont été réalisées sous une pression immense : arrivée au Qatar avec une série de 36 matchs sans défaite et auréolée de son titre à la Copa América, l’Argentine a frôlé une élimination prématurée et embarrassante après sa défaite surprise contre l’Arabie saoudite, ce qui a une nouvelle fois remis en question les qualités de capitaine de Messi.


  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Le grand show hollywoodien dans toute sa splendeur

    Au moment où son pays avait le plus besoin de lui, L’Argentin a répondu présent, inscrivant l’unique but de la rencontre face au Mexique puis devenant le premier joueur de l’histoire à marquer en phase de groupes, en huitièmes, en quarts, en demi-finales et en finale. Portée par son capitaine, l’Albiceleste a conquis son premier titre mondial depuis 1986, une performance qui n’avait plus été réalisée par un seul joueur avec une telle autorité depuis Maradona.

    Après avoir récolté un cinquième ballon de meilleur joueur du match en huit sorties, l’attaquant n’aurait pas pu espérer meilleure conclusion. Le scénario rappelait celui d’un film hollywoodien, et il en incarnait le héros qui, enfin, embrassait sa quête.

    « C’est de la folie », a-t-il confié à TyC en brandissant le trophée. « Regardez comme elle est magnifique ! Je la voulais tellement. J’avais la vision que ce serait la bonne… Elle se rapprochait.

    J’ai eu la chance d’accomplir tant de choses dans ma carrière… Et celui qui me manquait est là. Je voulais terminer ma carrière avec ça. Je ne peux plus rien demander de plus, Dieu merci, il m’a tout donné. » Pourtant, Messi a choisi de ne pas tirer sa révérence tout de suite.

  • FBL-CONMEBOL-ARG-TRIBUTEAFP

    Savourer la gloire

    Après avoir attendu si longtemps pour soulever la Coupe du monde, Messi n’était évidemment pas pressé de s’en séparer.

    « Je vais ramener le trophée en Argentine pour en profiter avec vous », a-t-il déclaré aux supporters qui suivaient la rencontre depuis leur salon, au lendemain de ce qui fut sans doute la plus grande finale de l’histoire. « J’adore ce que je fais, j’adore faire partie de l’équipe nationale, et je veux continuer à vivre encore quelques matchs en tant que champion du monde. »

    Il avait pleinement mérité ce privilège et comptait bien en savourer chaque instant.

    Pourtant, ce triomphe ne marquait pas un simple tour d’honneur. Il est vite apparu que Messi visait d’autres médailles : sa détermination, souvent sous-évaluée, était intacte.

    Mais la principale raison de sa longévité en sélection est ailleurs : il prend simplement un immense plaisir à porter le maillot albiceleste.

  • Argentina Press Conference And Training SessionGetty Images Sport

    Le facteur Scaloni

    Remporter la Coupe du monde a tout changé pour Messi. Ce succès l’a libéré d’un fardeau qu’il traînait depuis que Maradona l’avait désigné comme son héritier. Pourtant, le sextuple Ballon d’Or a été le premier à souligner que, malgré ses prouesses individuelles au Qatar, le triomphe argentin reposait avant tout sur un véritable travail d’équipe – et c’est précisément pour cela que cette victoire comptait tant à ses yeux.

    Avant l’arrivée de Lionel Scaloni sur le banc de l’Albiceleste, il n’avait jamais ressenti une telle proximité avec un entraîneur ni avec un groupe de joueurs.

    « Dès le premier jour, il a fixé un cap clair, et ce qu’il a fait de mieux – au-delà de sa manière d’analyser le jeu ou de préparer les matchs – c’est d’être resté proche du groupe », expliquait Messi à ESPN en décembre dernier. « La manière dont il traite les joueurs, dont il crée un lien avec chacun, en les connaissant en tant que personnes et en sachant comment s’adresser à eux, parce qu’il a lui-même construit cette équipe en intégrant de nouveaux joueurs, même des éléments peu connus du football argentin.

    Nous formons un groupe formidable, très soudé, mais à l’entraînement, quand il faut se donner à fond, personne ne calcule. Tout le monde donne le maximum, et c’est une force énorme de ce groupe et de cette sélection.

    « C’est Scaloni et son staff qui ont construit tout cela. L’ambiance au quotidien vient d’eux. » Messi a bien sûr fait sa part du travail.


  • FBL-FRIENDLY-ARG-TRAININGAFP

    Un dernier défi attend les « 11 de Messi ».

    Malgré les critiques sur son leadership, Messi s’est imposé comme un véritable capitaine au fil des années. Autrefois joueur discret laissant son pied gauche parler pour lui, il est devenu capable de lancer des piques verbales à des adversaires de 1,98 m dans le tunnel après les matchs. Cette facette du meilleur joueur du monde était inconnue du grand public, mais ses coéquipiers l’avaient remarquée – et l’adoraient pour cela.

    Emiliano Martínez les a décrits comme des « lions qui se battent pour Messi », et Julián Álvarez a reconnu, juste avant la dernière Copa América, que tout le groupe se réjouissait de pouvoir encore s’appuyer sur son capitaine adoré, celui qui « rend tout le monde meilleur ».

    L’Argentine était devenue une véritable bande de frères – ou, comme le dit l’inimitable Jorge Valdano, l’équivalent footballistique d’« Ocean’s 11 ».

    « J’ai vu une photo des joueurs descendant du bus, Messi en tête, les autres derrière lui, l’encadrant en triangle – cela a une valeur symbolique qui se passe de commentaire mais qui explique ce qu’est l’Argentine », a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde 1986 au Guardian. « On voit le bonheur de Leo : il est libéré. »

    Reste à savoir s’il poursuivra jusqu’en 2026 : sa Copa América 2024 a été écourtée par une blessure, et le même scénario pourrait se reproduire en Coupe du monde.

    Pour Scaloni, inclure Messi est une évidence. À 38 ans, il continue de marquer, de délivrer des passes que nul ne voit et d’exercer une influence sans précédent sur le groupe, au point que le sélectionneur annonçait dès 2022 lui réserver une place pour 2026.

    Certains craignent qu’il ternisse son héritage aux États-Unis, mais peu y croient. Contrairement à son grand rival Cristiano Ronaldo, il a déjà soulevé le trophée suprême. Rien ne peut effacer ses exploits. Il a atteint l’apogée il y a quatre ans ; aujourd’hui, il savoure chaque instant.

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