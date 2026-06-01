Lionel Messi a « parachevé l'art du football » en 2022. Qu'est-ce qui pousse donc le plus grand joueur de tous les temps à viser la gloire en Coupe du monde avec l'Argentine en 2026 ?

Malgré les critiques sur son leadership, Messi s’est imposé comme un véritable capitaine au fil des années. Autrefois joueur discret laissant son pied gauche parler pour lui, il est devenu capable de lancer des piques verbales à des adversaires de 1,98 m dans le tunnel après les matchs. Cette facette du meilleur joueur du monde était inconnue du grand public, mais ses coéquipiers l’avaient remarquée – et l’adoraient pour cela.
Emiliano Martínez les a décrits comme des « lions qui se battent pour Messi », et Julián Álvarez a reconnu, juste avant la dernière Copa América, que tout le groupe se réjouissait de pouvoir encore s’appuyer sur son capitaine adoré, celui qui « rend tout le monde meilleur ».
L’Argentine était devenue une véritable bande de frères – ou, comme le dit l’inimitable Jorge Valdano, l’équivalent footballistique d’« Ocean’s 11 ».
« J’ai vu une photo des joueurs descendant du bus, Messi en tête, les autres derrière lui, l’encadrant en triangle – cela a une valeur symbolique qui se passe de commentaire mais qui explique ce qu’est l’Argentine », a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde 1986 au Guardian. « On voit le bonheur de Leo : il est libéré. »
Reste à savoir s’il poursuivra jusqu’en 2026 : sa Copa América 2024 a été écourtée par une blessure, et le même scénario pourrait se reproduire en Coupe du monde.
Pour Scaloni, inclure Messi est une évidence. À 38 ans, il continue de marquer, de délivrer des passes que nul ne voit et d’exercer une influence sans précédent sur le groupe, au point que le sélectionneur annonçait dès 2022 lui réserver une place pour 2026.
Certains craignent qu’il ternisse son héritage aux États-Unis, mais peu y croient. Contrairement à son grand rival Cristiano Ronaldo, il a déjà soulevé le trophée suprême. Rien ne peut effacer ses exploits. Il a atteint l’apogée il y a quatre ans ; aujourd’hui, il savoure chaque instant.