Lionel Messi a « parachevé l'art du football » en 2022. Qu'est-ce qui pousse donc le plus grand joueur de tous les temps à viser la gloire en Coupe du monde avec l'Argentine en 2026 ?

À 38 ans – il fêtera ses 39 ans plus tard ce mois-ci – Messi n’étonne personne en étant contraint au repos par une « surcharge liée à une fatigue musculaire au niveau du tendon d’Achille gauche », selon le communiqué de l’Inter Miami. Ce muscle, sollicité à haute dose depuis plus de vingt ans, montre logiquement des signes de lassitude.

On peut donc légitimement s’interroger : pourquoi le sextuple Ballon d’Or continue-t-il de pousser son corps au-delà des limites alors que la plupart des footballeurs ont déjà raccroché les crampons ? Il n’a plus rien à prouver, ni titre à ajouter à son palmarès. En soulevant la Coupe du monde au Qatar, il a conclu son parcours de manière si éclatante qu’il a, pour beaucoup, enterré le débat sur le « GOAT ».

Disputer une sixième finale lui apporte-t-il encore quelque chose ? Ou se sait-il déjà légende vivante au point de considérer qu’il n’a plus rien à perdre ?