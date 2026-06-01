Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Lionel Messi Argentina GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

Lionel Messi a « parachevé l'art du football » en 2022. Qu'est-ce qui pousse donc le « GOAT » à viser la gloire en Coupe du monde avec l'Argentine en 2026 ?

Analysis
Argentine
L. Messi
Coupe du monde
FEATURES

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a retenu Lionel Messi dans son groupe pour la Coupe du monde 2026, jeudi, bien que son capitaine ne soit pas « en pleine forme ». Cette double annonce n’a surpris personne. Tout le monde s’attendait à voir Messi avec l’Albiceleste pour défendre son titre, tout comme il était peu probable qu’il soit en condition physique optimale.

À 38 ans – il fêtera ses 39 ans plus tard ce mois-ci – Messi n’étonne personne en étant contraint au repos par une « surcharge liée à une fatigue musculaire au niveau du tendon d’Achille gauche », selon le communiqué de l’Inter Miami. Ce muscle, sollicité à outrance depuis plus de vingt ans, montre aujourd’hui les limites d’un corps poussé dans ses derniers retranchements.

On peut donc légitimement s’interroger : pourquoi le sextuple Ballon d’Or continue-t-il de pousser son corps au-delà des limites alors que la plupart des footballeurs ont depuis longtemps raccroché les crampons ? Il n’a plus rien à prouver, ni sur le plan individuel ni sur le plan collectif. En soulevant le trophée mondial au Qatar, il a conclu son parcours de manière si autoritaire qu’il a, pour ainsi dire, enterré le débat sur le « GOAT ».

Disputer une sixième finale lui apporte-t-il encore quelque chose ? Ou se sent-il désormais si solidement ancré dans le panthéon du football qu’il estime n’avoir plus rien à perdre ?

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Un rêve devenu réalité

    La plupart des joueurs ne décident pas du moment de leur retraite internationale. La décision leur échappe souvent : elle est généralement prise par un sélectionneur ou imposée par une blessure.

    Même ceux qui ont la chance de prendre eux-mêmes cette décision quittent rarement la scène au sommet de leur gloire. Pour Messi, toutefois, l’occasion s’est présentée de partir en apothéose, après avoir enfin soulevé la Coupe du monde.

    Soulever le trophée constituait son objectif majeur ; son incapacité à imiter Diego Maradona en conduisant son pays vers le sacre suprême avait longtemps été brandie comme un argument de critique, comme si cette lacune pouvait ternir une ère d’excellence inégalée.

    Après l’élimination en huitièmes de finale du Mondial 2018, son « rêve d’enfance » semblait s’être évanoui ; il l’a pourtant concrétisé de manière époustouflante au Qatar.


    • Publicité
  • FBL-WC-2022-MATCH61-ARG-CROAFP

    Un génie surréaliste

    En 2022, Messi a défié les lois de la physique. Âgé de 35 ans, il a surclassé des joueurs de 15 ans ses cadets, dont Josko Gvardiol, qui s’est dit honoré plutôt qu’embarrassé par cette confrontation.

    « Demain, je pourrai dire à mes enfants que j’ai marqué Messi pendant 90 minutes », a déclaré le défenseur après la défaite de la Croatie en demi-finale contre l’Argentine à Lusail.

    Gvardiol n’était pas le seul adversaire à se sentir privilégié d’avoir partagé le terrain avec un joueur qui semblait trop talentueux pour être vrai. « On dirait un faux sur le terrain », a admis l’Australien Keanu Baccus. « C’est surréaliste à quel point il est bon. »

    D’autant plus impressionnantes que ces performances ont été réalisées sous une pression immense : championne de la Copa América et invaincue depuis 36 matchs à son arrivée au Qatar, l’Argentine a frôlé une élimination prématurée et embarrassante après sa défaite surprise contre l’Arabie saoudite, ce qui a une nouvelle fois remis en question les qualités de capitaine de Messi.


  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Le grand show hollywoodien dans toute sa splendeur

    Au moment où son pays en avait le plus besoin, L’attaquant argentin a répondu présent en inscrivant l’unique but de la rencontre face au Mexique, puis en devenant le premier joueur de l’histoire à marquer dans chaque phase de la compétition : groupes, huitièmes, quarts, demies et finale. Porté par cette performance historique, l’Albiceleste a conquis son premier titre mondial depuis 1986, une récompense logique tant Messi a dominé la phase finale, rappelant le Maradona de 1986.

    Après avoir décroché un cinquième ballon du match en huit sorties, l’attaquant n’aurait pas pu espérer meilleure conclusion. Le scénario rappelait celui d’un film hollywoodien, et il en incarnait le héros triomphant.

    « C’est de la folie », a-t-il confié à TyC en brandissant le trophée. « Regardez comme elle est magnifique ! Je la voulais tellement. J’avais la vision que ce serait la bonne… Elle se rapprochait.

    J’ai eu la chance d’accomplir tout au long de ma carrière… Et celui qui me manquait est là. Je voulais terminer ma carrière avec ça. Je ne peux plus rien demander de plus, Dieu merci, il m’a tout donné. » Pourtant, Messi a choisi de ne pas tirer sa révérence tout de suite.

  • FBL-CONMEBOL-ARG-TRIBUTEAFP

    Savourer la gloire

    Après avoir attendu si longtemps pour soulever la Coupe du monde, Messi n’était évidemment pas pressé de s’en séparer.

    « Je vais ramener le trophée en Argentine pour en profiter avec vous », a-t-il déclaré aux supporters qui suivaient la rencontre depuis leur pays, au lendemain de ce qui fut sans doute la plus grande finale jamais disputée. « J’adore ce que je fais, j’adore faire partie de l’équipe nationale, et je veux continuer à vivre encore quelques matchs en tant que champion du monde. »

    Il avait largement mérité ce privilège. Après avoir tout donné pour savourer enfin son moment de gloire, il était légitime qu’il en profite pleinement.

    Pourtant, ce triomphe ne marquait pas un simple tour d’honneur. Il est vite apparu que Messi visait d’autres médailles : sa volonté de gagner, souvent sous-estimée, était plus vive que jamais.

    Mais la principale raison de sa longévité en sélection était plus simple : il prenait toujours autant de plaisir sur le terrain.

  • Argentina Press Conference And Training SessionGetty Images Sport

    Le « facteur Scaloni »

    Remporter la Coupe du monde a tout changé pour Messi. Ce succès l’a libéré d’un fardeau qu’il traînait depuis que Maradona l’avait désigné comme son héritier. Au Qatar, malgré ses prouesses individuelles, il a toujours souligné l’importance du collectif, et c’est précisément pour cela que ce titre lui tient tant à cœur.

    Jusqu’à la nomination de Lionel Scaloni au poste de sélectionneur, il n’avait jamais ressenti un lien aussi fort avec un entraîneur ni avec un groupe de joueurs.

    « Dès le premier jour, il a fixé un cap clair, et ce qu’il a fait de mieux – au-delà de sa manière d’analyser le jeu ou de préparer les matchs – c’est sa proximité avec le groupe », expliquait Messi à ESPN en décembre dernier. « La manière dont il traite les joueurs, la façon dont il crée un lien avec chacun, car il les connaît en tant que personnes et sait comment s’adresser à chacun, parce qu’il a lui-même construit cette équipe, en intégrant de nouveaux joueurs, même des éléments peu connus du football argentin.

    Nous formons un groupe formidable, très soudé, mais à l’entraînement, quand il faut se donner à fond, personne ne calcule. Chacun donne le maximum, et cette force collective est l’une des grandes richesses de cette sélection.

    « Scaloni et son staff ont créé tout cela. L’ambiance au quotidien vient d’eux. » Messi a évidemment joué son rôle aussi, cependant.


  • FBL-FRIENDLY-ARG-TRAININGAFP

    Un dernier défi attend les « 11 de Messi ».

    Malgré les critiques sur son leadership, Messi a progressivement endossé son rôle de capitaine. Autrefois homme de peu de mots, il a laissé son pied gauche parler pour lui. Aujourd’hui, il n’hésite plus à lancer des avertissements à des adversaires de 1,98 m dans le tunnel d’après-match. Cette facette du meilleur joueur du monde était inconnue du grand public, mais ses coéquipiers l’avaient remarquée – et l’appréciaient pour cela.

    Emiliano Martínez les a décrits comme des « lions qui se battent pour Messi », et Julián Álvarez a reconnu, juste avant la dernière Copa América, que tout le groupe était ravi de pouvoir encore s’appuyer sur son capitaine adoré, car il rend tout simplement « tout meilleur ».

    L’Argentine était devenue une véritable bande de frères, ou, comme le dit l’inimitable Jorge Valdano, l’équivalent footballistique d’« Ocean’s 11 ».

    « J’ai vu une photo des joueurs descendant du bus, Messi en tête, les autres derrière lui, l’encadrant en triangle – cela a une valeur symbolique qui se passe de commentaire mais qui explique ce qu’est l’Argentine », a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde 1986 au Guardian. « On voit le bonheur de Leo : il est libéré. »

    Reste à savoir s’il poursuivra jusqu’en 2026 : sa Copa América 2024 a été écourtée par une blessure, et le même scénario pourrait se reproduire en Coupe du monde.

    Pour Scaloni, inclure Messi est une évidence. À 38 ans, il continue de marquer et de servir des passes que personne ne voit, et son influence sur le groupe est, selon le sélectionneur, sans précédent ; raison pourlaquelle il lui promettait déjà en 2022 une place pour 2026.

    Certains craignent qu’il puisse ternir son héritage aux États-Unis, mais peu y croient vraiment. Contrairement à son grand rival Cristiano Ronaldo, il a déjà soulevé le trophée suprême. Rien ne peut effacer ce qu’il a déjà accompli. Il a atteint l’apogée de sa carrière il y a quatre ans ; aujourd’hui, il savoure simplement chaque instant.

Matchs Amicaux
Argentine crest
Argentine
ARG
Honduras crest
Honduras
HON