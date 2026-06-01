À 38 ans – il fêtera ses 39 ans plus tard ce mois-ci – Messi n’étonne personne en étant contraint au repos par une « surcharge liée à une fatigue musculaire au niveau du tendon d’Achille gauche », selon le communiqué de l’Inter Miami. Ce muscle, sollicité à outrance depuis plus de vingt ans, montre aujourd’hui les limites d’un corps poussé dans ses derniers retranchements.

On peut donc légitimement s’interroger : pourquoi le sextuple Ballon d’Or continue-t-il de pousser son corps au-delà des limites alors que la plupart des footballeurs ont depuis longtemps raccroché les crampons ? Il n’a plus rien à prouver, ni sur le plan individuel ni sur le plan collectif. En soulevant le trophée mondial au Qatar, il a conclu son parcours de manière si autoritaire qu’il a, pour ainsi dire, enterré le débat sur le « GOAT ».

Disputer une sixième finale lui apporte-t-il encore quelque chose ? Ou se sent-il désormais si solidement ancré dans le panthéon du football qu’il estime n’avoir plus rien à perdre ?