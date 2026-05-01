Interrogé sur l’importance de cette rencontre, Colapinto a souligné la dimension intime de l’échange, qui a permis aux deux sportifs de nouer un lien personnel, à l’abri de la pression des médias et du marketing.

S’exprimant auprès de Motorsport.com, il a confié : « Je ne sais pas. Je pense que c’est une course très chargée. Ils ont un match samedi après-midi. C’était un moment très spécial. C’était quelque chose dont j’avais rêvé toute ma vie. Si vous demandez à n’importe quel Argentin qui il aimerait rencontrer, c’est Leo. J’ai eu cette chance. »