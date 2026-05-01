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Lionel Messi a offert un moment inoubliable à Franco Colapinto, étoile montante de la Formule 1, en exauçant son rêve, après que le pilote argentin eut reçu un casque dédicacé d’un pilote Alpine
Une portée nationale
La rencontre entre les deux Argentins a eu lieu au centre d’entraînement de Miami. Colapinto avait confié, lors d’un match amical à Buenos Aires, que Messi était la seule personne qu’il tenait absolument à voir. Rejoints par Rodrigo De Paul, coéquipier de Messi en sélection, les trois hommes ont partagé un moment de calme, loin des projecteurs de la compétition professionnelle. Ce rendez-vous fait suite à un geste symbolique prévu en juin 2025 : le pilote de 22 ans avait alors offert l’un de ses casques de course dédicacés au capitaine de Miami.
Rêver du Lion
Interrogé sur l’importance de cette rencontre, Colapinto a souligné la dimension intime de l’échange, qui a permis aux deux sportifs de nouer un lien personnel, à l’abri de la pression des médias et du marketing.
S’exprimant auprès de Motorsport.com, il a confié : « Je ne sais pas. Je pense que c’est une course très chargée. Ils ont un match samedi après-midi. C’était un moment très spécial. C’était quelque chose dont j’avais rêvé toute ma vie. Si vous demandez à n’importe quel Argentin qui il aimerait rencontrer, c’est Leo. J’ai eu cette chance. »
« Un moment très spécial »
Le pilote Alpine, grand supporter de football et fidèle à Boca Juniors, a savouré un instant informel avec le huit fois lauréat du Ballon d’Or. Il a confié : « Je souhaitais depuis longtemps le rencontrer, mais l’occasion ne s’était jamais présentée. Pas de caméras, pas de contraintes marketing : juste une conversation informelle entre lui, moi et Rodrigo De Paul. Un moment rare, loin du sport, que j’avais toujours rêvé de vivre. »
- AFP
Le championnat fait son retour à Miami.
La saison de Formule 1 reprend ses droits avec le Grand Prix de Miami, cinq semaines après la dernière manche disputée. Colapinto pointe actuellement au 16e rang du championnat des pilotes, à 14 unités de son expérimenté coéquipier Pierre Gasly. Le jeune Argentin espère que l’élan tiré de sa rencontre avec son héros national lui permettra de hausser son niveau de performance sur le difficile circuit urbain floridien.