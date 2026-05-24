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Lionel Messi à la Lazio ! L’ancien attaquant du FC Barcelone Pedro révèle les joueurs qu’il a aidés à transférer, et David de Gea figure aussi sur cette liste prestigieuse
Des adieux émouvants mettent fin à une aventure légendaire avec la Lazio
Pedro a fait ses adieux émouvants à la Lazio après avoir disputé son dernier match sous les couleurs du club contre Pise samedi soir, concluant sa carrière avec un but lors d'une victoire après avoir été menés au score. Lors d'une interview accordée à la chaîne YouTube officielle du club, l'Espagnol a confirmé que son aventure dans la capitale italienne touchait à sa fin après un passage remarquable. Au cours de son séjour dans la capitale, le joueur de 38 ans a disputé 209 matchs et inscrit 39 buts. La saison a toutefois été difficile pour le club, qui a terminé neuvième de la Serie A et manqué de se qualifier pour une compétition européenne.
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Des tentatives de transfert ambitieuses pour des stars internationales
Tout en se concentrant sur le terrain, Pedro admet avoir endossé le rôle de recruteur officieux, révélant que Messi, David de Gea et Jordi Alba figuraient parmi les joueurs qu’il a tenté de convaincre de rejoindre la Lazio. « J’ai toujours essayé », déclare Pedro lorsqu’on lui demande s’il a déjà failli persuader un ancien coéquipier de signer au club. « Même avec Messi, ce n’était évidemment pas facile (rires). Puis Jordi Alba et De Gea, lorsqu’ils étaient libres de tout contrat. Je me souviens aussi d’avoir évoqué Bartra avec Sarri, ainsi que David Luiz. J’aurais adoré leur faire découvrir la passion de nos supporters. »
Une carrière fulgurante couronnée de succès
Pedro quitte le football italien avec l’un des palmarès les plus riches de l’histoire du sport. L’ailier chevronné a remporté la Coupe du monde 2010 et l’Euro 2012 avec l’Espagne. Au niveau des clubs, son âge d’or barcelonais lui a permis de remporter trois Ligue des champions, cinq Liga et deux Coupes du monde des clubs. Il a également brillé en Angleterre sous les couleurs de Chelsea, ajoutant à son palmarès un titre de Premier League, l’Europa League et une FA Cup.
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Quelle sera la prochaine étape pour ce vétéran espagnol ?
Après avoir mis un terme à son incroyable aventure en Italie, le vétéran n’a pas encore confirmé la suite de son parcours. Dans son message d’adieu, il a appelé à l’unité entre les joueurs, le staff et les supporters de la Lazio. « La priorité est de retrouver l’unité entre l’équipe, les supporters et le club, pour que tous aillent dans la même direction », a déclaré Pedro. « Je suis certain que d’ici quelques années, la Lazio remportera à nouveau des trophées et se battra pour une place européenne. Et j’espère revenir un jour pour y contribuer. »