Lionel Messi à la Lazio ! L’ancien attaquant du FC Barcelone Pedro révèle les joueurs qu’il a aidés à transférer, et David de Gea figure aussi sur cette liste prestigieuse

Pedro a fait ses adieux émouvants à la Lazio après avoir disputé son dernier match sous les couleurs du club contre Pise samedi soir, concluant sa carrière avec un but lors d'une victoire après avoir été menés au score. Lors d'une interview accordée à la chaîne YouTube officielle du club, l'Espagnol a confirmé que son aventure dans la capitale italienne touchait à sa fin après un passage remarquable. Au cours de son séjour dans la capitale, le joueur de 38 ans a disputé 209 matchs et inscrit 39 buts. La saison a toutefois été difficile pour le club, qui a terminé neuvième de la Serie A et manqué de se qualifier pour une compétition européenne.