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Lionel Messi a été célébré en Argentine par une statue imposante de 85 pieds, érigée en hommage à ses exploits lors de la Coupe du monde
Un monument qui bat tous les records en Patagonie
L’ampleur de cet hommage témoigne de l’influence que Messi continue d’exercer sur son pays natal. Pesant 70 tonnes d’acier et mesurant 26 mètres (85 pieds), cette structure a été dévoilée dans la ville pétrolière isolée de Cutral Co. Le sculpteur local Aldo Beroisa a passé 18 mois à réaliser minutieusement cette œuvre, qui immortalise le moment emblématique où Messi s’est mis à genoux au stade de Lusail après la victoire de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022.
« C’est l’ambassadeur naturel de l’Argentine », a expliqué Aldo Beroisa àl’Associated Press. « Pour moi, c’était très important, non seulement en tant qu’artiste, mais aussi en tant qu’Argentin. »
La statue le montre serrant son maillot de l’équipe nationale et pointant le ciel du doigt, une célébration familière dédiée à sa grand-mère décédée. Si Cutral Co est habituellement connue pour son industrie plutôt que pour le tourisme, la ville a enregistré un afflux de visiteurs depuis l’inauguration de la sculpture.
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Un événement encore plus imposant que l’hommage rendu à l’Inde.
Cette nouvelle installation surpasses une tentative précédente d’hommage à grande échelle rendu à l’attaquant. Lors d’une tournée promotionnelle intitulée « GOAT Tour » en Inde en décembre dernier, une statue de 21,3 mètres (70 pieds) avait été érigée à Kolkata. Les autorités du Bengale-Occidental ont toutefois ordonné son démantèlement pour des raisons de sécurité : la structure, jugée « instable », se balançait dangereusement sous l’effet du vent.
« La statue de la légende du football argentin a été jugée dangereuse », a expliqué Sharadwat Mukherjee, député de l’État. « Nous avons remarqué qu’elle se balançait sous l’effet du vent. » Tandis que les autorités indiennes cherchent un site plus sûr pour la remonter, le nouveau monument patagonien s’empare officiellement du titre de plus grande statue dédiée au joueur huit fois lauréat du Ballon d’Or.
Messi continue d'écrire l'histoire du football en battant de nouveaux records sur le terrain.
La date de cette révélation coïncide avec une nouvelle étape historique pour le capitaine argentin. Lundi, lors d’une victoire 2-0 contre l’Autriche, Messi a inscrit un doublé, portant à 18 son total de buts en Coupe du monde. Il a ainsi dépassé l’ancien record de l’attaquant allemand Miroslav Klose et est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.
À 38 ans – il fêtera ses 39 ans ce mercredi – la longévité de Messi au plus haut niveau demeure inégalée. Cette performance historique attise davantage la « Messimania » qui s’empare de l’Argentine, offrant un cadre parfait pour le dévoilement de cette immense structure d’acier en Patagonie et pour les multiples hommages prévus à travers le pays.
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Esprit communautaire et implication des supporters
Au-delà des monuments en acier et en pierre, des hommages plus modestes mais tout aussi passionnés surgissent un peu partout. Dans une banlieue de Buenos Aires, l’artiste Leonel García vient de terminer une fresque imposante où s’alignent les noms de 1 300 supporters. Messi lui-même a salué l’initiative dans une vidéo : « C’est fou… un grand merci à vous tous, à ceux qui ont soutenu ce projet, qui sont venus le voir et qui continuent de venir. »
L’œuvre le montre détendu, savourant un match amical après le Mondial qatari, et symbolise la joie qu’il a offerte à la nation après 36 ans d’attente. García salue son pouvoir fédérateur : « Messi apporte de la joie au pays… Messi rassemble tout le monde… et la fresque fait de même, car des gens de partout se retrouvent ici, de toutes les classes sociales et de tous les horizons politiques. »