L’ampleur de cet hommage témoigne de l’influence que Messi continue d’exercer sur son pays natal. Pesant 70 tonnes d’acier et mesurant 26 mètres (85 pieds), cette structure a été dévoilée dans la ville pétrolière isolée de Cutral Co. Le sculpteur local Aldo Beroisa a passé 18 mois à réaliser minutieusement cette œuvre, qui immortalise le moment emblématique où Messi s’est mis à genoux au stade de Lusail après la victoire de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022.

« C’est l’ambassadeur naturel de l’Argentine », a expliqué Aldo Beroisa àl’Associated Press. « Pour moi, c’était très important, non seulement en tant qu’artiste, mais aussi en tant qu’Argentin. »

La statue le montre serrant son maillot de l’équipe nationale et pointant le ciel du doigt, une célébration familière dédiée à sa grand-mère décédée. Si Cutral Co est habituellement connue pour son industrie plutôt que pour le tourisme, la ville a enregistré un afflux de visiteurs depuis l’inauguration de la sculpture.