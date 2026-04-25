À 18 ans, Heaps prend une décision alors inédite : elle renonce à l’université pour passer professionnelle immédiatement, devenant la première Américaine à franchir ce pas. Il faudra attendre cinq ans pour qu’une autre joueuse, Mallory Swanson, suive cette voie et sollicite même les conseils de Heaps. Aujourd’hui, ce parcours est devenu si courant qu’il ne surprend plus personne.

Non contente de passer pro à 18 ans, Heaps a aussi quitté les États-Unis pour franchir le pas, multipliant les risques. À l’époque, aucune joueuse de l’équipe nationale américaine ne s’expatriait. Seule Ali Krieger avait disputé une Coupe du monde en évoluant hors du pays, en 2011. Il a fallu attendre douze ans pour qu’une autre joueuse suive cette voie.

Cette joueuse, c’était bien sûr Heaps : le pari qu’elle a pris il y a environ quatorze ans, en rejoignant le Paris Saint-Germain alors qu’elle n’était qu’une adolescente au visage frais et sans maîtriser le français, s’est révélé extrêmement lucratif. Les portes qu’elle a ouvertes à ses compatriotes sont nombreuses. Alors que son retour aux États-Unis se profile, un nouveau triomphe en Ligue des champions lui offrirait une sortie européenne en apothéose et lui permettrait de devenir la première Américaine à remporter la compétition à deux reprises.