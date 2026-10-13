Les Dogues ont publié un communiqué virulent condamnant un tacle qu’ils qualifient de « dangereux ». Ils ont directement mis en cause la qualité de l’arbitrage et confirmé étudier toutes les voies de recours pour obtenir réparation.

Réclamant des comptes aux instances de l’arbitrage et affichant son soutien à son défenseur blessé, Lille a déclaré : « Les circonstances de l’incident et l’absence de toute sanction soulèvent de sérieuses questions pour le club.

« Le LOSC étudie toutes les voies de recours possibles et se réserve le droit d’engager toute action en justice nécessaire pour obtenir réparation de ses préjudices. Il soutiendra Tiago dans toutes les démarches qu’il décidera d’entreprendre pour défendre ses droits. »