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Adhe Makayasa
Traduit par

Lille envisage une action en justice après un tacle « dangereux » qui a causé à Tiago Santos une blessure au ligament croisé antérieur mettant fin à sa saison

Lille
Tiago Santos
Lille vs Le Havre
Le Havre
Ligue 1

Lille envisage une action en justice sans précédent après la blessure au genou contractée ce week-end par son défenseur Tiago Santos, qui met fin à sa saison. Le club français a réagi avec colère après que le latéral portugais s’est rompu le ligament croisé antérieur lors d’une intervention non sanctionnée du milieu du Havre Amir Richardson. Lille a demandé des explications aux instances arbitrales.

  • Un coup dévastateur provoque un tollé

    Le club du Stade Pierre-Mauroy est prêt à engager des poursuites après qu’un tacle violent a mis prématurément fin à la saison de son latéral droit vedette. Un tacle appuyé, resté totalement impuni, lui a déchiré les ligaments du genou droit, deux ans seulement après une blessure similaire au genou gauche. Les dirigeants du club réclament désormais des explications à la fédération française et aux responsables de la ligue, les arbitres et l’assistance vidéo à l’arbitrage n’ayant pas sanctionné le tacle.


  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-TROYESAFP

    Un club indigné menace d’engager une procédure judiciaire sans précédent

    Les Dogues ont publié un communiqué virulent condamnant un tacle qu’ils qualifient de « dangereux ». Ils ont directement mis en cause la qualité de l’arbitrage et confirmé étudier toutes les voies de recours pour obtenir réparation.

    Réclamant des comptes aux instances de l’arbitrage et affichant son soutien à son défenseur blessé, Lille a déclaré : « Les circonstances de l’incident et l’absence de toute sanction soulèvent de sérieuses questions pour le club.

    « Le LOSC étudie toutes les voies de recours possibles et se réserve le droit d’engager toute action en justice nécessaire pour obtenir réparation de ses préjudices. Il soutiendra Tiago dans toutes les démarches qu’il décidera d’entreprendre pour défendre ses droits. »

  • Des adversaires prennent la défense d’un milieu de terrain sur fond de polémique

    Le Havre a rapidement pris publiquement la défense de son joueur, tout en souhaitant un prompt rétablissement au latéral portugais. Le club a souligné que l’arbitre du match, Bastien Dechepy, et l’arbitre chargé de la VAR avaient tous deux choisi de ne pas sanctionner l’intervention.

    Contestant les propos sur la gravité de l’intervention, le HAC a publié une réponse officielle : « Le Havre Athletic Club et son joueur, Amir Richardson, souhaitent tout d’abord renouveler leur soutien sincère et total au joueur lillois Tiago Santos, blessé lors du match de samedi, et lui souhaitent un prompt rétablissement. »

    « Tout en comprenant l’émotion suscitée par cette blessure et ses conséquences, le HAC tient à rappeler que l’arbitre du match, M. Bastien Dechepy, ainsi que l’arbitre chargé de la VAR, n’ont pas jugé nécessaire de sanctionner Amir Richardson. »

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  • imago-sport-1082852079.jpgZUMA Press Wire

    Un défi européen de taille se profile

    Malgré le coup dur que représente la perte d’un défenseur clé, les hommes de Davide Ancelotti doivent rapidement se tourner vers un choc difficile face à Arsenal en Ligue des champions. Les Dogues veulent absolument rebondir à Londres après leur courte défaite 3-2 contre le Real Betis lors de leur premier match européen. Leur deuxième place au classement du championnat devrait au moins leur redonner le moral avant une série de matches sans répit.

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