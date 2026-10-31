Le talent pur et la magie que recèle le pied gauche ne sont pas l'apanage du club d'Al-Ittihad ni de son prodige Suhaib Hossawi, car Al-Ahli possède lui aussi un joueur doté de telles qualités : l'ailier étincelant Ziyad Mulla.
Mulla devance Hossawi sur le plan offensif, puisqu'il a inscrit 4 buts depuis le début de la saison actuelle de Roshn Saudi League, et il était en lice pour le titre de meilleur buteur lors des premières journées.
Cependant, l'ailier d'Al-Ahli a nettement reculé sur le plan offensif après les deux premières journées, lui qui avait signé un triplé lors de la victoire face à Al-Fayha sur le score de 3-1, lors de la première journée, avant de marquer un autre but lors de la victoire contre Al-Fateh sur le score de 2-1, lors de la deuxième journée.
Depuis, Ziyad Mulla a reculé sur le plan offensif, n'ayant marqué aucun but lors des six derniers matchs.
Le derby de Djeddah face au voisin et éternel rival Al-Ittihad pourrait être l'occasion idéale pour le jeune joueur de montrer ses capacités et de retrouver son éclat, que ce soit en termes de buts marqués ou même de passes décisives.