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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Ligue Roshn Saudi : Vicente en tête des 5 talents à suivre lors de la journée du derby de Djeddah

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
J. Wissing
Al Ittihad U21 vs Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21
Al Khaleej U21 vs Al Nassr U21
Al Khaleej U21
Al Nassr U21
Al Watan U21 vs Al Taawoun U21
Al Watan U21
Al Taawoun U21
Arabie saoudite
Allemagne

Le jeune talent d'Al-Ittihad réalise une saison remarquable

Les fans de football ont rendez-vous avec des spectacles enchanteurs lors de la neuvième journée de la Joy League Elite (le championnat saoudien des moins de 21 ans).

La neuvième journée de la Joy League Elite sera le théâtre de matchs très disputés, et sans aucun doute en tête d'affiche figure le derby de Djeddah, qui opposera Al-Ittihad à Al-Ahli sur la pelouse des « Tigres », le dimanche 1er novembre prochain.

  • Suhaib Hawsawi, la découverte de Fiessing

    Et tous les regards dans ce derby seront tournés vers Souhaib Houssaoui, l'ailier de l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Ittihad, d'autant plus qu'il a été l'un des éléments les plus en vue dans la Ligue d'élite Joy ces derniers temps.

    Houssaoui possède un pied gauche magique qu'il utilise au poste d'ailier droit, et se distingue par sa capacité à contrôler le ballon, à dribbler et à délivrer des passes précises avec une vision perçante, ce qui le rend toujours remarquable.

    Le dernier à s'être intéressé au talent de Souhaib Houssaoui a été l'Allemand Jens Wissing, directeur technique de l'équipe première du club d'Al-Ittihad, qui l'a convoqué pour la première fois dans la liste des « Tigres » lors du match face à Abha en Roshn Saudi League.

    Il est vrai qu'il n'a pas joué, mais cette convocation donnera au jeune ailier saoudien une motivation supplémentaire s'il participe au derby de Djeddah contre le voisin et rival traditionnel Al-Ahli, d'autant plus que ce sera une occasion en or de briller et de poursuivre son travail avec l'équipe première.

  • Ziad Mella

    Le talent pur et la magie que recèle le pied gauche ne sont pas l'apanage du club d'Al-Ittihad ni de son prodige Suhaib Hossawi, car Al-Ahli possède lui aussi un joueur doté de telles qualités : l'ailier étincelant Ziyad Mulla.

    Mulla devance Hossawi sur le plan offensif, puisqu'il a inscrit 4 buts depuis le début de la saison actuelle de Roshn Saudi League, et il était en lice pour le titre de meilleur buteur lors des premières journées.

    Cependant, l'ailier d'Al-Ahli a nettement reculé sur le plan offensif après les deux premières journées, lui qui avait signé un triplé lors de la victoire face à Al-Fayha sur le score de 3-1, lors de la première journée, avant de marquer un autre but lors de la victoire contre Al-Fateh sur le score de 2-1, lors de la deuxième journée.

    Depuis, Ziyad Mulla a reculé sur le plan offensif, n'ayant marqué aucun but lors des six derniers matchs.

    Le derby de Djeddah face au voisin et éternel rival Al-Ittihad pourrait être l'occasion idéale pour le jeune joueur de montrer ses capacités et de retrouver son éclat, que ce soit en termes de buts marqués ou même de passes décisives.

  • Louay Al-Muhaimid

    Impossible de parler de la magie du pied gauche sans évoquer le numéro 10 du club d'Al-Taawoun, Loai Al-Muhaimid, l'une des figures les plus marquantes de la saison en cours en Roshn Saudi League Élite.

    Al-Muhaimid s'est distingué depuis le début de la saison par sa qualité de passe, au point d'avoir été le deuxième joueur le plus décisif en matière de création de buts en Roshn Saudi League Élite, avec 3 passes décisives.

    Mais le jeune joueur a montré un autre visage lors de la dernière journée, révélant une formidable capacité à marquer avec un doublé qui a conduit Al-Taawoun à la victoire face à Al-Ettifaq sur le score de 5-1.

    Al-Muhaimid a inscrit ses deux buts de deux façons superbes : le premier est venu d'une frappe puissante en jeu ouvert, tandis que le second est né d'un coup franc, une habileté devenue rare sur les terrains de football aujourd'hui.

    Les supporters d'Al-Taawoun comptent sur leur magicien au pied gauche pour décrocher un nouveau résultat positif face à Al-Watan, afin de conserver leur troisième place au classement de la Roshn Saudi League Élite.

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  • Abdulrahman Al-Anzi

    En parlant de buts, le club d'Al-Nassr possède l'un des meilleurs buteurs de la saison actuelle de la Joy Elite League, notamment lors des dernières journées : Abdulrahman Al-Anazi.

    Al-Anazi a coiffé au poteau Asim Mohammed, l'une des stars de l'équipe d'Al-Nassr des moins de 21 ans la saison dernière, en particulier sur le plan offensif, puisqu'il est devenu le meilleur buteur cette saison.

    Al-Anazi a inscrit 3 buts avec le club de la capitale lors de la saison actuelle de la Joy Elite League, dont 2 lors des deux derniers matchs, face respectivement à Al-Wehda et Al-Qadisiyah.

    Le jeune attaquant aura une nouvelle occasion de marquer lorsqu'Al-Nassr se rendra chez Al-Khaleej, d'autant plus que ce dernier souffre sur le plan défensif, ayant encaissé 15 buts depuis le début de la saison actuelle.

  • Dayo Osho

    Un autre buteur qui a attiré tous les regards lors de la saison actuelle de la Joy League d'élite, le Nigérian Dayo Osho, attaquant d'Al-Faisaly, qui s'apprête à disputer un match relevé contre Al-Fateh, cinquième au classement.

    Osho a fortement attiré l'attention cette saison en championnat saoudien des moins de 21 ans, notamment grâce à ses qualités de buteur qui ont fait d'Al-Faisaly le meilleur promu de la Ligue des régions.

    Osho occupe la cinquième place au classement des buteurs de la Joy League d'élite cette saison avec 6 buts, à seulement deux buts de Mohammed Al-Issa et Moussa Adam, et à un but d'Ammar Al-Ghamdi et Jefferson Ramos.

    L'attaquant nigérian a inscrit deux buts lors des deux derniers matchs d'Al-Faisaly contre Al-Riyadh et Al-Khaleej, ce qui le rend déterminé à poursuivre sur sa lancée et à marquer un nouveau but pour continuer à se battre pour le titre de meilleur buteur.