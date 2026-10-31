Et tous les regards dans ce derby seront tournés vers Souhaib Houssaoui, l'ailier de l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Ittihad, d'autant plus qu'il a été l'un des éléments les plus en vue dans la Ligue d'élite Joy ces derniers temps.

Houssaoui possède un pied gauche magique qu'il utilise au poste d'ailier droit, et se distingue par sa capacité à contrôler le ballon, à dribbler et à délivrer des passes précises avec une vision perçante, ce qui le rend toujours remarquable.

Le dernier à s'être intéressé au talent de Souhaib Houssaoui a été l'Allemand Jens Wissing, directeur technique de l'équipe première du club d'Al-Ittihad, qui l'a convoqué pour la première fois dans la liste des « Tigres » lors du match face à Abha en Roshn Saudi League.

Il est vrai qu'il n'a pas joué, mais cette convocation donnera au jeune ailier saoudien une motivation supplémentaire s'il participe au derby de Djeddah contre le voisin et rival traditionnel Al-Ahli, d'autant plus que ce sera une occasion en or de briller et de poursuivre son travail avec l'équipe première.