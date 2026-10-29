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فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account
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Ligue Roshn Saudi : le derby de Djeddah pour trancher la lutte au sommet, et Al-Hilal absent lors de la neuvième journée

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 vs Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21
Al Khaleej U21 vs Al Nassr U21
Al Khaleej U21
Al Nassr U21
Al Watan U21 vs Al Taawoun U21
Al Watan U21
Al Taawoun U21
Arabie saoudite

Une journée pleine du suspense attendu

L'heure est venue de vivre davantage de sensations fortes dans la Joy Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans), avec le coup d'envoi de la neuvième journée, qui sera le théâtre de l'une des rencontres les plus chaudes de la saison.

Les matches de la neuvième journée de la Joy Elite League débuteront le dimanche 1er novembre prochain et se poursuivront sur deux jours, qui seront rythmés par des rencontres passionnantes et spectaculaires.

  • Al-Hilal absent lors de la neuvième journée

    Al-Qadisiyah entame cette journée dimanche, lorsqu'il accueillera Al-Najmah sur la pelouse du stade du club Al-Nahda à Dammam, au moment même où Al-Nassr se déplacera en hôte redoutable chez Al-Khaleej, sur le stade de ce dernier à Safwa.

    Al-Jabalain accueille Neom sur le stade du Prince Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi à Haïl, tandis que Damac affronte Al-Akhdoud sur le terrain annexe numéro 1 de la cité sportive du Prince Sultan bin Abdulaziz à Abha.

    Al-Wehda rencontre Al-Orobah sur le stade de la cité sportive du Roi Abdulaziz à La Mecque, tandis qu'Al-Taawoun se déplace en hôte redoutable chez Al-Watan, sur le stade de la cité sportive du Prince Sultan bin Abdulaziz à Abha.

    Quant au dernier match de cette première journée, il en sera le bouquet final, lorsqu'Al-Ittihad accueillera son voisin et rival traditionnel Al-Ahli dans le derby de Djeddah, le choc le plus relevé de cette journée, et peut-être de toute la saison.

    La deuxième journée, le lundi 2 novembre, débute par le match entre Al-Ettifaq et Al-Ansar à Dammam, tandis qu'Al-Fateh rencontre Al-Faisaly sur le stade Meydan Tamweel Al-Oula à Al-Hassa.

    Al-Riyadh accueille son adversaire Al-Hazm sur le stade de l'université de la Princesse Nourah dans la capitale saoudienne, et Al-Fayha accueille également son adversaire Al-Kholood sur le stade de la cité sportive d'Al-Majmaah.

    En revanche, le match qui devait opposer Al-Hilal à Al-Tadhamon sur le stade du club Al-Orobah à Al-Jawf a été reporté, puisqu'il se tiendra le 18 décembre prochain.

  • Le derby de la mer : la lutte pour le sommet se décide à Djeddah

    Derby de Djeddah, derby de la mer ou derby au sommet, appelez-le comme vous voulez, car c'est le derby qui réunit les deux leaders du championnat saoudien des moins de 21 ans cette saison jusqu'à présent.

    Depuis le début de la saison en cours, les deux clubs de la ville de Djeddah se livrent à une lutte pour la tête du championnat Joï Élite, et le moment est venu pour que cette rivalité se joue en face à face, lorsqu'ils se rencontreront dimanche sur la pelouse d'Al-Ittihad.

    Al-Ittihad aborde le derby dans sa meilleure forme, et comment pourrait-il en être autrement, lui qui a réussi à remporter ses 7 derniers matches d'affilée, après le match nul et vierge lors de la première journée face à l'équipe de Damac.

    Depuis, « le Doyen » a disputé 7 matches, qu'il a tous remportés. Ses joueurs ont également inscrit 15 buts, soit une moyenne de près de deux buts par match, tandis que ses filets n'ont encaissé que 3 buts, faisant de lui le détenteur de la meilleure défense.

    22 points placent Al-Ittihad en tête, avec 4 points d'avance sur Al-Ahli, deuxième au classement, ce qui signifie qu'il ne quittera pas la première place quel que soit le résultat du derby, mais qu'il pourrait porter l'écart avec son voisin et rival traditionnel à 7 points en cas de victoire.

    Al-Ahli réalise lui aussi une bonne saison, puisqu'il est la seule équipe avec Al-Ittihad à n'avoir subi aucune défaite dans le championnat Joï Élite jusqu'à présent.

    Mais ce qui a gâché la saison d'Al-Ahli et l'a éloigné de la tête du classement d'Al-Ittihad, c'est le grand nombre de matches nuls, l'équipe ayant fait match nul à 3 reprises, toutes lors de ses 6 derniers matches, où elle gagne un match et fait match nul au suivant.

    Al-Ahli devance toutefois nettement Al-Ittihad sur le plan offensif, ayant inscrit 21 buts, soit une moyenne proche de 3 buts par match, et détient la deuxième meilleure attaque, derrière Al-Ettifaq qui a marqué 28 buts.

    Il convient de noter que les deux équipes se sont affrontées une seule fois la saison dernière, lors de la troisième journée, sur la pelouse d'Al-Ahli à Djeddah, et que la rencontre s'est soldée par un match nul positif de 1-1.

  • Al-Taawoun menace la deuxième place d'Al-Ahli

    Al-Ahli n'espérera pas seulement rattraper et se rapprocher du sommet occupé par Al-Ittihad, mais craindra aussi de perdre sa deuxième place au profit de son premier poursuivant, Al-Taawoun.

    Al-Taawoun ne compte que 3 points de retard sur Al-Ahli, occupant la troisième place avec 15 points, ce qui signifie qu'une victoire de sa part et une défaite du « Raqi » le propulseraient à égalité à la deuxième place, avec un match en retard à disputer.

    Malgré sa défaite face au leader Al-Ittihad, Al-Taawoun a su se ressaisir lors de la dernière journée, en signant une large et surprenante victoire sur Al-Ettifaq sur le score de 5-1, se plaçant ainsi avec force parmi les prétendants à la tête du classement.

    Et si la victoire sur Al-Ettifaq a été obtenue grâce à une manita, nul doute que les choses seront plus faciles lorsque le « Sukkari Al-Qassim » affrontera l'équipe d'Al-Watan, vingt-deuxième avec 3 points, issus d'une seule victoire et de deux défaites.

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  • Al-Nassr : de Qadsiah à Sihat

    Une autre équipe aborde les rencontres de la neuvième journée avec un regain de confiance : Al-Nassr, qui a enfin retrouvé le goût de la victoire lors de la dernière journée en battant Al-Qadisiyah sur le score de 2-1, bien qu'il ait été mené au départ.

    Il est vrai qu'Al-Nassr souffre de résultats en dents de scie depuis le début de la saison, mais une victoire face à une équipe du calibre d'Al-Qadisiyah pourrait servir de nouveau point de départ pour retrouver le niveau que le club devrait afficher cette saison.

    Cette précieuse victoire a porté le total de « Al-Alami » à 10 points, ce qui lui vaut la onzième place au classement, avec 3 victoires, un nul et deux défaites.

    La prochaine mission d'Al-Nassr ne sera pas beaucoup plus facile que la précédente, puisqu'il sera contraint de se déplacer à Sihat pour affronter Al-Khaleej.

    Il est vrai qu'Al-Khaleej n'affiche pas son meilleur niveau, occupant la quinzième place avec seulement 8 points, récoltés grâce à deux victoires, deux nuls et 4 défaites, mais cela ne signifie pas que la tâche sera aisée.

  • Le meilleur et le pire de la Roshn Saudi League

    De manière générale, on peut dire qu'Al-Ittihad et Al-Ahli sont les deux seules équipes à n'avoir subi aucune défaite lors de la saison en cours du championnat Joy Elite, avant le derby qui les oppose.

    À l'inverse, l'équipe d'Al-Akhdoud est la seule à n'avoir récolté aucun point lors de la saison en cours, ayant subi la défaite en 3 matchs, tandis qu'Al-Ansar partage avec elle l'absence totale de victoire, mais a signé deux nuls en 6 matchs.

    Al-Akhdoud est également la seule équipe à n'avoir inscrit aucun but lors de la saison en cours du championnat saoudien des moins de 21 ans.

    L'équipe d'Al-Ettifaq demeure la plus performante offensivement lors de la saison en cours, avec 28 buts inscrits, tandis qu'Al-Ittihad possède la meilleure défense, n'ayant encaissé que 3 buts.

    Sur le plan individuel, Mohamed Al-Issa, la star d'Al-Ettifaq, reste le meilleur buteur de la saison en cours du championnat Joy Elite, mais Moussa Adam, le talent d'Al-Ahli, le rejoint désormais avec un total de 8 buts chacun.

    Seuls Ammar Al-Ghamdi, l'attaquant d'Al-Ittihad, et le Cap-Verdien Jefferson Ramos, la star d'Al-Fateh, se rapprochent de ce duo, chacun ayant réussi à inscrire 7 buts.