Derby de Djeddah, derby de la mer ou derby au sommet, appelez-le comme vous voulez, car c'est le derby qui réunit les deux leaders du championnat saoudien des moins de 21 ans cette saison jusqu'à présent.

Depuis le début de la saison en cours, les deux clubs de la ville de Djeddah se livrent à une lutte pour la tête du championnat Joï Élite, et le moment est venu pour que cette rivalité se joue en face à face, lorsqu'ils se rencontreront dimanche sur la pelouse d'Al-Ittihad.

Al-Ittihad aborde le derby dans sa meilleure forme, et comment pourrait-il en être autrement, lui qui a réussi à remporter ses 7 derniers matches d'affilée, après le match nul et vierge lors de la première journée face à l'équipe de Damac.

Depuis, « le Doyen » a disputé 7 matches, qu'il a tous remportés. Ses joueurs ont également inscrit 15 buts, soit une moyenne de près de deux buts par match, tandis que ses filets n'ont encaissé que 3 buts, faisant de lui le détenteur de la meilleure défense.

22 points placent Al-Ittihad en tête, avec 4 points d'avance sur Al-Ahli, deuxième au classement, ce qui signifie qu'il ne quittera pas la première place quel que soit le résultat du derby, mais qu'il pourrait porter l'écart avec son voisin et rival traditionnel à 7 points en cas de victoire.

Al-Ahli réalise lui aussi une bonne saison, puisqu'il est la seule équipe avec Al-Ittihad à n'avoir subi aucune défaite dans le championnat Joï Élite jusqu'à présent.

Mais ce qui a gâché la saison d'Al-Ahli et l'a éloigné de la tête du classement d'Al-Ittihad, c'est le grand nombre de matches nuls, l'équipe ayant fait match nul à 3 reprises, toutes lors de ses 6 derniers matches, où elle gagne un match et fait match nul au suivant.

Al-Ahli devance toutefois nettement Al-Ittihad sur le plan offensif, ayant inscrit 21 buts, soit une moyenne proche de 3 buts par match, et détient la deuxième meilleure attaque, derrière Al-Ettifaq qui a marqué 28 buts.

Il convient de noter que les deux équipes se sont affrontées une seule fois la saison dernière, lors de la troisième journée, sur la pelouse d'Al-Ahli à Djeddah, et que la rencontre s'est soldée par un match nul positif de 1-1.